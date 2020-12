De la China Suárez a Zaira Nara, las famosas que dieron a luz en el año de la pandemia

Antonela Minniti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de diciembre de 2020 • 12:40

Pandemia, aislamiento social y el mundo entero en pausa son los hechos que definen a este 2020 que se termina. En medio de toda la incertidumbre que se vivía, sin embargo, fueron muchas las famosas que vivieron uno de los momentos más felices de su vida: el nacimiento de un hijo.

La China Suárez, Zaira Nara, Sofía Zámolo, Katy Perry y otras celebridades dieron a luz en un año en donde el coronavirus se robó el protagonismo. En esta nota recordamos esos momentos tan especiales.

China Suárez y la llegada de Amancio

Amancio nació el 28 de julio y es el segundo hijo que tienen en conjunto Benjamín Vicuña y la China Suárez Crédito: Instagram

El martes 28 de julio por la noche, la China Suárez y Benjamín Vicuña le dieron la bienvenida a Amancio, el segundo hijo de la pareja. "Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Benjamín, gracias mi amor por otro milagro de la vida", escribía ella anunciándole al mundo el nacimiento del bebé. "Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más", publicó el actor para celebrar la llegada de su sexto heredero.

Sobre el original nombre elegido por los papás para su bebé, una seguidora explicó en Twitter: "Es un nombre propio masculino de origen latino en su variante en español. Significa 'amante, amoroso, amado'"

Amancio es el primer hijo varón de la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, que ya es madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia, la primera en común con el actor chileno. A su vez, este es el cuarto varón de Vicuña, que se suma a Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Pampita Ardohain.

Zaira Nara y la llegada de Viggo

Viggo nació en San Martín de los Andes, unas semanas antes de que comenzara la cuarentena Crédito: Instagram

Viggo llegó al mundo el viernes 6 de febrero, justo cuando el coronavirus comenzaba a ser noticia en la Argentina y más de un mes antes de que se decretara el aislamiento social. El segundo hijo de Zaira Nara y Jakob Von Plessen nació en San Martín de los Andes, cerca de las montañas y rodeado de naturaleza.

"No entra en mí tanto amor, estoy viviendo un sueño. Gracias hijito por esta familia hermosa que ahora formamos los cuatro. Viggo Silvestre Barón Von Plessen", escribió conmovida la modelo, anunciando el nacimiento del bebé. "12.53 pm. 6 de febrero de 2020. 3.700 kilos", agregó compartiendo los datos de su primer hijo varón. El niño llegó a completar la familia que la pareja había consolidado hace tres años cuando nació Malaika.

María del Cerro y la llegada de Cala

Cala fue una de las primeras bebas en nacer en plena cuarentena Crédito: Instagram

El 14 de abril, María del Cerro se convirtió en la primera famosa en dar a luz en plena cuarentena. La modelo y su pareja, el DJ Meme Bouquet, recibieron a su segunda hija, Cala, con mucha emoción.

"¡Viva la Vida! En tiempos tan difíciles, donde reina la incertidumbre y el desconcierto les quería compartir este Milagro de Dios", escribió Mery en su posteo, anunciando la llegada de la hermanita de Mila. "Este mensaje de felicidad y esperanza, esta alegría de vivir, este llanto de emoción y el saber que todo va a estar bien aunque tengamos miedo, que hay que estar juntos y unidos, que de esto salimos así", añadió en relación a la pandemia que la obligó a vivir este momento en soledad.

"Hoy nos toca estar los tres juntos, lejos de nuestras familias y amigos, sin que Cala conozca a su hermanita Mila, a sus abuelos, tíos, etcétera. Pero lo más importante sigue siendo quedarnos en casa para que esto pase pronto y podamos volver a vernos", expresó.

Paula Chávez y la llegada de Filipa

Filipa llegó para completar la familia que formaban Paula Chavez, Pedro Alfonso, Olivia y Balthazar

El 4 de julio, Filipa llegó al mundo para completar la gran familia que conforman Paula Chávez, Pedro Alfonso, Olivia, de 6 años y Balthazar, de 3. "¡Bienvenida Fili!" Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices", anunciaba el orgulloso papá al comunicar que había nacido su beba.

La conductora de Bake Off había anunciado su embarazo el 25 de diciembre del 2019 a través de sus redes sociales, luego de haberse "bajado" de la obra de su esposo, Atrapados en el museo. "Esta banda se agranda. Llenos de amor y más juntitos que nunca. Es un día muy especial Vamos a ser 5", expresó en ese momento en un posteo.

Embajadora de todo lo que tenga que ver con la maternidad, la modelo, que dio a luz a través de un parto natural, había pedido que se la respetara durante el proceso. "Como lo hice con Baltha, quiero un parto respetado, libre, con menos intervenciones. No es que estoy en contra de las cesáreas, porque salvan vidas. Pero todo está demasiado intervenido", señalaba semanas antes de tener a la beba. "Está muy bien que la mamá pueda elegir y se respete. Hay que dejar que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, que es parir como lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas".

Sofía Zámolo y la llegada de California

California llegó para cumplir un sueño de Sofía Zámolo: convertirse en mamá

El 29 de octubre Sofía Zámolo cumplió uno de los sueños de su vida: el de convertirse en mamá. La pequeña California llegó al mundo a las 19.19 por cesárea. La beba, fruto de la relación de la modelo con José Félix Uriburu, pesó 3 kilos 490 gramos y midió 49 centímetros.

"Bienvenida, California Uriburu Zámolo a nuestras vidas", anunciaba ella a través de sus redes sociales. "Gracias por sus infinitos mensajes de amor y de bienvenida a nuestra hija. Estamos conociendo un mundo nuevo, una locura de amor, explosión de sentimientos como nunca antes imaginé en mi vida. Gracias y más gracias por todo el amor que nos mandan. Llega y se siente. Gracias por esta bendición", expresó para acompañar la tierna postal con la que presentaba a su hija.

En Instagram, la modelo contó por qué eligieron ese particular nombre para la niña. "29 de marzo de 2018. Este día elegimos el nombre California caminando por el muelle de Santa Mónica. Si algún día teníamos una hija mujer, se iba a llamar California. Nos gustó Cali, y después California nos encantó", dijo aludiendo a cómo el nombre deriva del árabe y se vincula con la abundancia y liderazgo.

Sabrina Garciarena y la llegada de Mía

El 5 de mayo Germán Paoloski y Sabrina Garciarena le dieron la bienvenida a Mia

Cuando el 5 de mayo nació Mía, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski se convirtieron en padres por tercera vez. A pesar de ya tener experiencia en traer niños al mundo, el parto de la beba fue completamente diferente, ya que ocurrió en plena pandemia.

"No sabíamos cómo íbamos a afrontar un nacimiento en condiciones tan especiales. Fue todo tan distinto a los embarazos que nos generaba una cuota extra de ansiedad", contaba él en una entrevista con la revista HOLA!. "A pesar de las circunstancias, puedo decir que tuve un parto lindo. Lo disfruté un montón y Mía estuvo bien desde el principio. En la sala de parto estaban todos con barbijos, máscaras, incluidas las enfermeras. Y me tranquilizó el hecho de que entonces todavía no había Covid en el sanatorio. Más allá de la pandemia, con Germán estábamos bien, nos tocó adaptarnos a la nueva realidad", agregó ella.

La niña tiene dos hermanos varones: León, de 6 años, y Beltrán, de 3, quienes la recibieron muy emocionados. "Cuando llegamos de la clínica, Beltrán estaba más atento a ver quién era el que se había robado a su madre, pero por suerte, fueron sólo unos días y los dos se adaptaron".

Katy Perry y la llegada de Daisy Dove

Daisy Dove es la primera hija de Katy Perry y Orlando Bloom

"Estamos flotando de amor y agradecimiento por la llegada sana y saludable de nuestra hija", escribieron Katy Perry y Orlando Bloom al anunciar en un comunicado que compartió Unicef la llegada de Daisy Dove, la primera hija de la pareja que nació a finales de agosto. Junto con el mensaje, explicaron que armaron una página para recibir donaciones en nombre de su hija, que serán entregadas a la organización que vela por los niños del mundo.

Mientras que la pequeña es la primera hija de la cantante, Bloom ya es padre de Flynn, fruto de su relación con la modelo Miranda Kerr. La noticia del embarazo trascendió en marzo de este año y lo hizo en forma de video, ya que la cantante contó su feliz novedad a través del clip de su nuevo tema, "Never Worn White".

Lea Michele y la llegada de Ever Leo

En el 2020, Lea Michele dio a luz al pequeño Ever Leo, su primer hijo

Durante el 2020 la protagonista de Glee, Lea Michele, se convirtió en mamá por primera vez tras dar a luz a un niño, al que bautizó Ever Leo. El bebé nació el viernes 20 de agosto en la ciudad de Los Ángeles.

"Todos están felices y con buena salud. En este momento se encuentran extremadamente agradecidos", le contó una persona cercana a la familia al medio estadounidense al confirmar la noticia. "Él es un bebé muy tranquilo, al menos por ahora", agregó esta persona.

"Para siempre agradecida por esta verdadera bendición", escribía la actriz días después, al compartir a través de Instagram su alegría por la llegada del pequeño. "Tu eres el sol de mi vida", le decía a través del mismo medio a su hijo.

Barby Silenzi y la llegada de Abril

Abril es la primera hija en común de El Polaco y Barby Silenzi

Este año, el Polaco y Barbi Silenzi consolidaron su familia con la llegada de Abril, la primera hija que tienen juntos. La beba nació el 1 de junio a través de una cesárea programada, y el flamante papá fue quien la presentó ante el mundo.

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento en que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas, hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia... mi amor, Barby Silenzi te amo y me hacés muy feliz. Se las presentamos, ella es Abril", escribió el cantante en su cuenta de Instagram, en donde compartió tres fotos de la pequeña.

La niña tiene tres hermanas, dos por parte del papá -Sol, de 10 años, fruto de su relación con Karina la Princesita, y Alma, de cinco, de su relación con Valeria Aquino- y una por parte de la mamá -Elena, de cuatro, fruto de su relación con Francisco Delgado-.

Virginia Gallardo y la llegada de Martina

Con la llegada de Martina, Virginia Gallardo se convirtió en mamá

A finales de mayo, Virginia Gallardo vivía uno de los momentos más felices de su vida: el nacimiento de su primera hija, Martina, fruto de su matrimonio con el empresario Martín Rojas. La pareja dio a conocer la feliz noticia en sus redes sociales junto a una tierna postal. En plena pandemia de coronavirus la modelo se mostró muy emocionada por el nacimiento de su beba.

"¡Buen día! ¡Felicidad total! ¡Somos papis con Martín! ¡Bienvenida Martina!", escribió Gallardo en su cuenta de Instagram, y agregó una foto en blanco y negro junto a la nueva integrante de la familia.

Conforme a los criterios de Más información