Woody Harrelson contó que se hará la prueba de ADN para saber si Matthew McConaughey es su hermano, pero hay un conflicto entre ambos

En lo que fue una de las noticias más resonantes de Hollywood de los últimos meses, Matthew McConaughey y Woody Harrelson compartieron con los medios sus sospechas de que son hermanos. Los actores, quienes trabajaron juntos en las películas Conquistando las olas y EdTV, y formaron luego una memorable dupla en la primera temporada de True Detective, se encuentran abocados a Brother from Another Mother, la comedia que se podrá ver por Apple TV+ en la que los actores interpretarán versiones ficticias de sí mismos conviviendo junto a sus familias en una misma casa en Texas.

La premisa de la producción condujo al actor de Cómo perder a un hombre en 10 días a contar en el podcast de Kelly Ripa, Let’s Talk Off Camera, que existe una fuerte posibilidad de que Harrelson sea su hermano. El miércoles, en el late night de Stephen Colbert, fue el actor de Zombieland quien aludió al tema y reveló que se hará la prueba de ADN para despejar todas dudas.

“Hay cierta veracidad en la versión de que podríamos ser hermanos”, manifestó, pero también mencionó que hay un conflicto entre ambos por la posición de su colega. “Para él (McConaughey), el hacernos la prueba es un problema mayor porque siente que está perdiendo a un padre, pero yo le digo: ‘No, estás ganando un padre y un hermano diferente’”, añadió Harrelson. De esta forma, según su reciente testimonio, están manteniendo muchas conversaciones sobre la situación y la prueba es inminente.

El testimonio de Matthew McConaughey

En la entrevista con Ripa, el ganador del Oscar fue muy honesto respecto de cómo surgieron las especulaciones. “¿Sabés? El punto exacto en el que empiezo yo y termina él siempre fue una línea turbia y eso es parte de nuestro ‘bromance’. Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew. Ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías, y su familia cree que muchas fotos mías son de él”, comenzó y luego se explayó en el vínculo que tuvo su madre con el padre de Harrelson.

“En Grecia, hace unos años, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias. Mi mamá estaba presente, y expresó: ‘Woody, conocí a tu papá’. Todos nos dimos cuenta de los puntos suspensivos que dejó mi mamá después de ‘conocí’. Era un ‘conocimiento’ cargado, con cierta insinuación”, apuntó, en relación a lo que sugería lo no dicho y que los llevó a investigar su pasado familiar. “Seguimos cuestionándonos qué significaba este ‘conocí’, hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre de Woody estaba soltero al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban atravesando su segundo divorcio”, amplió el actor.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson en True Detective

Asimismo, en el podcast hizo referencia a lo que mencionó luego Harrelson: lo complejo que es para él someterse a una prueba de ADN. “Es un poco más fácil para Woody decir: ‘Vamos, hagamos una prueba’, porque... ¿Qué podría perder?”, explicó. “En cambio, es un poco más difícil para mí. Si él me lo propone, podría responderle: ‘Esperá un minuto ¿Estás tratando de decirme que quien durante 53 años creí que era mi papá podría no serlo? Tengo un poco más en juego”, reflexionó.

La dura historia familiar de Woody Harrelson

Woody Harrelson tuvo una juventud atípica

El padre del actor, Charles Harrelson, era un vendedor de enciclopedias que incursionaba de manera esporádica en la actuación. Cuando Woody tenía siete años, abandonó el hogar familiar y no se supo nada de él hasta que una noticia impactó al clan: Charles había sido acusado de asesinar a un vendedor de alfombras. Si bien no fue condenado por falta de pruebas, Diane, la madre de Woody y de sus hermanos, Jordan y Brett, intentaba que sus hijos pudieran tener una infancia normal, pero otro golpe los azotó. Charles fue condenado por un segundo homicidio y pasó cinco años tras las rejas. En ese momento, el actor de Asesinos por naturaleza tenía 12 años y escuchó la noticia en la radio.

El actor Woody Harrelson cuando fue arrestado por provocar disturbios en la vía pública

En 1979, los Harrelson fueron nuevamente sacudidos por un hecho escalofriante: Charles fue enviado a una cárcel por segunda vez, por otro asesinato, pero en esta ocasión nunca más recuperó la libertad. El 15 de marzo de 2007 murió en una prisión de Colorado. En su adolescencia, Woody no pudo eludir el hecho de que su padre era un asesino serial y ese trauma afectó su comportamiento. En 1982 fue arrestado por mala conducta en la vía pública y por golpear al policía que lo detuvo, pero luego logró encauzar su vida. En una entrevista con The Financial Times, aseguró que no le agradaba hablar de su padre, pero sí del amor que le brindó su mamá. “Éramos pobres, pero ella siempre nos cuidó y se aseguró de ponernos un plato en la mesa. Era mucho para ella criar tres hijos sola y trabajando como secretaria, pero lo hizo, nos protegió muchísimo”, manifestó el actor de El triángulo de la tristeza.

