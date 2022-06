Emily Lucius rompió el silencio y apuntó contra la producción del reality: “¿Qué van a editar ahora?”

Era la palabra más buscada. Tras haber tenido que cerrar sus redes sociales por el asedio de los haters (quienes la acusan de haberle hecho bullying a Locho dentro del reality de eltrece, El Hotel de los famosos), Emily Lucius rompió el silencio (al menos de manera indirecta) .

“Venía sin hablar. No hablé directo con ella, le pedí a la hermana, Belu Lucius, si nos podía mandar un audio suyo para tener su palabra porque por ahora no quiere ir a ningún programa porque siente que no está en condiciones”, dijo Maite Peñoñori este mediodía en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, antes de pasar el audio de la exparticipante.

Minutos después, se la pudo escuchar finalmente a Lucius, muy angustiada por la situación. “Desde que salí y me enteré de todo lo que estaba pasando afuera, realmente siento una presión muy fuerte en el pecho, mucha angustia. Lo que más bronca me da es estar triste por un juego. Yo fui consciente desde que entré hasta que salí que eso era parte de un juego”, dijo con voz triste.

“Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada y si hay algo que jamás haría sería hacerle mal a otra persona, porque no me lo permito”, agregó mientras aseguraba no ser merecedora de tanto odio en las redes.

Eliminada del reality, Emily Lucius todavía no participó de ningún programa de eltrece

“Se me está matando por algo que no está en ningún tape, no sé a qué se aferró tanto el hater para hablar de esto. En su momento, en la cara le pedí disculpas a Locho si yo lo había ofendido por algo. Luego del ataque de pánico también me acerqué . Un montón de cosas que no salieron”, señaló.