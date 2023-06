Fernando Burlando habló de la situación de Juan Darthés: el mensaje que dará, la posible embestida contra Gabriela Cerruti y por qué no va a volver al país

escuchar

Mientras en distintos programas de televisión adelantaron que Juan Darthés romperá el silencio el próximo lunes con un mensaje que publicará en sus redes sociales, Fernando Burlando, su abogado, charló este jueves con Intrusos en el Espectáculo y dio algunas precisiones sobre la movida mediática que realizará el actor, tras ser absuelto en primera instancia por la Justicia brasileña en la causa por violación contra Thelma Fardin.

“Se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone”, determinó el Juzgado Penal Federal de San Pablo el 13 de mayo pasado. La justicia brasileña determinó así que la versión de Fardin “no fue consecuente” en cuanto a las relaciones carnales, “ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a personas de su confianza”.

Según revelaron esta mañana en Socios en el Espectáculo, el actor piensa subir a sus redes un video este lunes. La encargada de dar la información fue Mariana Brey; la periodista explicó que Darthés le agradecerá a quienes los apoyaron y anunciará acciones legales contra quienes lo difamaron.

En Intrusos en el Espectáculo, antes de charlar con Fernando Burlando, contaron que la funcionaria apuntada por el artista que se escapó a Brasil luego de la denuncia de Fardin es Gabriela Cerruti. La vocera presidencial se pronunció en sus redes sociales cuando se conoció el fallo de una forma contundente. “ El fallo dice que es todo cierto, pero no alcanza. Una nena de 16 años necesita más pruebas de las que ya hay para demostrar que fue violada. Abrazamos tu fuerza y tu valentía, Thelma Fardin, seguimos buscando justicia para vos ”, escribió Cerruti en Twitter, con los hashtags #AbsueltoNoInocente y #AbsueltoNoEsInocente.

La vocera retuiteó, además, un mensaje de la actriz, que incluye parte del fallo y afirma: “No confundan, la justicia dice que se probó el sexo oral y la penetración con la mano, pero no logra probar que introdujo su pene. Lo dice el fallo, la justicia a la que nos mandan dice que con eso no alcanza para juzgar como violación”.

La palabra de Burlando

En diálogo con Florencia de la V y el resto del equipo de Intrusos en el Espectáculo, lo primero que aclaró Burlando fue que la idea de romper el silencio a través de un video fue exclusiva de Darthés. “Todo lo que pasa en derredor de Juan y su entorno familiar y la toma de decisiones, las motiva él mismo”, explicó, pero confirmó que sabía que el actor quería agradecer por medio de un mensaje a todos lo que lo apoyaron. “Me parece que está en todo su derecho”, agregó, y luego explicó que le va a hablar a su público, a la gente que le creyó y a quienes lo apoyaron.

“A mí lo que me dijo Juan es que quería hacer un video agradeciéndole a la gente, sobre todo la que lo apoyó en este trance. Que sí tenía necesidad que se aclare cuál era el contenido de la sentencia y de la nueva sentencia aclaratoria que hubo. Me dijo ´los medios no le dieron importancia al nuevo fallo de la Justicia aclaratorio´ y, entre otras cosas, la vocera presidencial dijo cosas que no son ciertas”, comentó y puso sobre la mesa el tema de las posibles denuncias que, según trascendió, Darthés quiere impulsar.

Juan Darthés, en su departamento de Río de janeiro, en Brasil Captura de TV

“Él no se explica por qué hablan sin saber y sin conocer los detalles y los contenidos de las resoluciones judiciales siendo ni más ni menos que funcionarios públicos”, compartió el letrado, y explicó que Cerruti habló de prescripción, mientras que el fallo dice otra cosa. “Lo que pretende Juan es que, a esta altura de los acontecimientos, si se conoce el fallo, si está colgado en internet, que por lo menos hagan una interpretación exigente de lo que son las palabras, que entre otras cosas habla de que no está acreditada la denuncia y que no existe el cuerpo del delito”, completó.

Por último, Burlando habló de la situación actual de Darthés. “Hoy lo embarga la felicidad y la tranquilidad”, reconoció. Sin embargo, y luego de confesar que todavía no habló con el actor al respecto, dijo que no cree que vuelva a la Argentina. “Es muy importante el gran apoyo que tuvo de su familia, de sus hijos y de su esposa. Creo que han sido la clave para que él hoy pueda hablar con sus amigos y con sus afectos” , completó.

