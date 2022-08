Fin del misterio: ¿cómo se llevan Pampita y la China Suárez?

Si bien el famoso escándalo del motorhome, la palta, la manta de Nepal y la disputa por el amor de Benjamín Vicuña las convirtió en enemigas públicas, parece que el tiempo -y los hijos- pusieron las cosas en otro lugar. Invitada a PH, el ciclo de entrevistas de telefe, Pampita habló sin vueltas de su relación con la China Suárez. Y lejos de alimentar la fantasía de un feroz enfrentamiento, contó cómo se lleva en la intimidad con la ahora también exmujer del chileno y qué momentos comparten gracias a sus hijos. Además, reveló si la pudo perdonar por haber sido la mujer por la cual Vicuña la dejó de amar.

El tema de la China surgió primero en el segmento Frente a frente, donde Pampita pasó al centro del estudio con Kennys Palacios, el estilista y amigo personal de Wanda Nara. “Tirá con todo, Kenny, con todo”, le dijo Pampita con una enorme sonrisa y lo habilitó así a preguntarle lo que él quisiera. “¿La perdonaste?”, consultó entonces Kennys sin agregar ningún nombre propio. “¿A quién?”, devolvió, rápida, Pampita, mientras se escucharon algunos “uhhh” de fondo. “A la persona que se metió en tu familia”.

Luego de un brevísimo silencio y con un tono calmo y reflexivo, la conductora explicó: “Creo firmemente que uno puede dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar. Así que no tenía que perdonar nada, son cosas que pueden pasar”. Pampita no se quedó ahí y agregó: “Hubo un proceso en el medio, obvio, pero me parece lo más sano. Entender, soltar. También enseñarle eso a nuestros hijos, ¿no?”.

De regreso a su lugar y tras algunos comentarios sobre el debut televisivo de Palacios, Andy señaló que el estilista le preguntó a Pampita por la China, con quien Mauro Icardi habría tenido un affaire y por quién se generó el Wandagate. “Me imagino las horas que habrás hablado de la China con Wanda”, advirtió el periodista. De inmediato, Pampita interrumpió y con una revelación que puso fin a la fantasía del eterno enfrentamiento con la actriz la defendió de lo que podría haber dicho el estilista, quien se quedó con la respuesta en la punta de la lengua.

“Yo tengo muy buena relación con Eugenia”, arrancó. “Muy buena relación porque somos las dos madres de chicos que son hermanos. Así que la verdad es que hay comunicación: compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez más tristes también. Y bueno, la vida nos puso en ese lugar”, sentenció. Luego, explicó que las dos tienen muy en claro el lugar que ocupan y que entre ellas hay mucho respeto. “Nunca me van a oír hablar mal de la madre de los hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca jamás”.

La China Suárez felicitó el cumpleaños a Beltrán, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña. Instagram: @sangrejaponesa

“Uno sabe si quiere cargar con cosas, si quiere tener odios, rencores… Creo que te termina afectando a vos. No te libera, no te deja conocer cosas nuevas o vivir la vida bien. Siempre mi consejo va a ser ese: revisar lo de uno, reconocer situaciones y no tanto echarle la culpa al otro ni fijarse qué es lo que está haciendo”, agregó. Por último, Pampita reconoció que hay mucha fantasía al respecto y que siempre llama más la atención la gente que se lleva mal. “Pero se puede llevar bien. Es una decisión”.

Familia supernumerosa

Mientras hablaba de sus proyectos y de Siendo Pampita, el reality que protagoniza en Paramount, Andy le preguntó si tenía intenciones de agrandar la familia. “No sé si eso va a pasar”, fue la primera reacción de la modelo. Sin embargo, luego descubrió su verdadero deseo.

“Yo, si Rober me dice que sí, ya mismo tengo otro porque me encantan los chicos, tengo una paciencia infinita. Como que nací para ser mamá. Es mi mejor estado el embarazo y el posparto, estoy fascinada”, reconoció. “Pero no sé. Somos bastantes, la verdad”, acotó enseguida sobre los hijos que cría con su marido, García Moritán, que tienen desde un año hasta 17. “Nos encanta este lindo quilombo familiar que tenemos”, contó, y dedicó unas palabras a Anita: “Está divina Anita, está increíble. Vino con una personalidad maravillosa”.