Las caras de 2020: las estrellas que vendrán. 01-Kathlyn Dever. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020 • 00:01

En el amplio mundo del cine y la TV, predecir la suerte de las carreras de los intérpretes nunca es sencillo y mucho menos infalible. Y este año -impredecible en todos los sentidos imaginables- apostar a quiénes pasarán de actores a estrellas parece casi imposible. Entre estrenos postergados, películas que pasan de la salas al streaming y series con grabaciones detenidas hasta nuevo aviso, el panorama se presenta al menos complicado. Sin embargo, los quince integrantes de la lista que sigue recientemente lograron dar ese paso fundamental que transforma carreras y vidas, las suyas y las de los espectadores que los miran del otro lado de las pantallas.

Kaithlyn Dever

Edad: 24 años

Donde la vimos: Formó una dupla perfecta con Beanie Feldstein en La noche de las nerds , la comedia juvenil dirigida por Olivia Wilde que, a pesar de su ridículo título en castellano, fue una de las mejores películas de 2019. Además, protagonizó Inconcebible , miniserie de Netflix en la que interpretó a Marie, el personaje que le consiguió su primera nominación a los Globo de Oro.

Dónde la veremos: En 2020 decidió apostar a su proyecto musical, el dúo Beulahbelle, que formó con su hermana menor Maddy. Lanzaron una nueva canción, "Raleigh" e inauguraron una nueva etapa al dirigir, escribir y producir un cortometraje promocional del tema, disponible en YouTube .

Margaret Qualley sorprendió en Había una vez...en Hollywood Fuente: Archivo - Crédito: afp

Margaret Qualley

Edad: 25 años

Dónde la vimos: seductor objeto de deseo en Había una vez en.Hollywood -disponible en HBO Go y en Flow- la hija de Andie MacDowell, además de ponerle el cuerpo, con especial énfasis en los pies, al personaje creado por Quentin Tarantino , el año pasado formó parte del elenco de la miniserie Fosse/Verdon donde interpretó a la bailarina Ann Rienking, papel por el que fue nominada al Emmy (disponible en Flow).

Dónde la veremos: Es la protagonista, junto a Sigourney Weaver, del film My Salinger Year , estrenado en el festival de Berlín. Además, trabajará con la directora francesa Claire Denis en su próximo film, The Stars at Noon .

Yahya Abdul-Mateen II, de villano de DC a héroe de Aaron Sorkin Fuente: Archivo - Crédito: afp

Yahya Abdul Mateen II

Edad: 34 años

Dónde lo vimos: Fue parte integral de la brillante serie Watchmen en HBO; se destacó en la película El gran showman y fue lo mejor de The Get Down , la ficción musical de Baz Luhrman para Netflix. Y todo lo hizo en poco más de cuatro años. Es que el intérprete nacido en Nueva Orleáns es arquitecto y a eso se dedicó hasta que la actuación empezó a superar los límites del hobby.

Dónde lo veremos: este año formará parte del elenco de The Trial of the Chicago 7 , la esperada película de Aaron Sorkin, y protagonizará la remake del film de terror Candyman . De hecho, ya tiene la agenda completa hasta 2022, cuando se estrene la continuación de Aquaman y él regrese como el villano Black Manta. Antes, lo veremos en la esperada cuarta entrega de Matrix .

Con apenas 19 años, Thomasin McKenzie brilló en Jojo Rabbit y trabajará con Jane Campion Fuente: Archivo - Crédito: sony

Thomasin McKenzie

Edad: 19 años

Dónde la vimos: Nacida en Nueva Zelanda, la aparición de esta actriz en el film Leave No Trace tuvo la fuerza que años antes había tenido la de Jennifer Lawrence en Lazos de sangre . Ambas películas fueron dirigidas por Deborah Granik, una realizadora con habilidad para descubrir talento en bruto. Ese que luego aprovechó Taika Waititi cuando la eligió para Jojo Rabbit .

Dónde la veremos: Forma parte del elenco del film Chicas perdidas , estreno reciente de Netlix, y será una de las protagonistas de Last Night in Soho , de Edgar Wright. Además, completará el círculo de su corta pero exitosa carrera con The Power of the Dog , la película que está dirigiendo su premiada compatriota Jane Campion .

Choi woo-shik, gracias al Oscar de Parasite, se proyectó globalmente Fuente: Archivo - Crédito: instagram

Choi woo-sik

Edad: 30 años

Dónde lo vimos: parte de la nueva generación de actores consagrados de Corea del Sur, muchos lo reconocerán por su papel protagónico en la premiada Parasite de Bong Joon-ho gracias al que ganó el premio al mejor elenco del Sindicato de Actores de Hollywood. Choi, que comezó su carrera en comedias televisivas, ya había trabajado con el director en Okja , disponible en Netflix. En la plataforma de streaming también se puede ver Invasión Zombie , otro fenómeno de la cinematografía de su país del que participó.

Dónde lo veremos: En la película Tiempo de caza , que se estrenará próximamente en etflix, el actor interpreta a uno de los integrantes de un grupo de amigos que se transforma en presa de un misterioso villano.

Jessie Buckley sorprendió con su rol en Chernobyl Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Jesse Buckley

Edad: 30 años

Dónde la vimos: fue Lyudmilla Ignatenko, la brújula emocional de la miniserie Chernobyl , participó de la serie Fargo y en cine aprovechó su experiencia como cantante para Judy , la biografía de Judy Garland protagonizada por Renée Zellweger. Buckley es allí la asistente que padece y se compadece de la estrella en caída libre.

Dónde la veremos : trabaja en Ironbark , una historia de espías durante la Guerra Fría que fue sensación en el festival de Sundance. Su próximo paso: protagonizará I'm Thinking Of Ending Things , el nuevo film de Charlie Kaufman.

Shira Haas, la estrella israelí de Poco ortodoxa Fuente: Archivo - Crédito: netflix

Shira Haas

Edad: 24 años

Dónde la vimos: la actriz israelí forma parte del elenco de Shtisel , exitosa serie en su país que gracias a Netflix se transformó en suceso global. De todos modos, ya tenía una larga trayectoria en cine, donde comenzó a trabajar en la adolescencia. Esa experiencia la preparó para Un refugio inesperado , la película protagonizada por Jessica Chastain que también está disponible en esa plataforma de streaming.

Dónde la veremos: estrenada hace pocas semanas, Poco ortodoxa es la ficción más comentada de estos días de alta circulación hogareña. Allí, Haas se pone al hombro la historia de Esty, la joven nacida en una comunidad judía ultra ortodoxa de Brooklyn. Un papel consagratorio para la joven actriz, que ahora aparecerá en la nueva temporada de Shtisel .

Josh O´Connor, el príncipe Carlos de The Crown Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Josh O'Connor

Edad: 29 años

Dónde lo vimos: Más allá de la presencia de Olivia Colman y Helena Bonham Carter en la tercera temporada de The Crown , O' Connor se ganó un lugar entre lo más destacado de la serie. El actor formado en el teatro y la TV británica (también es uno de los protagonistas de la serie The Durrells, que el próximo lunes estrena temporada en Film &Arts), se luce como el joven príncipe Carlos, una figura trágica que el intérprete supo encarnar con destreza, al punto de mimetizarse con él.

Dónde lo veremos: protagonizará junto a Annette Bening y Bill Nighy el drama Hope Gap (con fecha de estreno local para fines de mayo) y será el antipático señor Elton en la nueva versión del clásico de Jane Austen, Emma , que llegaría a los cines locales a fin de mes, si la cuarentena lo permite.

La británica Lashana Lynch fue parte del elenco de Capitana Marvel y es la nueva 007 Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Lashana Lynch

Edad: 32 años

Dónde la vimos: entre los varios aciertos de Capitana Marvel , uno de los más destacables fue la presencia de esta actriz británica en el papel de Maria Rambeau, la colega y amiga del personaje central Carol Danvers, interpretado por Brie Larson.

Dónde la veremos: será la nueva agente 007 en Sin tiempo para morir . En la próxima película de James Bond, la actriz interpretará a la misteriosa Nomi, representante de la nueva generación de espías al servicio de su Majestad. La película, cuyo estreno fue postergado por la pandemia, llegará a los cines del mundo a fines de noviembre.

George MacKay, uno de los protagonistas de la oscarizada 1917 Fuente: Archivo - Crédito: AFP

George MacKay

Edad: 28 años

Dónde lo vimos: En 1917 , el film de Sam Mendes, interpreta al soldado Schofield. El actor británico llevaba unos cuantos años trabajando sin parar en la TV, el teatro y el cine de su país, pero muchos lo recordarán por Capitán fantástico , el film con Viggo Mortensen en el que interpretaba al hijo mayor del protagonista.

Dónde lo veremos: en los próximos meses encabezará los films True Story of the Kelly Gang , donde interpreta al forajido australiano Ned Kelly, y la comedia romántica A Guide To Second Date Sex .

Halle Bailey será la protagonista de la versión con actores de La sirenita de Disney Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Halle Bailey

Edad: 20 años

Dónde la vimos: Digna hija de la generación YouTube, los primeros pasos como artista de la joven actriz y cantante fueron en esa red social, donde, junto a su hermana melliza, subían videos interpretando canciones de Beyoncé. Y allí fueron descubiertas por la mismísima Queen B, que las contrató para su sello y para que fueran teloneras de su gira Lemonade . Más allá de la música, las hermanas forman parte del elenco de la serie Grown-ish .

Dónde la veremos: desde que se anunció que Disney haría una versión con actores de La sirenita , la gran incógnita era quién interpretaría a Ariel, la rebelde hija del rey Tritón. Y después de meses de búsqueda, el año pasado Bailey se convirtió en la sirenita de piel, hueso y escamas.

Mamoudau Athie se sumará a Jurassic Park Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Mamoudau Athie

Edad: 32 años

Dónde lo vimos: nacido en Mauritania y criado en los Estados Unidos, Athie pasó de la TV a la categoría principal de Hollywood con su papel en El círculo junto a Emma Watson y Tom Hanks. Siguió con Tienda de unicornios , el film de Netflix dirigido y protagonizado por Brie Larson, y ahora llegó al protagónico en Cata amarga , también disponible en la plataforma de streaming.

Dónde lo veremos: acompañó a Kristen Stewart en Amenaza en lo profundo , estrenada en febrero último y ya comenzó a trabajar en su proyecto más ambicioso al sumarse a la nueva entrega de Jurassic Park, que se estrenará en 2021.

Awkwafina tiene su propia serie en Comedy Central y ganó un Globo de Oro por su rol dramático en The Farewell Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Awkawfina

Edad: 32 años

Dónde la vimos: trabajó en Locamente millonarios , Ocean's 8 y The Farewell , la película (inédita en la Argentina) por la que ganó un Globo de Oro a mejor actriz en una comedia.

Dónde la veremos: El año pasado protagonizó Awkawfina is Norah from the Bronx , una serie de Comedy Central libremente basada en su vida. En 2021 aportará su voz en la nueva versión de La sirenita y al film de animación Raya and the Last Dragon . Además, será una de las principales figuras de Shang-Chi , la historia de Marvel sobre un superhéroe asiático.

Rachel Zegler debutará en cine nada más ni nada menos como la María de la versión de Amor sin barreras de Steven Spielberg Fuente: Archivo - Crédito: INSTAGRAM

Rachel Zegler

Edad: 18 años

Dónde la vimos: En ningún lado. A menos que se cuente su versión de "Shallow" , la canción de Nace una estrella que grabó en el baño de su casa, que la transformó en un fenómeno de Twitter en 2018.

Dónde la veremos: en la misma red social, Zegler se enteró de un casting en el que buscaban intérpretes de origen latino. Y allí fue la chica de madre colombiana que fue elegida, entre más de 30 mil candidatas, para interpretar a María en la remake de West Side Story dirigida por Steven Spielberg, que se estrenará a fin de año.

Kelvin Harrison Jr, también será parte del próximo film de Aaron Sorkin Fuente: Archivo - Crédito: UNIVERSAL

Kelvin Harrison Jr.

Edad: 25 años

Dónde lo vimos: fue nominado a un premio Independent Spirit por su papel en el film Luce estrenado en el festival de Sundance, aunque tal vez algunos lo recuerden por su participación en la inquietante Viene de noche .

Dónde lo veremos: en 2020 interpretará al interés romántico de Dakota Johnson en la comedia The High Note y formará parte del elenco de The Trial of the Chicago 7 , de Aaron Sorkin.