Luis Ventura recordó el día que su hijo destrozó su camioneta en un accidente

Luis Ventura se sintió especialmente conmovido por el caso de Joaquín Duhalde Bisi, el joven de 19 años que chocó en estado de ebriedad y provocó la muerte de dos amigos que viajaban con él. Mientras debatían sobre “la responsabilidad de los padres” en Fantino a la tarde (América), el periodista se sinceró sobre su propia experiencia: “Mi hijo agarró las llaves de la camioneta a una semana de sacar el registro y fue una destrucción total”.

El domingo pasado, el joven al volante de un Audi A4 se estrelló contra una columna metálica, sobre el camino de Los Remeros y avenida Santa María de Rincón de Milberg, en Tigre. Dos de los tres adolescentes que iban con él murieron en el acto, y por estos días enfrenta la acusación de doble homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena de hasta 25 años de prisión.

El tema llegó a la mesa de Alejandro Fantino y se planteó el interrogante: “¿Los padres son responsables de los actos de sus hijos mayores de edad?”. La respuesta más inesperada la brindó Ventura, que atinó a decir: “Lo tenés que vivir, por lo menos yo no me lo olvido más”. Luego, sin aclarar cuál de sus hijos fue el protagonista de la historia que podría haber terminado en tragedia, detalló lo que sucedió.

Luis Ventura recordó el día que uno de sus hijos se llevó su camioneta y tuvo un grave accidente

“Dejé colgada las llaves en un llavero, y había alguien en mi casa que había recibido el registro de conducir hacía menos de una semana y se consideró con facultades y con capacidades para poder manejar a la madrugada y bueno...”, relató con seriedad.

“¿Te robó el auto?”, le consultaron y Ventura sorprendió con su respuesta: “Robar no, cuando es un hijo el que te lo saca, no te lo roba. Me sacó las llaves y ya con el registro logrado, salió”. Después develó el desenlace de aquella noche: “Me llamaron a la madrugada y fue la peor noticia que pude recibir; agradezco al cielo que se haya salvado la vida”.

“Si ustedes hubieran visto cómo quedó la camioneta, fue terrible, una destrucción total: desapareció la trompa, la cabeza del conductor incrustada y marcada la semiesfera en el parabrisas”, describió acongojado. Además reveló que habían comprado el vehículo hacía un mes, y cerró con su propia visión de la pregunta inicial del debate: “Yo me sentí responsable como padre”.

LA NACION