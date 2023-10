escuchar

El lugar que la familia ocupa en la vida de Marcelo Tinelli es indiscutible. El conductor se muestra habitualmente muy cercano a sus hijos y en más de una ocasión acompañó a sus exparejas en momentos difíciles . En medio de los problemas de salud que vivió Soledad Aquino en los últimos años, el presentador mostró su apoyo a la mamá de Candelaria y Micale Tinelli, por ello sorprenden las últimas informaciones que trascienden sobre supuestos conflictos entre ambos.

Separada del famoso conductor y productor desde 2009, Aquino acusó al padre de sus hijas de falta de generosidad. La primera esposa del presentador relató a través de las redes sociales que pidió trabajo a su ex, pero dijo que habría recibido un no por respuesta.

Primero, Soledad publicó una foto en su cuenta de Instagram, que luego eliminó, en un tono nostálgico sobre años pasados vividos junto al presentador. “¡Qué tiempos aquellos! Tirando fotos aparecen estas fotos. Qué jóvenes, ¿no?”, escribió Aquino junto a una imagen en la que se la ve junto a Tinelli.

En la sección de comentarios a la publicación, un seguidor escribió: “Vos seguís teniendo el mismo poder, con el que hiciste grande a Marcelo. Usina de buena onda y amor”, manifestó, frente a lo que Aquino, para sorpresa de todos, respondió: “Hoy es lo opuesto. Me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo. Una vergüenza”.

Ante esta reacción en público, Micaela y Candelaria Tinelli, nacidas fruto del vínculo entre ambos, se sumaron a la polémica con contundentes frases que sembraron mayores dudas respecto a la supuesta pelea entre el conductor y su ex. “ Si la gente supiera lo que te ayuda papá”, escribió Mica en los comentarios, y su hermana Lelé no se quedó atrás: “Qué pifiada está la gente”, añadió.

Soledad Aquino junto a sus hijas Candelaria y Micaela Juan Roncoroni - Hola

Tiempo atrás, Aquino y Candelaria estuvieron enfrentadas a raíz de las explosivas declaraciones que la pareja de Coti Sorokin hizo a comienzo de este año sobre Guillermina Valdés, la última expareja de su papá.

La cantante e influencer dijo en ese momento, en el programa LAM, que no tenía piel con la exmodelo y fue la propia Aquino quien salió a cruzar a su hija. El cortocircuito familiar llegó hasta las redes sociales, aunque luego hubo reconciliación entre Cande y su mamá.

En una charla con Intrusos, Soledad contó en marzo que la pelea había quedado en el pasado. “La verdad es que no lo esperaba. Recién corté con Marcelo en un audio y opinamos lo mismo: Cande es Cande, es grande. Es lo que sintió con Guillermina, yo lo sabía de antes. No me gusta mucho verla ahí. En un programa de chusmerío, Cande es muy fina, no me gusta verla ahí y se lo expresé hoy. Perdón, no desmerezco a nadie, pero me parece como demasiado”, afirmaba.

A deducir por sus palabras, la relación entre Aquino y Tinelli, de quien se separó en 2009 y con quien se ha mostrado muy cercano en diversas ocasiones en público, era buena hasta hace unos meses. El conductor llegó a expresar también a través de las redes su emoción cuando su ex fue dada de alta tras recibir un trasplante de hígado que tuvo en vilo a su familia durante largo tiempo en los últimos años.

Guillermina Valdés, Juana Tinelli, Romina Pigretti (la socia de Mica), Micaela, Marcelo y Soledad Aquino, juntos en un evento antes de la separación del conductor de la exmodelo Tadeo Jones

Incluso, la propia Valdés se mantuvo cerca de Aquino en ese difícil momento, lo cual Soledad agradeció posteriormente llegando a asegurar que siempre tuvo la mejor de las ondas con la mamá de Lorenzo Tinelli. “Siempre tuve una excelente relación. Medio que me distancié por las circunstancias”, remarcó tras la separación de la exmodelo del presentador.

“Hasta el último día que vino al sanatorio fue como una hermana, se portó bien”, agregó en diálogo con el programa LAM en referencia al acompañamiento que recibió de parte de Valdés durante los seis meses que estuvo internada tras someterse al trasplante.

No obstante, Aquino admitió que cuando Valdés se separó de Tinelli a mediados de mayo de 2022 consideró que no era adecuado que continuaran con la especie de amistad que habían construido. “Me pareció que no correspondía, que no daba”, dijo en su momento.

