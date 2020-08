Nancy Pazos. La dura crítica a Viviana Canosa y su cruce con el presidente

La periodista habló sobre Viviana Canosa y su cruce con el presidente Alberto Fernández Fuente: Archivo

3 de agosto de 2020

Nancy Pazos habló en Por si las moscas (La Once Diez) sobre Viviana Canosa y su cruce con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La periodista contó que tuvo una charla en privado con la conductora de elnueve, pero que se quedó con un "sabor amargo" por lo ocurrido: "Se le va a correr el velo como a muchas".

Recordemos que Canosa hizo su descargo en su programa, Nada Personal, donde afirmó: "Ojalá no me llame nunca más, señor Presidente". Pazos recordó el debate que generó el tema y opinó al respecto: "Muchas mujeres hacen discursos discriminadores sobre el feminismo, como le pasó a Canosa, que salió a decir que no necesitaba que la defendieran las feministas".

La periodista aseguró que el colectivo feminista le ofreció ayuda y apoyo a la conductora, pero que tanto públicamente como en privado Canosa les reiteró que no lo necesitaba, y que sentía que con sus palabras en televisión había sido suficiente.

"Es cierto que cuando pasa algo así parece que no la apoyamos por que ella tiene una postura ideológica contraria, por estar en contra del aborto; pero el ofrecimiento estuvo, y fue rechazado, así que respetamos su pedido", expresó Pazos.

"A Canosa se le va a correr el velo como a muchas", agregó, y explicó que cree que en el futuro la conductora tendrá otra postura sobre el feminismo. Cuando los conductores le preguntaron porqué no hubo un apoyo masivo hacia Canosa, su respuesta fue contundente: "Muchas cosas hicieron que fuera difícil que algunos la apoyaran. Viviana camina por el filo de la cornisa, ella juega con algunas cosas, y se subió al rumor del amorío con el Presidente".

Nancy Pazos y su relación con Alberto Fernández

"Yo he tenido encontronazos con el presidente de forma pública y privada. Me dijo 'mentirosa' recientemente por una nota que escribí, pero yo no le respondí de forma pública", confesó. En este sentido, comparó el vínculo que tuvo Canosa con el primer mandatario desde que asumió el cargo.

"Me parece que Canosa hizo uso y abuso de una relación preferencial con el presidente. Alberto en más de una ocasión no se da cuenta de que es presidente, que no es un hombre común", comentó.

Luego agregó: "Él, como amigo de una periodista y hombre común, puede decirle a ella 'mirá, la estás pifiando', o 'eso te puede jugar en contra', pero él es el presidente de la Nación y suena de otra forma".

Pazos insistió en que no comparte la idea de "hablar en off" con ningún presidente, porque para ella "la palabra presidencial es en todo momento". A su vez, aclaró que a pesar del debate que se generó, considera que es otra la cuestión importante: "Lo que discutimos es el posible abuso de poder de un presidente porque una colega dijo que se sintió amenazada".

"Para mí Alberto Fernández no se debe desprender de su cargo en ningún momento. Muchos sintieron que Viviana rompió la confianza, que aprovechó la situación y de cierta forma lo traicionó y lo usó para hacer una operación política, pero eso no es lo que debemos debatir", sentenció.

"Puede o no haber sido así, pero acá discutimos la ética y la libertad de expresión. Y lo que sucedió es absolutamente repudiable. El presidente se equivocó al mandar ese mensaje, y es el único al que le puedo atribuir responsabilidad, porque yo a Viviana no la voté, ella no tiene ningún cargo", cerró.