¿Nazarena Vélez pasa por el altar?: “Esta relación es un mimo al alma”

“Quiero pasar toda mi vida con él, porque es un hombre maravilloso. Y si tiene ganas yo me casaría por él, que nunca se casó. Pero la verdad es que no me caso ni este año ni el que viene. Sería mucho más adelante, pero tampoco está en mi planes”, le dice convencida Nazarena Vélez a LA NACION.

En pareja desde hace dos años y medio con el actor Santiago Caamaño, a quien conoció haciendo temporada en Mar del Plata, la actriz y productora asegura que no es un tema del que se hable en la pareja. “Además este es el año de Barbie [Vélez], el 25 de septiembre. Tenía todo muy avanzado pero retrocedimos. Así es el día a día. Ella quiere festejar este amor hermoso que tiene con Lucas”, deja en claro, respecto al casamiento de su hija.

-Pero se dijo que te casás...

-Nunca me propuso casamiento, pero lo haría porque Santi nunca se casó.

-¿Y a vos te gustaría?

-Hoy no. No es que me haya quedado una sensación amarga de mis anteriores matrimonios y siento que eso no te asegura absolutamente nada. Hoy estamos súper bien.

Nazarena se casó tres veces. La primera fue con Alejandro Pucheta, con quien tuvo a Barbie (26); la segunda, con Daniel Agostini, con quien tuvo a Chyno (22), y la tercera, con Fabián Rodríguez. Fruto de esta relación nació Thiago (11), su tercer hijo.

-Quizá la cuarta es la vencida, ¿no?

-(Ríe con ganas) Seguramente será así porque aparte lo amo y es un sol. Pero no me propuso nada. Es más, lo tengo frente a mí y se está riendo y mira para otro lado. No es un tema que no hablamos.

-Nadie creyó en este amor, ¿vos tampoco?

-La primera que no daba un mango era yo porque estaba completamente descreída de todo. Es la primera vez que salgo con un actor y no le ponía ni media ficha. Más allá de que lo amo, es parte de mi familia y se lleva increíble con mis hijos.

-No es fácil ensamblarse a una mujer que tiene tres hijos de edades tan distintas.

-Un genio, y además nunca tuvo hijos ni buscó tenerlos, y podía ser que no congeniara. Pero se hizo amigo de Barbie y del Chyno, y con Titi (Thiago) tiene una relación de paternidad hermosa. Son muy compañeros.

"Todo fluyó de una manera hermosa y por eso me animé a volver a convivir", cuenta Nazarena Vélez Instagram: nazarenavelez

-Viviste momentos muy difíciles, ¿acaso esta relación es un regalo?

-Esta relación es un mimo al alma, al corazón, sobre todo en estos años tan complicados, con el trabajo tan inestable y todos adentro.

-¿Cómo llevan la convivencia?

-Bárbaro. No nos enojamos nunca, si no, no estaría con él. Ya tengo 46 años, no tengo ganas de perder el tiempo ni pasarla mal ni un minuto de mi vida. Todo fluyó de una manera hermosa y por eso me animé a volver a convivir. Tiene un carácter maravilloso y sé que yo también en convivencia, así que no llevamos súper bien.

-También se ve que disfrutan trabajando juntos. ¿Vuelven a hacer teatro?

-Sí. Estamos ensayando Trepadores con Santi Caamaño, Rodrigo Noya, Fede Barón y Bautista Lena. Son cuatro “rellenadores” de aceitunas que dan todo por el trabajo. Íbamos a estrenar el 15 de mayo en el Teatro Premiere y ahora imagino que será en julio. Yo hago la producción y me encargo además del vestuario, la escenografía. Y vamos a hacer un streaming para finales de junio.

-¿Te despedís de la actriz para dedicarte a la producción?

-Disfruto mucho haciendo producción. Si tuviera un nivel adquisitivo más alto, no actuaría nunca más. Pero sé que si me tientan y económicamente me rinde lo voy a volver a hacer, y no quiero ser mentirosa. Es una cuestión de necesidad: actuar para mí es un trabajo no una pasión. Trabajo desde los 14 años por una necesidad. Tengo ganas de dedicarme a lo que amo y es producir. El resto lo hago con mucho respeto.

-Se te ve mucho más relajada en los últimos años y en tus redes te mostrás en una etapa de aceptación. ¿Cómo fue ese proceso?

-¡Era hora ,¿no?! Me costó un montón. Hace siete años la vida me dio un golpazo. Fui muy esclava de mi cuerpo y llegó el momento de relajarme y empecé a mirarme con cariño y piedad. Mi adicción a las anfetaminas fue fatal y casi me lleva a la muerte. Hace unos años me di cuenta de que me tengo que aceptar, me tengo que querer. Ahora me miro al espejo con más cariño. Tengo 46 años y si tengo un rollo no está mal. Antes miraba con odio, con bronca, juzgaba mi cuerpo, estaba muy presa de eso. Y tengo ganas de pasarla bien. Cuándo voy a aflojar y disfrutar de la vida si no.

-¿Hiciste terapia?

-No, fue un proceso que lleva tres años...

-Y coincide con el amor de Santiago...

-También tener a un tipo increíble al lado colabora porque me dice: ‘sos hermosa, sos maravillosa’ y siempre tira para adelante. En otro momento de mi vida quizá hubiese dejado pasar a Santi, porque si estás tan tóxica y mal no te permitís nada. El Covid nos muestra una vez más que la vida es hoy y hay que disfrutarla. No es que me volví más sabia. Soy sana, tengo tres hijos sanos que me aman y es el momento de empezar a disfrutar.