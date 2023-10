escuchar

En febrero de este año, Fátima Florez y Norberto Marcos confirmaron el fin de su relación tras 22 años juntos. Hoy, a nueve meses de esa decisión, la pareja se enfrenta por la división de bienes y está a punto de comenzar una guerra judicial y mediática para definir qué pasará con todas las propiedades y las ganancias que consiguieron juntos.

En medio de este enfrentamiento, Marcos habló con A la Barbarossa (Telefe) y expresó su malestar ante las declaraciones que hizo Ana Rosenfeld en los últimos días quien aseguró que el productor debía hacerle a su ex una rendición de cuentas por el manejo de los bienes. “Estoy mal por muchas cosas. Primero porque con Fátima siempre que hablamos en los medios nos cuidamos el uno al otro, pero cuando entra un personaje mediático como es la señora Ana Rosenfeld, las cosas se van para otro lado. La sarta de mentiras que yo escuché anoche en un programa de otro canal las van a tener que demostrar”, comenzó diciendo sobre las especulaciones de que había algún negocio fraudulento: “ Yo estoy abierto a cualquier tipo de investigación , a ir hasta las últimas consecuencias”.

Marcos, quien siempre aseguró que nadie va a amar a Florez como él, todavía está dolorido por lo que pasó. “Lo nuestro es una separación como la de cualquier pareja, teníamos una relación hermosa hasta cierto punto que se quebró ”, aseguró y agregó: “Tengo 40 años en este trabajo. Trabajé en casi todos los canales, con artistas... que aparezca una sola persona que diga que yo le debo 10 centavos. No hay una persona. ¿Vos te pensás que yo le voy a robar a una persona que amaba con todo mi corazón? ”

El hombre, que siempre mantuvo un perfil bajo, está en convencido de que es Rosenfeld la responsable de que los medios hablen de la división de bienes que negocia con su ex. “A Fátima la que la hizo saltar la térmica fue su abogada, que le dijo vamos a hacer una guerra. Yo lo que estoy pidiendo es lo que me corresponde, 50%, no quiero un centavo más”, reveló.

Norberto Marcos con Fátima Florez tenían una relación hermosa "hasta que se quebró"

“Yo no quiero hablar porque como dijo Fátima para que haya una pelea tiene que haber dos y yo no quiero ser parte de eso”, continuó. “¿Cómo no voy a estar dolido si ayer me trataron de ladrón y de cualquier cosa? Lo van a tener que comprobar en la Justicia todo eso que están diciendo”.

Florez y Marcos no estaban casados legalmente, sin embargo convivieron durante 22 años. En todo ese tiempo, las propiedades y bienes que fueron adquiriendo quedaron a nombre de la humorista. “Fui el único que creyó en ella. Ni ella creía en ella y no teníamos ni un centavo”, enfatizó. “ Hoy no siento nada por Fátima solo una gran decepción porque le dediqué mi vida ”.

“Uno puede entender que a alguien se le acabe el amor, me podría haber pasado a mí, pero hay una diferencia de edad muy grande y es lógico. Soy una persona consciente de la realidad, de hecho el último día que discutimos me dijo: ‘Vos ya viviste tu vida, dejame vivir la mía’”, contó el productor teatral. “Y lo acepto, está perfecto, a uno le duele, pero tiene que enfrentar la realidad de las cosas. Igualmente, de ahí a este odio, a querer ensuciar a mi hijo por el despecho de otra persona que le llenó la cabeza diciendo una sarta de mentiras...”, añadió y aseguró que a la que más puede afectar todo este enfrentamiento es a su ex, que hoy tiene una vida muy expuesta debido a su relación con Javier Milei.

Florez y Milei se conocieron el 3 de diciembre de 2022 en un programa de Mirtha Legrand y la buena onda fue inmediata. Un tiempo después, ella fue con su espectáculo a Ituzaingó, cerca de la casa del político y pidió que lo invitaran. Si bien él no pudo asistir, quedaron en contacto y a partir de ese momento comenzaron a chatear. “¿Ya estabas separada vos?”, le consultó Mirtha Legrand hace unos días a la humorista queriendo saber si le había sido infiel a su expareja, a lo que Florez respondió: “Sí, desde febrero, en mi cumpleaños”. Al instante, Milei hizo una puntualización que sorprendió a la conductora: “El 3 de febrero. La batalla de San Lorenzo”.

