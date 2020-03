Pampita Ardohain, enojada con Mariana Brey y con futuro incierto

Pampita Ardohain todavía no cerró su participación en "Bailando por un sueño"

Tras ser elegida por la cadena Fox para conducir la previa del festival de Viña del mar 2020, Pampita Ardohain volvió de Chile y habló sobre sus días en el país vecino, sus proyectos para este año y su enojo con la prensa cada vez que lanzan rumores que no son ciertos.

Recién aterrizada, la modelo que es muy querida en el país andino, charló con Los ángeles de la mañana y reveló detalles de cómo fue su paso por Viña del Mar. "Muy lindo, una experiencia increíble. Un placer trabajar para toda Latinoamérica. La cadena Fox que me trato muy bien, muy contenta de haber podido estar ahí".

Acompañada por sus hijos y su marido, agregó: "Los chicos vinieron cuatro días. Para mí era una semana de mucho trabajo, pero ellos en febrero siempre están en Chile con su familia chilena y después vino Rober. Me iba muy temprano a la reunión de pauta y después ya me quedaba hasta las 3 o 4 de la mañana a trabajar ahí, así que era trabajar y dormir", señaló dando a entender que no tuvo tiempo para disfrutar de mucho tiempo libre con ellos.

Tras su encuentro con Aníbal Pachano, quién ofició como jurado en el festival y ayer debutó en la versión chilena de "Bailando por un sueño", Pampita expresó: "Arrancaron ayer, espero que les vaya bárbaro. Me encanta que Pachano esté allá, lo recibieron muy bien. Hizo muy bien su rol de jurado. Nos vimos varias noches, bailamos y todo".

Si bien aún no firmó su contrato para estar este año en el certamen de baile, la jurado advirtió que le encantaría volver a dar sus veredictos. "No firmó nadie aún, vamos a ver, pero me encantaría, por supuesto, ojalá se dé", lanzó esperanzada, quien el 14 de marzo regresa con su programa Pampita online por Net TV.

En cuanto al dictamen de la Justicia que falló a su favor en la denuncia que le hizo su exniñera meses atrás, la conductora se mostró aliviada, aunque no quiso hablar al respecto. "No hablamos del tema públicamente. Es un tema que ya no quiero que se converse más, quedó ahí", recalcó sin dar más detalles.

Pampita vs. Brey

Sin embargo, de lo que sí quiso hablar fue de su enfrentamiento con Mariana Brey , panelista de LAM, por el rumor que lanzó sobre una supuesta pelea con su marido en una farmacia esteña mientras se encontraba de vacaciones este verano. "Me molestó porque era mentira. Cuando es verdad, soy la primera en decirlo. A esta altura todo lo digo rápido y descomprimo rápido pero, en este caso, era mentira, le informaron mal", indicó desmintiendo, una vez más, la información.

"Puede pasar que te llegue un rumor y sea falso, nunca existió nada de eso. Creo que fue un chiste de una chica que trabajaba en la farmacia que hizo en su grupo de amigos, un chiste de muy mal gusto y se ve que eso le llegó a Mariana. De todos modos, si yo digo que es mentira hubiera estado bueno decir: 'perdón, me informaron mal', pero ella lo siguió sosteniendo", disparó enojada.

Por último, y frente a las versiones que lanzaron las compañeras de Brey sobre su necesidad constante de tener prensa en el medio, Ardohain aclaró: "Yo trabajo mucho. Soy noticia por mi trabajo, por las cosas que hago, las notas que hago en mi programa que las levantan en todas partes, no necesito hacer más prensa que por mi trabajo, que es por lo que realmente me gusta que se hable de mí".