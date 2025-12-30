Qué pasó con Romina Gaetani y por qué debió ser internada

Romina Gaetani recibió asistencia médica de urgencia tras un hecho de violencia física en su domicilio. El personal dispuso su ingreso al Hospital Central de Pilar tras presentar lesiones físicas y la justicia inició una investigación por presuntas agresiones físicas por parte de la pareja de la actriz, Luis Cavanagh.

El motivo de la internación de Romina Gaetani

Según la información que figura en la denuncia y a la que tuvo acceso LA NACION, la intérprete sufrió lesiones físicas durante una discusión con su pareja en el Tortugas Country Club, un barrio cerrado situado sobre la colectora de la autopista Panamericana, en la localidad de Pilar. El personal de seguridad del barrio privado alertó a las autoridades policiales. Los guardias mantuvieron una entrevista previa con la actriz, quien manifestó un cuadro de nerviosismo extremo y acusó al empresario Luis Cavanagh por agresiones en su contra.

Luis Cavanagh se presentó en una unidad policial para prestar declaración tras el episodio Gerardo Viercovich - LA NACION

Una unidad del SAME concurrió al lugar de los hechos poco después del aviso y los profesionales médicos dispusieron el traslado inmediato de la paciente al Hospital Central de Pilar. Gaetani relató a los médicos que la disputa comenzó por un conflicto de celos.

Los detalles de la denuncia judicial

La doctora María José Basiglio tomó intervención en el caso desde la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de género y ordenó que un equipo de la fiscalía se presentara en el hospital. Los funcionarios tomaron la declaración testimonial de la denunciante en el centro médico. Asimismo, se dispuso el traslado a una sede policial de la pareja de la actriz, “Luis Ramón Cavanagh, argentino, divorciado, de 59 años y empresario”, según sostiene la denuncia.

Romina Gaetani junto a su pareja, Luis Cavanagh

La justicia caratuló la causa como lesiones leves agravadas por el vínculo en el marco de violencia de género. El imputado concurrió a una sede policial para prestar su declaración sobre lo sucedido. La fiscalía recolectó pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades penales del empresario. El proceso judicial continúa su curso bajo los protocolos de protección para víctimas de violencia familiar.

Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que Gaetani recibió el alta médica 24 horas después del ingreso. La paciente abandonó el establecimiento sanitario y se retiró a su domicilio particular. Los integrantes del ciclo televisivo buscaron la palabra de la protagonista, quien optó por el silencio y no respondió a los mensajes de la prensa.

Ángel de Brito brindó detalles sobre la evolución de Romina Gaetani

La relación de Romina Gaetani y Luis Cavanagh

El vínculo sentimental entre ambos tomó carácter público a finales de 2023. La relación comenzó durante una temporada teatral en la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando Gaetani participó en la obra Un plan perfecto, una producción que contó con el liderazgo de Paula Chaves y Pedro Alfonso.

En una charla con LA NACION durante el año 2023, donde la artista reflexionó sobre su vida afectiva y evitó dar detalles profundos sobre su noviazgo pero admitió un presente positivo. La actriz explicó sus criterios para entablar una relación de pareja: “Tengo que admirarlo por algo, sin importar la profesión ni de dónde viene”, afirmó la intérprete a este medio y tras ser consultada sobre su situación amorosa respondió: “Estoy bien”.

El presente profesional de Romina Gaetani se enfoca en la industria musical Hernan Zenteno - La Nacion

La actriz se definió como una persona atenta en los vínculos personales y reconoció que a veces tropieza con los mismos obstáculos. “Cuando no va, arranco de nuevo”, sentenció en aquella oportunidad.

El presente profesional de Romina Gaetani se enfoca en la industria musical. La actriz formó una banda propia para realizar presentaciones en vivo y se prepara para el lanzamiento de una nueva canción solista. Sus perfiles en redes sociales muestran registros de ensayos y actuaciones recientes. Hasta el momento, la actriz no realizó comentarios públicos sobre la denuncia contra Cavanagh en sus plataformas digitales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.