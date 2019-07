Thelma Fardin debió ser atendida por un episodio de estrés postraumático

La actriz recibió atención médica el martes por la noche Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Inés Auquer

La actriz Thelma Fardin sufrió el martes por la noche una crisis de salud producto de un estrés postraumático, y fue atendida por una ambulancia del SAME en su domicilio.

En diálogo con LA NACION, su abogada, Sabrina Cartabia, contó que Fardin actualmente se encuentra "bien y acompañada", y ahondó en los motivos por los cuales la actriz atraviesa esos episodios. "La violencia sexual deja huellas que perduran en las personas que sobreviven a las agresiones, pueden dispararse crisis aún mucho tiempo después de los eventos traumáticos", explicó la letrada, quien añadió que es fundamental en esos casos "un acompañamiento en salud mental al que lamentablemente no todas las personas pueden acceder".

Thelma hizo pública en diciembre de 2018 su denuncia radicada en Nicaragua contra el actor Juan Darthés. La actriz denunció que fue violada en 2009, cuando se encontraba en plena gira de la exitosa tira Patito Feo, cuando tenía 16 años. Desde entonces, si bien ha brindado entrevistas que apuntaban a hablar no solo de su caso sino en términos generales sobre las consecuencias del abuso sexual y sobre cómo evitar la revictimización de quienes lo padecen, Fardin eligió un perfil bajo.

Recientemente, la joven - quien el mes pasado presentó su libro, El arte de no callar, junto al colectivo Actrices Argentinas- habló sobre lo que le generó el paso fugaz de Darthés por la Argentina, quien estuvo una semana en el país para luego volver a San Pablo, donde reside actualmente.

"Me generó mucha impotencia, pero al mismo tiempo sÉ que él no está incumpliendo con ninguna acción judicial. Hay un agujero enorme en la Justicia y eso da bronca. Que no haya justicia no tiene que ver con que yo no haya cumplido con los procesos, sino con que vivimos en un mundo lleno de impunidad. Una de cada cien denuncias llega a una condena, y eso no significa que noventa y nueve mujeres mientan", explicaba la actriz en diálogo con Pamela a la tarde, donde también se refirió a los dichos del abogado del actor, Fernando Burlando, quien aseveró que la joven tuvo una relación consentida con Darthés.

"Me parece peligroso cómo quieren correr el discurso. Por suerte, como sociedad tenemos en claro que no es no. Hay cierta parte de la sociedad que puede creerle pero mucha otra no, porque hemos avanzado, entendemos y ya no caemos en ese debate. La verdad es que me revolvió el estómago escucharlo. Si Juan estuviera en la Argentina, estaría preso. Tengo la verdad y por eso me siento muy tranquila", expresaba Thelma.