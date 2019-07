Thelma Fardin: "Si estuviera en Argentina, Juan Darthés estaría preso"

La actriz se refirió a la fugaz visita al país del actor, que se encuentra instalado en Brasil desde que ella hizo pública una denuncia por violación en su contra Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Inés Auquer

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 17:55

Pese a su intención de pasar desapercibido, Juan Darthés fue fotografiado hace algunas semanas, cuando llegó de imprevisto al país. El actor se encuentra viviendo en Brasil desde que Thelma Fardin hizo pública una denuncia por violación radicada ante la justicia nicaragüense, en diciembre pasado, y decidió pasar unos días en Rosario junto a parte de su familia, antes de regresar a su autoexilio y ser internado en San Pablo por una fuerte depresión.

Esta tarde, Fardin contó qué sintió cuando se enteró que el actor estuvo fugazmente en el país, y además se tomó un momento para contestarle al abogado Fernando Burlando, quien hizo polémicas declaraciones sobre el estado de salud de su defendido. "La sensación de impunidad genera mucha bronca. Fueron días difíciles y en esos momentos me refugié en mis amigos y mi familia. Además, volví a trabajar, estoy filmando una película y eso me hace muy bien", explicó la ex Patito Feo en diálogo con el programa Pamela a la tarde.

"La visita de Darthés al país me generó mucha impotencia, pero al mismo tiempo se que él no está incumpliendo con ninguna acción judicial. Hay un agujero enorme en la justicia y eso da bronca", indicó Fardin. Y agregó: "Que no haya justicia no tiene que ver con que yo no haya cumplido con los procesos, sino con que vivimos en un mundo lleno de impunidad. Una de cada cien denuncias llega a una condena, y eso no significa que noventa y nueve mujeres mientan".

La actriz también le respondió a Burlando, que en una entrevista con ese mismo programa dijo que ella y Darthés habían mantenido una relación consentida porque "algunos 'no' son 'sí'". "Me parece peligroso cómo quieren correr el discurso. Por suerte, como sociedad tenemos en claro que no es no. Hay cierta parte de la sociedad que puede creerle pero mucha otra no, porque hemos avanzado, entendemos y ya no caemos en ese debate. La verdad es que me revolvió el estómago escucharlo", apuntó. "Si Juan estuviera en la Argentina, estaría preso. Tengo la verdad y por eso me siento muy tranquila. Además, Burlando no tiene matricula para litigar en Nicaragua. Creo que hace un juego mediático en el que no me interesa entrar. Yo tengo que ir por el camino de la justicia".

Internaron a Juan Darthés en San Pablo - Fuente: América TV 03:14

Video

Finalmente, Fardin habló sobre la internación de Darthés, justo un par de días antes de la audiencia que tenía con Anita Co, una actriz que lo denunció mediáticamente por acoso y a quien el protagonista de Dulce Amor le inició una causa por calumnias e injurias. "No sé si es una estrategia. También creo que es humano y debe ser difícil el momento que está pasando. Puede ser que esté con un cuadro depresivo. Una de las estrategias es revictimizar a la victima real y ponerla en lugar de victimario. Uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias que tienen sus actos. Yo también me hago cargo de lo que decidí. No me sorprende nada de Darthés; sé qué clase de persona es porque padecí su violencia en su máxima expresión".

Sobre la causa por violación que inició en Nicaragua, Thelma dijo: "Se produjo prueba en Argentina y se envió a Nicaragua. Es un país que está en una situación muy compleja a nivel institucional, las calles están militarizadas. Estuve ahí y me sorprendí. Por eso que estén investigando me parece un avance enorme", finalizó.

La palabra de Burlando

En el programa de América también hicieron un móvil con Burlando, desde su estudio en Puerto Madero. Y el abogado le contestó a Thelma. "No arranqué el juego mediático. La denuncia tiene que tomarse seriamente pero quien recurrió a una agencia publicitaria para hacer un spot y a los medios es la señorita Fardin", recalcó.

Además dijo que la querella por calumnias e injurias contra Anita Co y Natalia Junco van a continuar, aunque Darthés puede desistir en cualquier momento. "Esa no es la idea, de todos modos. Al menos por ahora", dijo. Y agregó que está estudiando con su representado la posibilidad de iniciarle una causa a Romina Gaetani, también por calumnias e injurias.

Romina Gaetani habló de una situación de acoso que vivió con Darthés - Fuente: eltrece 03:43

Video

Para terminar, contó que la última vez que viajó a Nicaragua puso a disposición la presencia de Darthés, para que declarara. "Pero no es necesario todavía porque recién se inicia la investigación", indicó.

Pamela David le preguntó si Juan se arrepentía de algo, y Burlando contestó: "Si hubiera hablado con Calu Rivero cuando lo denunció públicamente, quizá todo sería diferente hoy".