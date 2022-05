Will Smith y una nueva revelación: llevó a su mujer al set de Siete Almas para poder besar a su partenaire en el film, Rosario Dawson

El escándalo que provocó la actitud de Will Smith en los Premios Oscar, luego de que el actor abofeteó al comediante Chris Rock en el escenario, hizo que poco a poco comenzaran a salir a la luz algunas historias que “desnudan” la peculiar relación que la estrella de Hombres de Negro tiene con su esposa, Jada Pinkett.

En los últimos días, resurgió un relato de Rosario Dawson que hoy toma otra dimensión. La actriz reveló que en 2008, cuando estaba filmando la película Siete almas junto a Smith, algunas escenas resultaron muy difíciles de rodar. Según le contó a la revista Vulture, al actor le daba vergüenza besarla, razón por la cual terminó llevando a su mujer al estudio para de poder sentirse más seguro.

“ Quería que Jada estuviera en el set. Ella lo animó con la escena, y también me apoyó a mí ”, recordaba Dawson hace unos años. Por su parte, Smith también había admitido en una charla con la revista Collider que las escenas románticas del filme de Gabriele Muccino le habían costado mucho, y expuso la razón: “Con el tema del amor... Mi abuela fue muy firme sobre eso, y también mi madre, me remarcaban cómo un hombre debe tratar a las mujeres”, explicó.

Will Smith y Jada Pinkett Smith, minutos antes de la ceremonia del Oscar que cambiaría sus vidas por completo

El acalorado incidente que se produjo en los Oscar parece haber aumentado las diferencias entre Smith y Pinkett. La revista Heat Magazine y otros medios apuntan a que, desde el escándalo de los premios de la Academia de Hollywood, “las tensiones entre ellos han sido notables” y la relación podría encaminarse hacia el divorcio.

De separarse, Pinkett Smith tendría derecho, en base a la ley de California, a la mitad de la fortuna del actor, la cual superaría los 350 millones de dólares . “Podría ser uno de los divorcios más tensos en la historia del mundo del espectáculo y podría prolongarse más que el de Angelina Jolie y Brad Pitt”, contaron personas cercanas a la pareja.

Mientras estos rumores siguen creciendo, el actor desapareció del ojo público y decidió enfocarse en su vida espiritual. Hace unas semanas viajó a la India en donde, según informó People, Smith se dedica a practicar yoga y meditación, en un viaje que solo tiene fines espirituales, introspectivos y de reflexión.

“Nunca más permitiré que la violencia supere a la razón. Estoy comprometido, pero el cambio lleva tiempo” , se disculpó Will Smith, a través de un comunicado, un día después del cachetazo que le dio a Chris Rock en los premios Oscar y que dio vuelta al mundo.

Apenas unas semanas después del lamentable acontecimiento, circuló en las redes sociales un viejo clip de 2018 de Red Table Talk, el programa familiar dirigido por Jada Pinkett, en el que la actriz mencionaba haber llorado en la noche de su boda y revelaba que no quería casarse. “Me forzaron y fue horrible”, aseguraba entonces en la mesa redonda, con su marido presente.

La intérprete confesó haber “llorado en todo el camino hacia el altar” y habló de una inmensa presión para contraer matrimonio con el protagonista de Rey Richard. “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, ratificó Pinkett Smith, quien en ese momento estaba en la dulce espera de su primer hijo, Jaden.

Willow junto a su hermano Jaden y sus padres Will Smith y Jada Pinkett-Smith Archivo

En contraposición a cómo vivió Jada su casamiento, Will dijo que era algo que deseaba muchísimo, y que su experiencia fue diferente. “Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, dijo Smith luego de escuchar a su esposa.

Will y Jada se casaron el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland, y al año siguiente nació Jaden, quien ahora tiene 23 años. En octubre de 2000, la pareja recibió a Willow, hoy de 21.