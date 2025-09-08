Qué dijo Benjamín Vicuña por los 13 años de la muerte de su hija Blanca

El actor Benjamín Vicuña publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales para conmemorar el aniversario número 13 del fallecimiento de su hija Blanca. El intérprete compartió un texto y un video inédito, un gesto que generó una amplia repercusión entre sus seguidores en la plataforma Instagram.

¿Qué decía el emotivo mensaje de Benjamín Vicuña?

El actor chileno eligió un formato de carta abierta para expresar sus sentimientos en esta fecha. Su publicación comenzó con una reflexión sobre la memoria y el paso del tiempo. “Blanca, estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta”, escribió Vicuña.

El actor compartió su mensaje en el decimotercer aniversario del fallecimiento de su hija

En su texto, describió la persistencia del recuerdo en su vida cotidiana. “El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”, expresó.

“Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”, continuó.

"Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos", escribió el actor

El mensaje finalizó con una muestra de resiliencia y homenaje a la vida de su hija. “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños. Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre”, manifestó.

El actor cerró su dedicatoria con una frase contundente: “Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.

Vicuña recuerda cada año a Blanca en el aniversario de su fallecimiento

El video inédito de Blanca

Junto a sus palabras, Benjamín Vicuña compartió un video familiar nunca antes visto. En el clip se observa al actor en un sillón, mientras juega y sonríe junto a sus hijos Blanca y Bautista. La escena transcurre en un ambiente íntimo y distendido.

La publicación audiovisual está musicalizada con la canción Yo Pienso en Ti, una pieza de los artistas Fernando Ubiergo y Manuel García. La elección del tema musical reforzó el tono emotivo del homenaje que el actor dedicó a su hija en el nuevo aniversario de su partida.

El video inédito muestra al actor junto a sus hijos Blanca y Bautista en un sillón

Cómo fue la trágica muerte de Blanca Vicuña

Blanca Vicuña Ardohain falleció el 8 de septiembre de 2012 a los seis años. La causa de su muerte fue una neumonía hemorrágica provocada por una infección bacteriana. La niña contrajo la bacteria durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México.

Fue internada el 30 de agosto de 2012 en la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile. Su cuadro de salud se complicó rápidamente. La neumonía derivó en una falla multisistémica y un derrame cerebral. Los médicos la mantuvieron en coma inducido durante nueve días, pero no logró recuperarse. Desde entonces, sus padres la recuerdan públicamente cada año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.