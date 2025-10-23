En la mañana de este jueves 23 de octubre se dio a conocer que la madre de Lourdes Fernández, integrante de la banda Bandana, denunció que su hija estaba desaparecida y que no tenía contacto con ella hace días. Sin embargo, horas después fue la misma cantante quien reapareció públicamente a través de un video en sus redes sociales para desmentir su desaparición.

Qué dijo Lourdes de Bandana sobre su supuesta desaparición

Apareció Lourdes de Bandana tras la denuncia de su madre ante la policía: “Estoy perfecta”

Lowrdez ―que se hace llamar así como solista― eligió las historias de Instagram para confirmar que se encontraba bien. La artista, sorprendida y molesta, explicó que se recuperaba de una gripe en su casa.

“Chicos, me acabo de levantar”, comenzó diciendo Fernández en el clip, visiblemente cansada y con gafas, bajo una iluminación tenue. La cantante, asombrada, continuó: “Me cae una llamada... no me dejan hacer nada. Estoy con gripe desde el lunes”.

Ante la magnitud de lo ocurrido, señaló: “No, no puedo creerlo, esto es terrible. Alguien les informó muy mal. Me voy a encargar de saber quién es”. A pesar del severo malestar por la situación, concluyó con un mensaje a sus seguidores: “Estoy perfecta, gracias por ocuparse de mí y estar pendiente”.

Qué pasó con Lourdes de Bandana

La madre de Lowrdez ―el nombre que usa la artista en su carrera solista― se acercó a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo. Allí informó que perdió contacto con su hija el pasado 4 de octubre. Según pudo saber LA NACION, sostuvo que la cantante había pasado por situaciones de violencia de género con su pareja.

En noviembre de 2022, la integrante de Bandana denunció a su entonces pareja Leandro Esteban García Gómez de maltratador y golpeador. Ese mismo día, la cantante subió a sus redes sociales una imagen de su cara con moretones. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”, escribió junto a la imagen.

La madre de Lowrdez denunció que estaba desaparecida, pero la cantante lo desmintió OLGA

A partir de la nueva denuncia que hizo la madre de Lourdes por su desaparición, personal de la comisaría se dirigió inmediatamente al domicilio de la cantante, que se encuentra en ese mismo barrio porteño. Los agentes fueron recibidos por un hombre, que les indicó que ya no era su pareja y que ella no vivía más en ese lugar.

A pesar de que la madre de Lourdes Fernández había señalado que no sabía nada de ella y que perdió el contacto, la cantante se mantenía activa en las redes sociales, donde posteó publicaciones e historias. Entre ellas, publicitaba la vuelta de Bandana a los escenarios por los 25 años de la banda. Fue por ese mismo medio que la artista eligió desmentir cualquier versión sobre una posible desaparición.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.