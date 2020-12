Qué fue de la vida de las actrices de la serie Malcolm

La mayoría del elenco femenino de la entrañable serie de comienzos de la década de 2000 siguió con sus carreras artísticas, aunque ellas no alcanzaron otra vez el nivel de popularidad que les dio el programa del niño genio Crédito: De 10

La serie Malcolm terminó hace unos 14 años. Sin embargo, sigue siendo recordada como uno de los más exitosos y divertidos programas de la televisión, por su historia y sus simpáticos personajes, comenzando por el niño genio que la protagoniza.

Los años transcurrieron y el pequeño protagonista de la serie, el actor Frankie Muniz, ya tiene 35 años. Su familia televisiva estaba integrada además por Lois (Jane Kaczmareck), Hal (Bryan Cranston, que luego brillaría en Breaking Bad),Francis (Christopher Masteron), Reese (Justin Berfield) y Dewey (Erik Per Sullivan). Todos eran particulares y entrañables y era muy difícil no empatizar con alguno de ellos.

La serie Malcolm estuvo en el aire durante seis años, entre 2000 y 2006

En esta ocasión, se hará un especial repaso de lo que sucedió con parte del elenco femenino de la serie, para saber qué fue de su vida artística luego del éxito de Malcolm, una serie que estuvo seis años consecutivos en pantalla, entre el 2000 y el 2006.

Jane Kaczmarek - Lois

La "mamá" de Malcolm tenía una trayectoria de casi dos décadas antes de interpretar a Lois

La actriz que interpreta a la mamá de Malcolm ya tenía 18 años de trayectoria cuando llegó a su vida el personaje de Lois, que le dio fama internacional. Ya tenía varias producciones televisivas en su haber antes de desembarcar en Malcolm, de acuerdo a lo que consigna el medio mexicano De10.

Como trabajadora de doblaje, hizo la voz de la intransigente jueza de Los Simpson,Contance Harm. Luego, en persona apareció en series como WIlfred, La ley y el Orden: unidad de víctimas especiales,Us & Them, Animals y This is Us. En la pantalla grande, participó en films como Chips, loca patrulla motorizada y The Boat Buider, ambas de 2017. También trabajó en una película de próximo estreno, un drama llamado Killing Eleanor.

Emy Coligado - Piama Tananahaakna

Emy Coligado tiene hoy 49 años, tuvo una carrera de papeles secundarios luego de Malcolm y es amante de los animales

Antes de viajar a Nueva York para lograr su sueño de ser cantante y actriz, esta intérprete estudió Psicología en la Texas Christian University.

Incursionó en algunas producciones de Broadway y luego obtuvo papeles en series televisivas, entre ellos, la icónica Piama en Malcolm. También fue Emmy, la asistente de la médica forense de la serie Crossing Jordan.

Ahora, Emy Coligado tiene 49 años, y luego de hacer de Piama, tuvo papeles en televisión, aunque secundarios y trabajó mucho en cine independiente. Fuera de su vida en el espectáculo, esta mujer es amante de los animales, algo que exhibe en sus redes sociales, donde también, en ocasiones, recuerda al personaje que la hizo famosa.

Tania Raymonde - Cynthia Sanders

Aunque el personaje de Tania Raymonde fue el primer amor de Malcolm y participó también en su liga de niños genios, sólo estuvo presente en cuatro episodios de la serie

La muchachita que interpretó el primer amor de Malcolm, que fue además era la única chica incluida en el grupo de estudiantes brillantes, los Kreybones, y que luego se convirtió en amiga de Malcolm, solo participó en cuatro episodios de la serie.

Luego de la participación en Malcolm, Tania Raymonde estuvo en otras producciones como la serie The Nighmare Room (La habitación de las pesadillas), de 2001, y también en NCIS: criminología naval, de 2005. Estuvo además en Lost, en 2005, en El valle de la muerte, en 2012 y en The Big Bang Theory, en 2014.

Hayden Panettiere - Jessica

La odiosa niñera de Malcolm y sus hermanos creció y, en la vida real, se casó con un boxeador ucraniano con el que tuvo una hija

Esta actriz le dio vida a uno de los personajes más odiosos de la serie: la niñera Jessica. Era una joven muy astuta, con algunos problemas en casa. Sabía cómo tratar a Lois para manipularla y meter en líos a los hermanos Malcolm, Reese y Dewey.

Cuando realizó este papel, Hayden Panettiere tenía 16 años. Ahora cuenta con 31 y apareció en películas como El falsificador, con John Travolta, de 2012; y Over the Wall, de 2013. En 2015 apareció también en el video juego Until Dawn, para la PlayStation 4.

En 2014 fue mamá de una niña, fruto de su relación con el boxeador ucraniano Vladímir Klitchkó.

Merrin Dungey - Kitty Kenarban

Dungey interpretó a la mamá de Stevie, el mejor amigo de Malcolm

Esta actriz dio vida a Kitty, la estricta y prudente madre de Stevie, el mejor amigo de Malcolm. Era además gran amiga de Lois. En la serie, ella abandona a su esposo e hijo para vivir experiencias fuera de su vida llena de represiones. Tras experimentar "todo", ella regresa.

Merrin Dungey tiene 49 años actualmente, y tiene la singularidad de que apareció en el piloto de Malcolm haciendo de la maestra del protagonista.

Luego del éxito de la serie participó en diversas producciones de cine y televisión, como Once Upon a Time, donde interpretó a Úrsula, la bruja del mar o "la mala" de la historia de la sirenita. También se la vio en la película apocalíptica El día del fin del mundo, de 2020.