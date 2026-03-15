Qué película es la favorita para ganar el Oscar 2026 este domingo 15 de marzo, según las encuestas

La cuenta regresiva para los Premios Oscar ya entró en su tramo final. Este domingo 15 de marzo, desde las 21 h en Argentina, la Academia de Hollywood celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles la 98ª edición de la ceremonia más importante del cine, con Conan O’Brien nuevamente al frente de la gala por segundo año consecutivo. A medida que se acerca el gran momento, también crece la expectativa alrededor de las principales categorías, sobre todo la de Mejor Película, una de las más esperadas de la noche.

En la previa de los Oscar, la competencia por el premio a Mejor Película suele concentrar la atención en dos grandes favoritas que llegan con más impulso que el resto. Al comienzo de la temporada de premios de este año, todo indicaba que esas producciones serían Hamnet y One Battle After Another, que se quedaron con los Golden Globe Awards en las categorías de mejor drama y mejor musical o comedia, respectivamente.

Sin embargo, con el correr de las semanas el panorama empezó a cambiar. Mientras Hamnet perdió parte del impulso inicial, Sinners, la película de terror sobre vampiros dirigida por Ryan Coogler, fue ganando cada vez más terreno en la temporada de premios. Su paso por los BAFTA Awards y por los Screen Actors Guild Awards le dio un fuerte respaldo y, a medida que aumentan las conversaciones en torno a la película, también crecen las expectativas de que pueda imponerse en la categoría principal.

Sinners, la película que lidera los pronósticos (Captura: Variety)

Según las predicciones publicadas por la revista estadounidense Variety hasta el viernes 14 de marzo, la principal favorita para quedarse con el Oscar a Mejor Película es Sinners. De acuerdo con ese análisis, la producción dirigida por Ryan Coogler sería la que hoy llega con mayores chances de imponerse entre los títulos más fuertes de la categoría, en una definición que despierta cada vez más expectativa a medida que se acerca la ceremonia.

El film dirigido por Ryan Coogler aparece como el principal candidato a Mejor Película (Warner Bros. Pictures via AP) Warner Bros. Pictures

En ese mismo repaso, el medio también mencionó otras posibilidades alrededor de la competencia. Variety señaló que One Battle After Another es la película que todavía podría dar la sorpresa, mientras que consideró que The Secret Agent es la que debería ganar por mérito artístico. Además, remarcó que The Voice of Hind Rajab merecía haber sido incluida entre las nominadas, aunque finalmente quedó afuera de la lista oficial.

Las otras predicciones de Variety para los Oscar 2026

En su repaso sobre las principales categorías de la ceremonia, la revista también trazó otras predicciones destacadas de cara a la gran noche de los Oscar. Entre ellas, señaló que Ryan Coogler sería quien tiene más chances de quedarse con el premio a Mejor Director por su trabajo en Sinners, una película que fue ganando fuerza con el correr de la temporada y que hoy aparece como una de las más firmes aspirantes.

Michael B. Jordan, entre los favoritos a Mejor Actor

A su vez, ubicó a Michael B. Jordan como el favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor también por Sinners, mientras que en la categoría de Mejor Actriz puso al frente a Jessie Buckley por su destacado desempeño en Hamnet.

Jessie Buckley, una de las actrices mejor posicionadas (Agata Grzybowska/Focus Features via AP) Agata Grzybowska - Focus Features

De esta manera, el medio dejó en claro cuáles son, a su criterio, algunas de las figuras y producciones que llegan mejor posicionadas a una de las noches más esperadas de la industria del cine.