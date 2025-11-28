Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 29 y 30 de noviembre

Como cada viernes, Netflix ya tiene seleccionada una lista con las mejores películas y series para disfrutar durante el fin de semana desde la comodidad del hogar. Después de los compromisos laborales, uno de los planes más elegidos es ‘maratonear’ y deleitarse con las producciones destacadas de la reconocida plataforma de streaming.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Stranger Things 5 (2025)

Terror/Fantasía. Otoño, 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas tienen un único objetivo: encontrar a Vecna y terminar con él. Pero desapareció; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno puso la ciudad en cuarentena militar y en intensa la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para terminar con esta pesadilla, tendrán que estar todos juntos, una última vez. Duración: ocho episodios. Ver Stranger Things 5.

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

2. Envidiosa 3 (2025)

Comedia. Tras reconciliarse con sus inseguridades, Vicky se enfrenta a preguntas sobre la vida en pareja, los celos, la maternidad y la posibilidad de crecer profesionalmente en un entorno competitivo. Duración: diez episodios. Ver Envidiosa 3.

Envidiosa tercera temporada, tráiler oficial

3. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa (2025)

Documental/True Crime. Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó a la Argentina y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy todavía interpela a toda la sociedad. Duración: tres episodios. Ver 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa.

50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa - Tráiler

4. Beso dinamita (2025)

Romance/Drama. Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina... hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre. Duración: diez episodios. Ver Beso dinamita.

Beso dinamita, tráiler oficial

5. El cuco de cristal (2025)

Suspenso/Drama. Una joven doctora sufre un infarto que la obliga a someterse a un trasplante de corazón. Aun convaleciente, la joven es visitada por la madre de su donante, quien la invita a conocer el pueblo natal de este, en donde yace un antiguo misterio. Duración: seis episodios. Ver El cuco de cristal.

El cuco de cristal, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Un vecino gruñón (2022)

Drama/Melodrama. Otto es un hombre viudo, malhumorado y huraño que vive en soledad. Un día, una joven familia se muda a la casa de al lado y, contra todo pronóstico, Otto entabla amistad con Marisol, una mujer embarazada, ingeniosa e inteligente. Duración: 2 h 6 min. Ver Un vecino gruñón.

Un vecino gruñón, tráiler oficial

2. Un robo muy navideño (2025)

Comedia/Romance. Dos ladrones de poca monta, Sophia y Nick, se unen para robar un centro comercial de Londres en Nochebuena, pero se ven envueltos en algo más que el robo cuando surgen sentimientos entre ellos. Duración: 1 h 36 min. Ver Un robo muy navideño.

Un robo muy navideño, tráiler oficial

3. El encanto del champán (2025)

Comedia/Romance. Una ejecutiva de fusiones y adquisiciones viaja a Francia para negociar la venta de una marca de champán, pero se enamora del hijo del fundador en medio de las Navidades. Duración: 1 h 39 min. Ver El encanto del champán.

El encanto del champán, tráiler oficial

4. Sueños de trenes (2025)

Drama/Romance. Robert Grainier es un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno. Duración: 1 h 43. Ver Sueños de trenes.

Sueños de trenes, traíler oficial

5. 65: al borde de la extinción (2023)

Ciencia ficción/Aventura. Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra… hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única superviviente, Koa, deberán abrirse camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir. Duración: 1 h 32 min. Ver 65: al borde de la extinción.