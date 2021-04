Ricardo García habló de la delicada situación de Adriana Aguirre y comparó su accidente con el de Sergio Denis

Adriana Aguirre sufrió un grave accidente durante la temporada de verano y ahora atraviesa una dolorosa recuperación. El hecho ocurrió mientras se encontraba sobre el escenario del teatro La Campana, de Mar del Plata. Desde allí, según contó, cayó de dos metros de altura. En diálogo con Nosotros a la Mañana, Ricardo García aseguró que la situación emocional de la vedette es muy delicada y comparó el hecho con el accidente que le costó la vida a Sergio Denis.

“Tuvo un accidente. Estaba haciendo un baile en honor a Diego Maradona. Se cayó sentada. La realidad es que, si caía de cabeza, seguía el mismo camino que Sergio Denis”, explicó García, expareja de la actriz.

Por estos días, él la acompaña en la rehabilitación: “Fue mi compañera durante 26 años, no todos los matrimonios terminan a las patadas. Lo mínimo que puedo hacer es acompañarla a pesar de estar separados”. Según aseguró el humorista, la recuperación de Aguirre por estos días es muy dolorosa a nivel físico. “A veces grita de dolor. Primero la operó el doctor Alberto Ferriols. Ella terminó de cumplir su contrato, siguió haciendo las funciones pero, al final, ya no daba más”.

"Hasta ahora, nadie me llamó de la producción, ni siquiera el día que internaron a Adriana. Cuando pasó el accidente, el único que corrió fui yo, la cargué en el auto y la llevé a la clínica”, dijo Ricardo García sobre el accidente de Adriana Aguirre LA NACION - Archivo

Sin embargo, el mediático aseveró que, más grave que las lesiones en su cuerpo, son las consecuencias en su bienestar psicológico las que le preocupan, ya que al estar alejada de los escenarios, el ánimo de Aguirre se deterioró de forma notable. “Ella trabajó siempre con su cuerpo y se encuentra en un estado emocional catastrófico. Empezó el psicólogo y el psiquiatra”, sostuvo García.

Además, el comediante contó que su exesposa quedó desamparada ya que las autoridades de la productora y del teatro en el que estaban trabajando no le dieron seguimiento a su estado de salud. “De lo que pasó con el escenario prefiero que hablen mis abogados porque no quiero meter la pata. Hasta ahora, nadie me llamó de la producción, ni siquiera el día que internaron a Adriana. Cuando pasó el accidente, el único que corrió fui yo, la cargué en el auto y la llevé a la clínica”, relató.

