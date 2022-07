Rompió el silencio Brian, el hijo que Pablo Lescano reconoció: “No lo juzgo pero yo necesitaba cerrar el círculo”

En las últimas horas, y por primera vez, se mostró públicamente Brian, el hijo de Pablo Lescano que acaba de ser reconocido por el cantante. En una entrevista con Intrusos en el Espectáculo (América TV), el joven de 21 años aseguró que en sus primeros años de vida mantuvo una relación con su padre, pero que luego ese vínculo se rompió por decisión de Lescano. Además, relevó los motivos que lo llevaron a hacerse una prueba de ADN y pedir ante la Justicia que el músico acepte que es su papá.

Según la noticia que surgió en los últimos días, el juicio de filiación comenzó en noviembre de 2021 y ambos habrían aceptado hacerse un test de ADN de manera privada. Durante los meses siguientes, la causa avanzó y en febrero la justicia dictaminó que el joven ya podía utilizar el apellido paterno.

“Esperé tanto tiempo porque no lo quería exponer. Esto empezó recién a los 18 años. Mi vieja nunca quiso hacer nada para que no parezca por interés. Esperó a que yo sea más grande, así podía tomar mis propias decisiones”, comenzó explicando el joven.

Con respecto a su infancia, aclaró que nunca tuvo dudas de que el artista era su papá y que se acostumbró a vivir sin él: “Siempre lo supe. Desde los cuatro años que no lo vi más. Lo único que hice fue seguir mi vida con la ausencia de mi papá biológico y teniendo como imagen paterna a la pareja de mi mamá”.

Brian, hijo de Pablo Lescano, habló sobre la relación con su padre

En esa misma línea, recordó que durante los primeros años de su vida tenía una “buena relación” con Pablo Lescano, que iba a visitarlo cuando estaba internado y que llegó a conocer a su abuela paterna.

Brian también fue consultado sobre los motivos que provocaron que se cortara ese vínculo: “No fue algo que decidió mi vieja ni yo, fue una decisión de la otra parte”. Luego de esos primeros años en los que ambos compartían tiempo juntos, nunca volvieron a tener ningún tipo de contacto hasta que el joven se convirtió en mayor de edad.

“Me quise acercar muchas veces, pero por circunstancias de la vida o por trabas que hubo en el camino nunca se pudo. Me chocaba con esa pared”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, su abogada, María José Miguelez de Rosa. que estuvo todo el tiempo con él, explicó que ni él ni su madre sabían por qué el cantante de Damas Gratis se había alejado.

El hijo de Pablo Lescano habló sobre su padre

Brian también respondió sobre las situaciones que enfrentó en su infancia, cuando le consultaban por su papá y el vínculo que tenían: “Me venían a preguntar de alguien que no sabía y me ponían en una situación incómoda. Era difícil. Mi vieja siempre fue la que estuvo ahí en estas situaciones”.

“Nunca busqué que se haga público. Lo único que busqué fue tener una charla por debajo de todo esto. Hoy si me encuentro acá explicándole todo lo que pasé es porque no quiero que haya malentendidos, que se hablen cosas que son inciertas”, detalló sobre sus intenciones.

Por otro lado, reconoció que su padre no se cerró cuando lo contactó por la filiación: “Después de mis 18 años, que se hizo el ADN, él nunca se negó. Llevó su tiempo y no fue todo tan rápido, pero de a poco se fueron dando las cosas, como el tema del apellido”, explicó para luego completar: “Lo único que buscaba eran respuestas y cerrar un poco el círculo. Lamentablemente no pude tener una charla [con él] todavía”.

Por último, volvió a recalcar que desconoce los motivos que llevaron al cantante a no tener más contacto con él desde sus cuatro años: “No lo juzgo. No sé si fue decisión suya, eso es algo que no tengo que contar yo”.