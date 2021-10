Sabrina Rojas habló sobre los rumores que vinculan a Luciano Castro con la China Suárez

En medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara comenzaron a circular varios rumores en torno a la China Suárez, señalada como la tercera en discordia de la pareja. Uno de ellos vinculó a la actriz, actualmente instalada en España, con Luciano Castro, quien hace apenas unas semanas confirmó su romance con Flor Vigna. En ese sentido, entrevistada por Marcela Coronel en Mientras tanto (Mucha Radio), Sabrina Rojas se pronunció al respecto.

“Todavía no entendimos el por qué. No entendimos porque nadie lo supo explicar y el pobre quedó involucrado”, manifestó. “Creo que nunca escuché un fundamento, creo que Lu ni siquiera la conoce [a Suárez]. Creo que este mote de galán donde meten a todos en la misma bolsa, donde no se revisa qué se dice... Muchas veces son hombres casados y se habla con una liviandad enorme”, dijo sobre las versiones que implicaron a su expareja.

En esa línea, hizo una fuerte crítica a los rumores infundados. “Se supone que es el show, pero a veces no se dan cuenta que le hacen pasar un mal momento a una familia. Empiezan a meter tantos nombres que decís: ‘Uy, ¿es necesario?’”, sostuvo.

Sabrina Rojas habló de los rumores que vincularon a Luciano Castro con la China Suárez

Otro de los actores que fue vinculado a la China Suárez en los últimos días fue Gonzalo Heredia, con quien compartió pantalla en Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece). Rojas, compañera de Heredia en la obra de teatro Desnudos, también opinó sobre esa hipótesis. “Es tremendo. Es hablar con mucha liviandad como si estuvieran hablando de una persona soltera”, afirmó.

El actor está hace varios años en pareja con Brenda Gandini y él mismo decidió salir a desmentir lo que se había comentado en los medios. “La verdad es que es todo mentira”, aseguró en diálogo con Intrusos (América). “Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego, sigo hablando sobre el tema. Y si no digo nada me escondo. Siempre hay un pero. Pero en este caso nada más alejado de la realidad“, completó.

La opinión de Sabrina Rojas sobre el Wandagate

“Fue como el caso de Horacio Cabak. Hay que estar en el lugar de cada una, yo creo que si lo piensan dos minutos no lo hubiesen hecho, porque abrís una puerta que termina lastimándote más de lo que ya te estaba lastimando. Tampoco se puede juzgar a alguien en el dolor”, consideró.

A pesar de su cautela, confesó estar cansada de que se hable de Wanda Nara todo el tiempo y se refirió al descargo de la China Suárez: “Cuando esto sucede así, hay un 50% de responsabilidad del hombre y de la mujer. La China conoce a la mujer de él, me parece que ahí está la gravedad, y además es amiga de su hermana”. Y concluyó: “En eso se la puede juzgar. ¿Justo ahí? Si él te escribía, ¿no era mejor correrte? Ya estaba mal que le escriba y todas esas cosas.