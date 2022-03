Se filtraron las primeras fotos de Romina Ricci y Tomás Gabrich, su nuevo novio

Salieron a la luz primeras fotos de Romina Ricci junto a su nuevo novio, Tomás Gabrich. La actriz había contado en enero de este año que decidió darle una nueva chance al amor, aunque aclaró que no estaba en sus planes. En las últimas horas, aparecieron algunas postales de la flamante pareja que ya se anima a mostrarse en público, mientras disfruta de unas vacaciones en Miami.

“Estoy de novia, sí”, sostuvo Ricci en una entrevista con Verónica Lozano, al aire de Cortá por Lozano (Telefe). Y dijo que la relación tiene apenas “un par de meses”. Se conocieron en una reunión de amigos en común y se enamoraron. “La vida me sorprendió. No estaba en mis planes, pero sucedió. Cuando sucede, hay que dejar también. Venía hace bastante tiempo sola y sucedió, me enamoré”, sostuvo la actriz.

Romina Ricci confirmó que está de novia

Además, dijo que Tomás “es un amor” y que ya lo conocen sus tres hijas. También aseguró que mantiene una buena relación con los padres de cada una. “Somos familia y tengo una hija con cada uno aparte”, sostuvo la actriz entre risas.

Valentina, de 23 años, es el fruto de su relación con el director de cine Máximo Gutiérrez; Margarita, de 17, es hija del músico rosarino Fito Páez; y Bethania, de 6, del DJ y productor de música brasileño Walter Abud.

Romina Ricci ya se muestra con Tomás Gabrich, su novio novio (Foto: Instagram @rominarichiok)

Con Tomás comenzó a salir en la segunda mitad de 2021 y la relación fue creciendo. De hecho, ya viajaron juntos a Puerto Madryn, provincia de Chubut, en compañía de su hija más chica y se sacaron fotos avistando pingüinos. Como si fuera poco, en los últimos días hicieron una escapada romántica a Miami, tal como se puede ver en las historias de Instagram de la actriz.

La flamante pareja está disfrutando de las playas de Florida y también de las exclusivas propuestas gastronómicas de la ciudad. Este sábado fueron a cenar a Baires Grill, un reconocido restaurante que se especializa en cortes de carne argentina. Romina y Tomás posaron para la cámara antes de comer y luego fueron a disfrutar de una función de Tryst Cabaret en el Faena Theater. La actriz le agradeció al propio Alan Faena por la invitación.

Además, por lo que se pudo observar en las publicaciones de Ricci, están alojados en el lujoso hotel boutique Lennox, ubicado a pasos de la transitada Collins Avenue y del Centro de Convenciones de Miami Beach.

El miércoles de la semana pasada, fueron retratados en plena cena en el también exclusivo restaurante Wayku, una experiencia gastronómica de fusión latina que está muy de moda y combina la cultura andina con la cocina de inspiración nómada.

“Wayku es definitivamente el lugar para estar. Comida única, bebidas excepcionales y un ambiente que te encantará”, escribieron en el posteo publicado en la cuenta oficial de Instagram del restaurante. “Gracias por visitarnos Romina Ricci en nuestro clásico de los miércoles de Gaby Álvarez”, agregaron. Sin dudas, la pareja está atravesando un gran momento y este viaje significa la consolidación de un vínculo que no para de crecer.