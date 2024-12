Se filtraron polémicos audios de la China Suárez contra Pampita

Hace unos días, Wanda Nara generó revuelo al filtrar chats en los que María Eugenia ‘la China’ Suárez calificaba de violenta a Carolina ‘Pampita’ Ardohain, lo que destapó una nueva polémica entre las famosas. Sin embargo, para sorpresa de todos, las dos se mostraron juntas y abrazadas en un evento el miércoles por la noche, realizado en el nuevo espacio La Place de Galerías Pacífico. El escándalo, que ya causaba repercusiones, alcanzó un nuevo nivel cuando se filtraron audios en los que la actriz atacaba nuevamente a la modelo.

Todo se dio a conocer en vivo de A la tarde (América TV), donde, durante la tarde de este jueves, compartieron los audios que le habría enviado Suárez a Wanda Nara en el año 2018, momento en que ella estaba en pareja con Benjamín Vicuña. En los mensajes de voz filtrados, se escucha clara la voz de la ex Casi Ángeles, quien lanza fuertes comentarios sobre Pampita luego del escándalo del motorhome.

La "China" Suárez y Pampita en la inauguración de La Place Ariel Goldfarb

“No hay que darle bola, pero porque le está yendo mal, entonces para mí está buscando que alguien salte y nadie salta. Está como sola, está en eso, ¿viste? Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio y todo, pero es por la única persona que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho y me mintió. Yo no me hago la buena ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, se la escucha decir a Eugenia.

En otro audio, la también cantante involucró a Benjamín Vicuña, su pareja en ese entonces: “Ella es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benja (Vicuña). Ella sabe que de este lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere. Sabe que yo no voy a decir nada”. Además, agregó: “Se quedó con la casa, se quedó con todo, una genia, una genia mentirosa serial”.

A su vez, contó el verdadero motivo por el que durante mucho tiempo no mostró públicamente el rostro de su hija Magnolia: “No quiero que le vea la cara (a Magnolia), porque casi se muere cuando yo estaba embarazada… Le va a agarrar un ataque con lo linda y buena que es (la bebé)”.

En ese sentido, expresó: “Ella todavía no le conoce la cara a Magnolia. Cuando empezaron las clases los chicos, pidió verla. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, no sé qué. Y yo no. Me dice: ‘oye, me está diciendo Carolina que del colegio le pidieron una foto de todos los hermanitos y me pidió una foto de Magnolia para agregarla’. Le dije: ‘ni se te ocurra mandarle. Mira si a esta mina le va a importar. No es una buena mina que tiene buenos sentimientos. Le chupa un huevo, quiere la foto y la va a ojear’. A mí me hizo más macumba que no sé qué. Ella y su mamá. Le dije que ni se le ocurra mandarle”.

En otro de los audios, la China Suárez recordó uno de los primeros encuentros que tuvo con Pampita, después del escándalo del 2015, ya que mencionó: “Me crucé cuando estaba embarazada y me tuve que cruzar una sola vez en Punta del Este. Benjamín me dijo: ‘tenés que venir porque tiene que ver que estás conmigo, si no nunca estás’. Era mi lugar como mujer de él. A mí me daba paja verla. Los chicos vienen siempre a casa, pero no los trae ella, los va a buscar Benja. La única vez que vino a mi casa a buscarlos uno de mis perros la mordió. Así que imaginate”.

A su vez, fue categórica con su opinión sobre Carolina Ardohain: “Qué belleza ni belleza, la belleza no sirve de nada. No sirve de nada si sos mala. Sí, ella tiene un lomazo y todo, pero es mala. Entonces no brilla, no la quieren de verdad y se la pasa sufriendo. Entonces no le sirve de nada”.

Por otro lado, se metió de lleno en la relación que tenía la modelo en ese entonces con Pico Mónaco, puesto que lanzó: “Me hacen reír. Pico (Mónaco) no sé por qué no se toma el palo. A nosotros nos escriben siempre gente del círculo que lo conoce, dicen que está desesperado. De hecho, ahora están separados. No sé por qué dicen que no, pero bueno, tema de ellos”.

En el último de los mensajes de voz que salieron a la luz, la China Suárez no se guardó nada y sentenció: “Ella es tremenda, pero yo también soy muy viva. Lo que pasa es que yo no tengo maldad y no lo hago para afuera. Soy viva de que cuido mis cosas y mi familia, pero para adentro. En algún momento se va a dar vuelta todo porque tengo fe”.