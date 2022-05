¿Se parecen? Luis Novaresio se comparó en vivo con “su doble” de Bienvenidos a bordo: “Es la evolución”

Bienvenidos a bordo (eltrece) se convirtió en uno de los programas de la tarde más elegidos por la audiencia, ya que pone en juego la diversión y la imaginación. La sección de los parecidos dejó graciosos y sorpresivos momentos, entre ellos, se presentaron personas imitando a Wanda Nara, Antonela Roccuzzo, Ricardo Fort, Fernando Burlando y, también, Luis Novaresio. Este miércoles, el periodista de LN+ sorprendió a su audiencia de Buen día Nación al reaccionar en vivo a su presunto “doble”. Tras negar la similitud entre ambos, señaló con quien comparte rasgos similares.

“No, no”, expresó contundente Luis Novaresio en Buen día Nación (LN+) al ver a su “parecido”. Con estas palabras hizo referencia a que no encontraba la semejanza del participante con su aspecto físico. Sin embargo, posó inmóvil para que sus compañeros hicieran la comparación con la persona que se presentó en el programa de entretenimiento. Entre risas, sus colegas coincidieron con él y no encontraron rasgos muy parecidos, pero destacaron que la barba y su look formal con traje pueden haber contribuido a la construcción de la imagen para que se parezcan.

Novaresio habló de su parecido

“La imagen de la izquierda es la evolución”, expresaron en el estudio mientras el periodista posaba. El tríptico comparativo se componía con la captura del periodista en este momento, a la izquierda de la pantalla, la del participante en el medio y una foto de Novaresio cuando tenía otro aspecto, en el que tenía una barba más abultada, al estilo “rabínica” como destacó, a la derecha.

Las risas se hicieron escuchar en el estudio y todos coincidieron en los grandes cambios físicos del conductor.

En esa sintonía, Novaresio indicó que si había detectado un parecido en el participante que ganó en Los 8 escalones (eltrece). Lejos de querer llamar la atención por su aspecto, Rodolfo se presentó al programa para ganar la suma de un millón de pesos que se logra al responder correctamente una serie de preguntas de diversas temáticas, lo cual consiguió y adelantó que lo invertirá en realizar viajes con su familia.

El parecido de Luis Novaresio

“Si te cruzo por la calle te saludo porque creo que sos Luis Novaresio ¡Sos igual!”, expresó sorprendido el periodista Guillermo Salatino, invitado especial al jurado del ciclo, lo que generó una gran risa en el estudio y los presentes coincidieron en el parecido. Por su parte, el participante bromeó con que, en todo caso, el periodista se parecía a él debido a que él era mayor.

Al momento en el que el hombre apareció en pantalla, las redes sociales se hicieron eco de lo que la audiencia observaba sobre el parecido del ingeniero participante y el reconocido periodista, que no pasó desapercibido para nadie. Esto llegó a oídos del conductor de Buenos días Nación, quien al ser comparado lo recordó a él y se tomó con humor el parecido entre ambos. Además, aprovechó a enviarle sus saludos a Guido Kaczka.