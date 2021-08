“Sentí un dolor terrible”: Nora Cárpena tuvo que hacer la función de Brujas en silla de ruedas

Este domingo, Nora Cárpena apareció en escena en silla de ruedas, en la función de la obra de teatro Brujas. Según indicaron en el Twitter del Multitabarís Comafi, la actriz sufrió una “dolencia imprevista” que afectó su movilidad y decidió usar este medio para no faltar al trabajo. “Sentí un dolor terrible”, admitió la artista en diálogo con LA NACION.

“Tuve bastantes cosas que hacer el sábado; cuando terminé la segunda función de Brujas subí la escalera del teatro rápido y cuando llegué arriba me dio como un golpe, como si me hubieran dado un hachazo detrás de la rodilla. Sentí un dolor terrible y, a partir de ahí, no pude apoyar más el pie derecho”, contó la actriz a este medio.

Cárpena, de 76 años, compartió dos fotos en sus historias de Instagram que la muestran sobre el escenario en silla de ruedas. “No me pierdo la función por nada”, escribió en la publicación, junto a un emoji de una cara riéndose.

Nora Cárpena hizo la función de Brujas en silla de ruedas Instagram: @noracarpena_ok

Antes, en las redes sociales del Multiteatro habían adelantado: “Información para el público que posee entradas para la función de Brujas de esta noche. Por una dolencia imprevista que afecta la movilidad de la Sra. Nora Cárpena, la misma realizará la función ubicada en una silla de ruedas, adecuándose provisoriamente la puesta en escena”.

El teatro Multitabaris informó que Nora Cárpena sufrió una dolencia física imprevista que la obligó a hacer la función en silla de ruedas Twitter: @multiteatro

Moria Casán, protagonista de la obra, respondió al posteo destacando el compromiso de la actriz. “Aguante Cárpena, una autentica profesional”, escribió.

Cárpena confió este lunes a LA NACION: “Estoy más o menos”. Y explicó que lo que le sucedió está relacionado con un accidente doméstico que tuvo el pasado 16 de julio. “Yo hace dos semanas me tropecé, me caí y me golpeé la pierna. El dolor fue pasando y ya estaba mejor, no tenía nada, ya caminaba bien”, señaló y destacó que el dolor que sintió fue causado por “un quiste que tenemos todos atrás de la rodilla”. “Ese quiste lo tenemos todos, no sirve para nada. Pero al tener un golpe, se inflamó, se llenó de líquido sinovial y ocurrió esto”.

Al momento de la entrevista con este medio, la actriz apuntó que se dirigía al médico para hacerse revisar su dolencia. Por el momento, sabe que deberá hacer rehabilitación, pero desconoce por cuánto tiempo.

“Tal vez me tendría que haber tomado un tiempo más para recuperarme del golpe, pero son esas cosas que uno no sabe”, admitió en relación al vínculo entre el incidente que sufrió el sábado pasado y el del 16 de julio.

Este domingo, Cárpena no podía pisar pero decidió presentarse igual para encarar la función, porque había “localidades agotadas”. La actriz, junto a Thelma Biral y Moria Casán, es una de las tres integrantes originales del elenco de “la comedia más exitosa de la historia del teatro argentino”. En la última temporada se sumaron María Leal y Sandra Mihanovich para ocupar los lugares que hace 30 años, cuando se estrenó, interpretaban Graciela Dufau y Susana Campos.

La temporada 2021 de la obra Brujas en el teatro Multitabarís Maxi Cardaci

“Necesito trabajar por muchas razones”, afirmó Cárpena a LA NACION en mayo pasado. Y aclaró: “Soy una mujer grande y me hace bien estar con mis pares, aunque sean más jóvenes. Me gusta sentirme activa, el trabajo digno está bien. Tengo dos hijas, siete nietos, pero ya son grandes, cada uno tiene su vida”.

Con ese afán de estar siempre activa, además del teatro, la artista estrenó un ciclo de radioteatro y está grabando la tira La 1-5/18 de Polka, en la que hace de la madre del personaje de Esteban Lamothe. Pero este lunes todos sus compromisos tuvieron que ser cancelados momentáneamente para cuidar su salud.

