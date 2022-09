Premios Emmy 2022: todo lo que tenés que saber de la ceremonia

Los Emmy, los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, tendrán su 74ª ceremonia el próximo lunes 12 en el Microsoft Theater de Los Ángeles, con la conducción del actor y comediante de Saturday Night Live, Kenan Thompson. El drama de HBO Succession está al frente de las nominaciones con 25 candidaturas, seguido de cerca por la comedia de Apple TV+, Ted Lasso, y la miniserie -también de HBO-, The White Lotus. Ambas producciones recibieron 20 nominaciones cada una. Por otro lado, Hacks recibió 17 candidaturas, al igual que otra producción cómica como Only Murders in the Building, disponible en Star+.

HBO -y su plataforma de streaming, HBO Max- recibió un total de 140 nominaciones por sus contenidos, y entre sus ficciones destacadas por la academia también se encuentran la comedia Barry y el drama juvenil de Sam Levinson, Euphoria, uno de los fenómenos del año.

The party is just getting started! 🎉 Tune in on Monday, Sept. 12 at 8 PM ET/ 5 PM PT to watch the 74th #Emmy Awards LIVE hosted by @KenanThompson on @NBC and @PeacockTV! #Emmys2022 pic.twitter.com/7LT08qDbWf — Television Academy (@TelevisionAcad) September 6, 2022

Dónde ver la ceremonia

La entrega de premios será transmitida en vivo el lunes 12 de septiembre a través de TNT (doblada al español) y TNT Series (en su idioma original), desde las 21, con los aportes de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi. Una hora antes se podrá ver el clásico pre-show con el denominado “Punto de encuentro” en el que se brindarán “perlitas” sobre los premios, análisis de las series nominadas y predicciones de las principales categorías.

Asimismo, Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky se encontrarán en la alfombra roja entrevistando a las estrellas, mientras que desde el estudio Anaís Castro, Heisel Mora y Gerudito aportarán todas las curiosidades del evento más importante del mundo televisivo.

Grandes nominados, mucha competencia

El juego del calamar, Stranger things y Euphoria, nominadas Archivo

En la categoría dramática, las nominadas a mejor serie son Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, El juego del calamar, Stranger Things, Succession y Yellowjackets. En comedia, aspiran a la estatuilla Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, Only Murders In The Building, Ted Lasso, The Marvelous Mrs. Maisel y What We Do In The Shadows.

En cuanto a la interesante categoría de mejor miniserie que en 2021 ganó la imbatible Gambito de Dama; este año compiten Dopesick , Inventando a Anna , Pam and Tommy , The Dropout y The White Lotus.

Las categorías actorales también anticipan una fuerte competencia. En drama “batallan” como mejor actriz Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve), Reese Whiterspoon (The Morning Show) y Zendaya (Euphoria). Por otro lado, los aspirantes al Emmy a mejor actor dramático son Jason Bateman (Ozark), Brian Cox (Succession), Lee Jung-jae (El juego del calamar), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Severance) y Jeremy Strong (Succession).

Brian Cox en una escena de Succession

En la categoría cómica se presenta un escenario igual de competitivo, con las nominaciones para la ya ganadora Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Elle Fanning (The Great), Issa Rae (Insecure) y Jean Smart (Hacks), quien alzó la estatuilla en 2021. Los actores nominados en el rubro cómico son Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry), Nicholas Hoult (The Great), Steve Martin (Only Murders In The Building), Martin Short (Only Murders In The Building) y Jason Sudeikis (Ted Lasso), el favorito de la entrega previa.

Lily James y Sebastian Stan en Pam and Tommy Erin Simkin

Las categorías actorales en miniseries son muy atractivas. Entre las mejores actrices nos encontramos con grandes trabajos como los de Toni Collette (La escalera), Julia Garner (Inventando a Anna), Lily James (Pam and Tommy), Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story), Margaret Qualley (Las cosas por limpiar) y Amanda Seyfried (The Dropout). Por su lado, los actores que pelearán por el Emmy son Colin Firth (La escalera), Andrew Garfield (Por mandato del cielo), Oscar Isaac (Escenas de un matrimonio), Michael Keaton (Dopesick), Himesh Patel (Estación Once) y Sebastian Stan (Pam and Tommy).

Los Emmy creativos ya tienen sus ganadores

Doniella Davy, de izquierda a derecha, Tara Lang Shah, y Alex French posan en la sala de prensa con el premio a mejor maquillaje contemporáneo (no prostético) por Euphoria en la segunda noche de los Premios Emmy a las Artes Creativas

Como todos los años, la Academia entrega en primera instancia los galardones creativos, que destacan tanto los rubros técnicos como las actuaciones invitadas en ficción, entre otras categorías que no forman parte de la entrega principal. Euphoria, The White Lotus y Stranger Things se impusieron como favoritas. Por otro lado, Chadwick Boseman recibió un Emmy póstumo por su trabajo vocal como Star-Lord T’Challa en la serie animada What If...?, mientras que Nathan Lane (Only Murders in the Building), Laurie Metcalf (Hacks), Colman Domingo (Euphoria), y Lee Yoo-mi (El juego del calamar) fueron reconocidos por sus actuaciones como figuras invitadas .

Adele, feliz con su Emmy Instagram

El mejor documental fue, como podía preverse, The Beatles: Get Back de Disney+, que se llevó cinco premios, al igual que el especial de variedades de Adele , One Night Only. Chip y Dale: al rescate, también de Disney+, se consagró como la mejor película hecha para televisión.

Un dato interesante que permite esbozar los pronósticos es que los Emmy creativos galardonaron a Succession como mejor elenco dramático, a Abbott Elementary de Star+ como mejor cast en comedia, y a The White Lotus como mejor elenco en miniserie, premios que suelen coincidir con los de mejor drama, comedia y miniserie, respectivamente.

Dónde ver los dramas nominados

Better Call Saul

Better Call Saul IMDB

Cuando Vince Gilligan y Peter Gould se propusieron hacer una precuela de la exitosa Breaking Bad, comenzó a generarse un prejuicio respecto de la creación de los showrunners, especialmente al anunciarse que la figura en la que habían elegido poner el foco era la del abogado criminal de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul), Saul Goodman (Bob Odenkirk). Finalmente, Better Call Saul no solo logró emanciparse de su serie madre en cuanto a tono, sino que además introdujo nuevos personajes como Kim Wexler (Rhea Seehorn, quien obtuvo una merecida nominación como actriz secundaria), Lalo Salamanca (Tony Dalton) y Nacho Varga (Michael Mando). El drama, uno de los mejores de los últimos años -que en muchos puntos resulta superior a Breaking Bad- se despidió con un final superlativo.

Better Call Saul está disponible en Netflix.

Euphoria

Euphoria

La segunda temporada de la serie juvenil de Sam Levinson buscó distanciarse de la primera y no siempre logró llevar sus ambiciones a buen puerto. Episodios con pasajes oníricos, regodeo en el aspecto visual y descuido en determinadas tramas (hubo personajes a los que se les dio muy poco tiempo para lucirse), a la ficción no le faltó nada para seguir alimentando a una audiencia que se incrementó notablemente. La academia reconoció el fenómeno Euphoria con nada menos que 16 nominaciones, entre ellas, a mejor drama, mejor actriz para Zendaya (ya ganadora y merecedora de otro triunfo gracias a su indeleble trabajo), y la inspirada candidatura de Sydney Sweeney como mejor actriz de reparto. Dentro de los personajes satélites a Rue, el de la joven -también nominada por la miniserie The White Lotus- fue uno de los pocos en conseguir autonomía y eso se debe, en gran medida, al compromiso de su actriz.

Euphoria está disponible en HBO Max.

Ozark

Ozark COURTESY OF NETFLIX

La categoría dramática está muy reñida, sobre todo si tenemos en cuenta que los Emmy podrían inclinarse a premiar ficciones que no tendrán revancha en caso de perder. Una de esas ficciones es, justamente, Ozark. La creación de Bill Dubuque y Mark Williams obtuvo 13 nominaciones por su temporada final, que tuvo un último episodio ciertamente divisivo pero que no atenta contra las chances de un triunfo gracias a los extraordinarios capítulos previos. Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner volvieron a ser nominados (la joven ya alzó la estatuilla en dos ocasiones por su rol de Ruth), y Tom Pelphrey también recibió una candidatura, si bien a destiempo. Bateman triunfó en los Emmy pero como director de una ficción a la que inicialmente se la comparó con Breaking Bad, y que con el tiempo demostró que sus intereses circulaban por otros carriles.

Ozark está disponible en Netflix.

El juego del calamar

El Juego del Calamar

Como podía preverse si consideramos los galardones previos al Emmy en los que tuvo un muy buen desempeño (como los Globos de Oro, SAG y los Critics’ Choice), El juego del calamar arrasó en nominaciones (14) y, al mismo tiempo, hizo historia. La ficción surcoreana sobre un macabro juego de supervivencia por dinero se convirtió en la primera serie de habla no inglesa en ser nominada al Emmy en la categoría de mejor drama. Asimismo, logró que sus actores también aspiren al premio, como el favorito Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung HoYeon, Lee Yoo-mi y Oh Yeung-su. De esta forma, estamos ante un caso similar al de Euphoria y al de Stranger Things: la Academia de Televisión de los Estados Unidos no se muestra elitista ante los fenómenos televisivos, si bien habrá que aguardar para ver si los considera meritorios del galardón mayor.

El juego del calamar está disponible en Netflix.

Stranger Things

Stranger Things Stranger Things 4/Netflix

La cuarta temporada de la serie de los hermanos Duffer tuvo un nivel altísimo, por lo que la nominación es más que justa (en total, el drama sobrenatural recibió 13 candidaturas). Sin embargo, sí resulta curioso que ninguno de sus actores haya logrado ingresar en categorías principales o secundarias. Uno de los casos más llamativos es el de Sadie Sink, quien se pone al hombro la nueva (y más oscura) entrega con un arco narrativo que demandaba mucho de ella, y para el cual la joven estuvo a la altura, incluso entregándonos una de las secuencias más icónicas de este esperado regreso. Las posibilidades de Stranger Things de ganar son muy bajas, pero su inclusión en la lista de los mejores dramas ratifica que los Emmy no apartan la mirada del zeitgeist.

Stranger Things está disponible en Netflix.

Yellowjackets

Yellowjackets Kailey Schwerman - SHOWTIME

La gran sorpresa del anuncio de las nominaciones fueron las siete que recibió Yellowjackets, el thriller psicológico de Ashley Lyle y Bart Nickerson que se convirtió en la revelación de esta temporada de premios, con una campaña de prensa que comenzó tibia y que se fue afianzando cerca de la fecha en la que se dieron a conocer las candidaturas. A pesar de que las estadísticas no están a su favor en la categoría de mejor serie dramática, no habría que destacar un “batacazo” de Melanie Lynskey, quien brinda una actuación extraordinaria en la ficción, con un rol de muchas capas. Por otro lado, Christina Ricci recibió una merecida nominación a mejor actriz secundaria, y Karyn Kusama compite como mejor directora por el episodio piloto, uno de los más efectivos que se han visto en los últimos años.

Yellowjackets está disponible en Paramount+.

Severance

Severance Wilson Webb - Apple TV

La serie de nicho de la que se debería estar hablando con mayor frecuencia logró no solo la ansiada nominación a mejor drama sino que también aspira a 13 estatuillas más, entre ellas, a mejor actor para Adam Scott, mejor actor de reparto para Christopher Walken y John Turturro, y mejor actriz de reparto para Patricia Arquette, una gran favorita de los Emmy. Por otro lado, Ben Stiller, realizador de la ficción de Dan Erickson que muestra la vida personal escindida de la laboral de manera magistral, aspira a ganar por su dirección del episodio “The We We Are”. A pesar de su gran desempeño en las nominaciones, sí se siente la ausencia de Britt Lower, quien merecía aspirar a la estatuilla junto al resto del elenco, algo que seguramente la academia corregirá con la segunda temporada de la serie.

Severance está disponible en Apple TV+.

Succession

Succession HBO

La ganadora en la categoría dramática del 2020 regresó con todo en los Emmy, dos años más tarde. La producción de Jesse Armstrong recibió nada menos que 25 nominaciones, pero además batió un récord que hasta el martes les pertenecía a The West Wing y a Roots. Succession se convirtió en el drama con más actores nominados en un mismo año, y esto excede a sus protagonistas e incluso a los secundarios. La academia reconoció el trabajo de muchos de sus intérpretes invitados, como los casos de Adrien Brody, James Cromwell, Arian Moayed, Alexander Skarsgård, Hope Davis, Sanna Lathan, y Harriet Walter. La tercera temporada de la serie amerita un nuevo triunfo que solo podría verse puesto en jaque por El juego del calamar. La puja parece estar entre esos dos dramas.

Succcession está disponible en HBO Max.

La lista de principales candidatos al Emmy

Comedia

Abbott Elementary STAR+

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Actor protagonista en comedia

Steve Martin en Only Murders In The Building Craig Blankenhorn - Star+

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Actriz protagonista en comedia

Jean Smart en Hacks Karen Ballard - HBO Max

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks)

Actor de reparto en comedia

Brett Goldstein, previo ganador, nuevamente nominado Television Academy

Anthony Carrigan (Barry)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Actriz de reparto en comedia

Hannah Waddingham en Ted Lasso

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Drama

Better Call Saul Netflix

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

El juego del calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Actor protagonista en drama

Jason Bateman en Ozark

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (El juego del calamar)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Actriz protagonista en drama

Melanie Lynskey en Yellowjackets Kailey Schwerman/SHOWTIME

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Actor de reparto en drama

Billy Crudup en The Morning Show

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Park Hae-soo (El juego del calamar)

Matthew Macfadyen (Succession)

John Turturro (Severance)

Christopher Walken (Severance)

Oh Yeong-su (El juego del calamar)

Actriz de reparto en drama

Rhea Seehorn en Better Call Saul Netflix

Patricia Arquette (Severance)

Julia Garner (Ozark)

Jung Ho-yeon (El juego del calamar)

Christina Ricci (Yellowjackets)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Sarah Snook (Succession)

Sydney Sweeney (Euphoria)

Miniserie

The Dropout Beth Dubber

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventando a Anna (Netflix)

Pam and Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Actor en miniserie o film televisivo

Michael Keaton en Dopesick Star+

Colin Firth (La escalera)

Andrew Garfield (Por mandato del cielo)

Oscar Isaac (Secretos de un matrimonio)

Michael Keaton (Dopesick)

Himesh Patel (Estación Once)

Sebastian Stan (Pam and Tommy)

Actriz en miniserie o film televisivo

Julia Garner en Inventando a Anna Netflix

Toni Collette (The Staircase)

Julia Garner (Inventando a Anna)

Lily James (Pam and Tommy)

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Margaret Qualley (Las cosas por limpiar)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Actor de reparto en miniserie o film televisivo

Seth Rogen en Pam and Tommy Prensa Star+

Murray Bartlett (The White Lotus)

Jake Lacy (The White Lotus)

Will Poulter (Dopesick)

Seth Rogen (Pam & Tommy)

Peter Sarsgaard (Dopesick)

Michael Stuhlbarg (Dopesick)

Steve Zahn (The White Lotus)

Actriz de reparto en miniserie o film televisivo

Jennifer Coolidge en The White Lotus Gentileza HBO Max

Connie Britton (The White Lotus)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Alexandra Daddario (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Sydney Sweeney (The White Lotus)

Mare Winningham (Dopesick)