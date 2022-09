Premios Emmy 2022: lo mejor y lo peor de la ceremonia

En el Microsoft Theater de Los Ángeles, con la conducción del actor y comediante de Saturday Night Live, Kenan Thompson, se llevó a cabo la 74ª ceremonia de los premios Emmy que destaca lo mejor de la industria televisiva. La gran ganadora de la noche fue la miniserie de HBO creada por Mike White, The White Lotus, que se llevó cinco estatuillas y no perdió en ninguna de las categorías en las que estaba nominada.

En cuanto a las categorías principales, Succession, también de HBO, volvió a imponerse como el mejor drama y lo mismo sucedió con Ted Lasso (Apple TV+) en la categoría de comedia.

Aquí, un recorrido por los altibajos de una entrega correcta pero no demasiado memorable:

*LO MEJOR

Premios inspirados en una noche con sorpresas

Amanda Seyfried con su Emmy por The Dropout Mark Terrill - Invision

Si uno se detenía a repasar las candidaturas, la calidad de las producciones nominadas y de sus figuras era indiscutible. Por lo tanto, muchas categorías se volvieron muy competitivas e incluso impredecibles. Entre los galardones más interesantes que entregó la Academia podemos mencionar el de Michael Keaton por la miniserie de Star+, Dopesick , en la que brinda una de las mejores actuaciones de su carrera. En la misma categoría se impuso Amanda Seyfried, quien logró eludir los manierismos de Elizabeth Holmes para su compleja interpretación de la ex CEO de Theranos en The Dropout (también disponible en Star+).

Asimismo, en las categorías cómicas hubo pocos traspiés gracias a los galardones otorgados a Quinta Brunson por su guion de Abbott Elementary (Star+); a su actriz secundaria, la legendaria Sheryl Lee Ralph, y el segundo Emmy consecutivo para Jean Smart por Hacks (HBO).

Jennifer Coolidge, mejor actriz de reparto en miniserie por The White Lotus Mark Terrill - Invision

Si bien este parecía ser el gran año de Melanie Lynskey, su gran interpretación en Yellowjackets (Paramount+) no fue suficiente ante la presencia de Zendaya, quien se superó a sí misma en la segunda temporada de Euphoria y le dedicó el premio a todas las personas como Rue, su rol en el drama juvenil, que batallan diariamente contra las adicciones.

El Emmy a la actriz fue definitivamente consagratorio, ya que cuando lo ganó en 2020 se había convertido en la intérprete más joven en ser premiada en dicha categoría. En cuanto a la fuerza imparable de The White Lotus, desde el momento en que arrasó en los Emmy creativos que era evidente que iba a repetir en la ceremonia principal, donde las grandes actuaciones de Murray Bartlett y Jennifer Coolidge afortunadamente no pasaron inadvertidas.

Lizzo y Geena Davis: dos mujeres que rompen los esquemas

Lizzo, presentadora y ganadora en los Emmy Mark Terrill - Invision

La cantante de “Good As Hell” obtuvo el Emmy en la categoría de mejor programa de competencia por Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime Video) en el que debía elegir a las bailarinas para su tour. La artista se mostró profundamente emocionada al alzar la estatuilla y se la dedicó a “las mujeres que pasaron por el programa a contar sus historias”. Asimismo, Lizzo recordó que cuando era chica no veía a referentes que lucieran como ella en los medios, por lo que se propuso darle visibilidad a cuerpos que no la tenían en absoluto.

El Instituto Geena Davis se llevó un merecido reconocimiento PATRICK T. FALLON - AFP

El reconocimiento a Geena Davis circuló por el mismo carril. La actriz de Thelma & Louise fue destacada con el Governors Award no solo por su trayectoria sino, sobre todo, por el trabajo que viene realizando con el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios, que fue creado en 2007 y que desde entonces ha estado promoviendo la presencia de personajes femeninos en los medios libres de estereotipos y de la monopolización de figuras masculinas en posiciones de poder. La actriz recibió el galardón junto a su colega del Instituto, Madeline Di Nonno.

“Muchas gracias por este reconocimiento, si alguien cree que podemos hacer algo por ustedes, pueden llamarnos”, expresaron ambos. Minutos antes, cuando Shonda Rhimes y Sarah Paulson las presentaron, remarcaron lo vital que es “el poder de la representación y la inclusión”.

*LO PEOR

Una entrega carente de innovación

Will Arnett y Jimmy Kimmel en un sketch demasiado breve PATRICK T. FALLON - AFP

La ceremonia de los Emmy tuvo una duración de tres horas y comenzó de una manera prometedora: con un número musical en el que se repasaron temas musicales icónicos de series como La ley y el orden, Friends, Game of Thrones y Stranger Things. Si bien la presencia de Thompson en la coreografía resultó acertada, le quitó algo de impacto a lo que podría haber sido un recorrido interesante por la historia de esas intros memorables de ficciones que marcaron a fuego a la TV en diferentes épocas.

Por otra parte, hubo un exceso de presentadores que además estuvieron completamente desaprovechados. La ceremonia contó con la presencia de Amy Poehler, Seth Meyers, Will Arnett, Jimmy Kimmel, Molly Shannon, entre otras figuras de la comedia, pero los guionistas les brindaron poco material con el que trabajar antes de anunciar a los ganadores.

John Legend, al piano para el In Memoriam PATRICK T. FALLON - AFP

El tema de los anuncios, precisamente, presentó otro conflicto. La Academia solicitó los discursos de agradecimiento con antelación para que los ganadores se explayaran brevemente y el resto de sus palabras aparecieran en un graph. La decisión fue un tanto antipática, sumado a cómo se interrumpían consistentemente los discursos con música. Jennifer Coolidge optó por bailar cuando fue cortada antes de agradecerle el Emmy a Mike White, uno de los mejores momentos de la noche.

En líneas generales, no se notó un trabajo de producción y todo pareció ejecutado a desgano, desde el In Memoriam con John Legend que ameritaba una fuerza mayor hasta el repaso por las ficciones del año con un montaje sin un atisbo de inspiración.

Better Call Saul, eterna perdedora

Succession, mejor drama del año Mark Terrill - Invision

A diferencia de la serie de la que se desprendió (Breaking Bad), Better Call Saul (disponible en Netflix) nunca tuvo mucha aceptación en los Emmy. Si bien se notó un respeto por parte de la Academia al nominarla en todas sus temporadas como mejor drama, daba la impresión de que los votantes no la miraron con detenimiento. De lo contrario, resulta inexplicable que actores como Michael McKean, Michael Mando y Tony Dalton no hayan sido nominados. Además, tuvieron que pasar seis temporadas para que Rhea Seehorn consiga una candidatura para luego perder a manos de Julia Garner (quien obtuvo su tercer Emmy consecutivo por Ozark).

Para echar sal a la herida, su protagonista, Bob Odenkirk, este año fue vencido por Lee Jung-jae por El juego del calamar. El actor del fenómeno de Netflix no solo batió a Odenkirk sino también a Jeremy Strong y Brian Cox de Succession. Sencillamente inexplicable. El próximo año, con la segunda parte de su última temporada, quizá Better Call Saul tenga mejor suerte. O quizá sea olvidada por completo.

Jason Sudeikis junto al elenco y equipo de Ted Lasso Mark Terrill - Invision

Otras omisiones inexplicables al momento de premiar fueron las de Barry en mejor dirección de comedia (este año optaron por Ted Lasso), la de Martin Short como mejor actor de comedia por la serie de Star+, Only Murders in the Building (Jason Sudeikis volvió a quedarse con el Emmy) y la de Ben Stiller como mejor director por Severance (El juego del calamar volvió a imponerse allí).

Si bien el premio mayor a Succession ayudó a equilibrar una premiación errática, el galardón a Ted Lasso en comedia en una categoría con ficciones como Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, (HBO), Hacks, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video), Only Murders in the Building y What We Do in the Shadows (Star+) resulta, cuanto menos, discutible.