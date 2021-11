Series: del reencuentro entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader al primer trailer de And Just Like That

Para deleite de los seguidores de Star Wars, Obi-Wan Kenobi y Darth Vader volverán a enfrentarse en otra batalla con los sables de la luz. Protagonizados por los actores Ewan McGregor y Hayden Christensen, ambos personajes volverán a cruzarse en la serie Obi-Wan Kenobi, de Disney+.

El actor canadiense que encarna a Anakin Skywalker lo confirmó este viernes a través de un anuncio promocional. Cabe recordar que la pareja apareció por última vez en esos roles en la película de 2005 Star Wars: La Venganza de los Sith. Si bien el adelanto no incluye imágenes de la serie, el arte conceptual del video muestra a Obi-Wan y a Darth Vader en una nueva cruzada.

HBO Max dio a conocer el tráiler y la fecha de lanzamiento de And Just Like That

Tres de las protagonistas de Sex & the city regresarán con una nueva serie de HBO Max, And Just Like That, que seguirá las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en la quinta década de su vida.

La plataforma de streaming confirmó que los dos primeros episodios de la nueva ficción llegarán a la pantalla el 9 de diciembre, mientras que los ocho capítulos restantes se lanzarán a partir de entonces semanalmente cada jueves.

La serie, que todavía está en producción en Nueva York, también está protagonizada por Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, el fallecido Willie Garson y Evan Handler.

Hulu difunde la primera imagen de How I Met Your Father

Hulu ha dado a conocer a través de una imagen el elenco de la nueva producción How I Met Your Father, que también muestra la nueva etapa de producción virtual de Disney e Industrial Light and Magic.

La serie secuela de la exitosa comedia de CBS How I Met Your Mother está protagonizada por Hilary Duff en el papel de Sophie, quien le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: un relato situado en el año 2021. En la historia, un grupo muy unido de amigos se enfrenta a descubrir quiénes son y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Paramount + anuncia una serie basada en la película Atracción fatal

Paramount+ llevará a la pantalla una serie basada en la película Atracción fatal, con Lizzy Caplan en el rol de la protagonista femenina, Alex, en una reinvención del clásico de suspenso psicosexual de los años 80 interpretado por Glenn Close y Michael Douglas.

Lizzy Caplan interpretará al personaje que hizo Glenn Close en la película de 1987 Rich Polk - Getty Images North America

Escrita por Alexandra Cunningham a partir de una historia que coescribió con Kevin J. Hynes, la serie explora los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad a través de la lente de las cosmovisiones modernas sorbe la mujer, los trastornos de personalidad y el control coercitivo.

Caplan interpreta a Alex, quien se obsesiona con su amante después de una breve aventura. El papel principal masculino del amante, Dan, interpretado por Michael Douglas en la película original, aun no ha sido anunciado.