Fernando Burlando habló sobre los problemas de salud de Silvina Luna: “Si no se hace diálisis se muere”

escuchar

Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, se refirió este lunes a la delicada situación de salud que atraviesa como consecuencia de un acto de mala praxis en un tratamiento estético realizado en 2010 por el cirujano Aníbal Lotocki. La modelo se encuentra en la lista de espera de Incucai para recibir un trasplante de riñón, se somete a diálisis y, en ese sentido, el letrado sentenció: “Ella no puede tener una vida normal”.

En febrero de este año, Luna contó a Intrusos (América) que necesita un trasplante de riñón, para lo cual está en lista de espera en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y que se somete periódicamente a tratamientos de diálisis porque, según ella misma expresó, sus órganos “dejaron de funcionar”. Todo ello como consecuencia de un tratamiento estético que se realizó en 2010 en la clínica del doctor Lotocki.

Burlando habla sobre la salud de Silvina Luna: "No puede hacer una vida normal"

Cabe aclarar que la justicia determinó la culpabilidad de Lotocki en este caso de mala praxis que denunció Luna junto a otras damnificadas, por lo que fue condenado, en febrero del año pasado, a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.

“Está condenado a una pena de cumplimiento efectivo, una vez que quede firme la sanción va adentro”, dijo este lunes Fernando Burlando, en referencia a Lotocki, en un diálogo que mantuvo con el equipo de Nosotros a la mañana (el trece).

Allí también el letrado señaló que, con su defendida, expresaron al tribunal que “la sanción debería ser otra, porque las lesiones son gravísimas, no graves, y en el código penal estas lesiones están sancionadas por una pena muy grave”.

Silvina Luna sufre problemas recurrentes en su salud desde que se hizo una intervención estética en 2010, en manos de Aníbal Lotocki

De todas formas, Burlando señaló que esa presentación será para más adelante. “Primero queremos que se cumpla la pena, que vaya a prisión y una vez que ocurra eso vamos a ver que vamos por un poco más”, completó.

“No puede tener una vida normal”

Entonces fue cuando Juan Etchegoyen, periodista del mencionado programa, lo consultó sobre el actual estado de salud de su defendida. “Donde más contacto tuve con Silvina fue durante el juicio, y para ella fue muy duro. Había días donde no quería ni siquiera ingresar en la sala”, respondió Burlando.

De inmediato, añadió: “Todo esto a ella le ha hecho muy, pero muy mal. Continua haciéndole muy mal. Vos pensá que ella está hoy presa y rehén de una situación, está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad”.

Aníbal Lotocki, el médico de los famosos, con múltiples acusaciones, fue condenado a cuatro años de prisión, pero la sentencia no está firme Archivo

Más adelante, con relación al estado de salud en sí, Burlando marcó la situación con crudeza: “Ella tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no hace este procedimiento, directamente se muere. Son cosas tremendamente disvaliosas para un ser humano. No puede tener una vida normal”.

En ese sentido, el Pollo Álvarez, conductor del programa, se refirió a la vida laboral de la modelo y actriz: “Sin ir más lejos, no sé si recuerdan, que Silvina se tuvo que ir de El Hotel de los Famosos”. El anfitrión del ciclo se refería de este modo al obligado abandono que debió realizar la ex Gran Hermano del reality de el trece, acuciada por diversos y reiterados problemas en su salud.

“No puede laburar. No puede generar dinero. Digamos, más allá de la salud, de lo moral, de lo psicológico, no puede tener un trabajo normal. Si la convocamos acá todos los días, tal vez no puede venir. No puede laburar. Le estropeó la vida por donde lo mires”, cerró su alocución Álvarez.

Silvina Luna debió abandonar El hotel de los famosos a causa de su salud

El origen de los problemas de salud

Luna recibió un tratamiento en lo del doctor Lotocki en el que se le inyectó metracrilato en los gluteos, un material que terminó diseminándose por su cuerpo y provocándole una suma de problemas.

Cristian Pérez Latorre, un médico que operó a Luna en los Estados Unidos en 2015 para retirar parte del material tóxico de su organismo, contó en una entrevista en LAM (América): “Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos”.

Silvina Luna reveló en febrero de este año que debe someterse a un trasplante de riñón instagram.com/silvinalunaoficial

En la misma charla, este profesional describió el problema principal en la salud que le había provocado este material a Silvina Luna: “Ese contenido puede migrar a los riñones, a los vasos sanguíneos, a cualquier parte en realidad. En el caso de Silvina fue hacia los riñones, y le hizo desarrollar una enfermedad autoinmune, que se llama hipercalcemia, en donde el cuerpo forma una gran cantidad de calcio que no puede eliminar por los riñones y así se desencadena una falla renal, que la llevó a practicarse diálisis para poder vivir y ahora está a la espera de un trasplante”.

LA NACION