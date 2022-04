Tamara Báez se hizo un retoque estético en los labios y mostró el resultado en las redes: “Como los del filtro”

Tamara Báez mostró a través de sus redes sociales el nuevo tratamiento estético al que se sometió la semana pasada con el fin de modificar las facciones de su rostro. La influencer compartió una fotografía que deja en evidencia que se puso relleno en sus labios y se mostró feliz por el resultado.

La novia de L-Gante, uno de los cantantes del momento, de 22 años, es muy activa en las redes sociales y suele compartir con sus seguidores los momentos más importantes con su hija Jamaica, sus amigas, así como otros detalles más de su vida privada. En esta ocasión, a través de sus Stories de Instagram, la joven subió una foto en la que mostró cómo quedaron sus labios tras un nuevo retoque.

Tamara Báez se rellenó los labios y mostró el resultado en sus redes sociales Captura Instagram

Poco antes de pasar por el centro de estética, Tamara mantuvo un ida y vuelta con sus 424 mil seguidores, en el que no solo les adelantó la intervención que estaba por realizarse sino que también les propuso mostrarles el proceso de su nueva transformación.

“El martes me pongo más labios, ¿quieren que les muestre el proceso?”, consultó la joven a los usuarios junto a una selfie de ella frente al espejo y una canción que dice: “El flow que yo tengo no lo compra el money”.

La joven anunció su nuevo retoque. Fuente: Instagram

Con el visto bueno de sus fieles seguidores, este jueves la joven mostró la nueva intervención estética que se realizó mediante una postal que publicó en sus redes sociales. “Amo que mis labios sean como los del filtro”, escribió Tamara junto a una fotografía en la que exhibía su boca en primer plano.

De esta forma, Báez volvió a rellenar sus labios con ácido hialurónico, una práctica que está muy de moda en la industria de la estética y es utilizada por famosas como las hermanas Kardashian, Gigi Hadid, Kylie Jenner y Angelina Jolie.

El mal momento de Tamara Báez

En las últimas semanas, la pareja de L-Gante fue víctima de una extorsión antes de que se filtraran fotos privadas tras el robo de su teléfono celular. Entre ellas, su foto del DNI de cuando tenía 16 años. Ante esto, la joven influencer no se quedó callada y salió a cruzar a todos aquellos que hicieron hincapié en su rotundo cambio de look a través de los años.

“Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, escribió Báez en su cuenta de Facebook.

Asimismo, la joven reconoció los cambios estéticos en su imagen. “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”, concluyó con ironía.

Tamara Báez en la foto de su DNI cuando tenía 16 años

Su abogado, Alejandro Cipolla, presentó una denuncia en la Justicia. Según confirmó el letrado, su defendida sería víctima de extorsión: ya que le pidieron dinero a cambio de no publicar en las redes una serie de chats de contenido íntimo. Asimismo, la joven teme por la difusión de imágenes privadas que estaban guardadas en la memoria de su teléfono.

“La amenazan con subir conversaciones privadas. Aparte se estuvo difundiendo documentación oficial, como registros de ella o el DNI”, dijo Cipolla.

Por otro lado, agregó: “Están difundiendo archivos de fuerzas de seguridad donde surgen datos privados”. En este sentido, el letrado indicó que la influencer teme por el uso que puedan darle al material audiovisual.

“Tamara tiene miedo por la filtración, ya que muchas personas pueden robar su identidad para cometer cualquier tipo de acto”, explicó su abogado en referencia a que con la información que tienen quienes la amenazan puedan cometer fraudes, abrir cuentas falsas o cometer cualquier delito con su nombre.