Cantando 2020: Sofi Morandi, el homenaje a La Floppy y el sorpresivo tuit de Marcelo Tinelli Crédito: Captura de pantalla

29 de julio de 2020 • 00:35

Sofi Morandi y Bruno Coccia fueron los segundos en salir a la pista del Cantando 2020. "Me cuesta más el canto, esta pista me da muchas ganas de bailar", expresó la excampeona del "Bailando por un sueño", algo nerviosa frente al nuevo desafío.

Los conductores, Laura Fernández y Ángel De Brito explicaron, luego, que este día fue muy especial para Sofi, porque era muy amiga de La Floppy, la graciosa colaboradora de Lizy Tagliani que murió el lunes tras luchar contra la leucemia. "Nos enteramos muy tarde, por un mensaje de Lourdes (Sánchez). Ya sabíamos que estaba mal Flopita", explicó la joven actriz, conmovida.

Fernández explicó, entonces, que la producción le propuso cantar otro día, pero que Morandi prefirió hacerlo esta noche, como una especie de homenaje a su amiga. "Es imposible no recordar una anécdota sin que nos cause risa. La vamos a extrañar mucho", contó. De Brito, entonces, presentó un clip para recordarla. "Quiero agradecerle a Lizy que nos tuvo al tanto. Hoy me dijo: 'Te quise porque Flopy me dijo cuánto te quería'".

Después, la pareja entonó una versión de "Rolling In The Deep", de Adele. La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. La intérprete de "Los patitos feos" indicó: "Yo te auguré que ibas a ser la campeona. Los dos cantan muy bien, pero no pasó lo que tenía que pasar. Bruno, sos muy alto y delgado, y a los cantantes como vos les cuesta agarrarse al piso. Inclusive, perdiste un poco el ritmo. Trabajá en eso, en tu postura, en tus hombros. Cantás muy lindo. Lo van a hacer muy bien ustedes".

Laurita Fernández propuso, entonces, que Nacha le explicara cómo debe avanzar mientras canta; él lo intentó un par de veces, pero Guevara decidió mostrarle ella misma cómo debe hacer la caminata. "Yo también tengo ese problema, por eso lo reconozco", expresó mientras le enseñaba. Su puntaje: un 7.

"Quiero apuntar más a la emoción. Cuando Bruno empezó a cantar me emocionaste, y es la primera vez que me pasó. Transmitías con tu voz y con tu cara. Es muy difícil cantar estando tensionada, luego de haber visto el video y emocionarse. Yo espero algo más, Sofi puede usar más el falsete", expresó Karina "La Princesita" (9).

"Me pareció algo magnífico. No me gusta que canten en inglés porque no pronuncian bien y la gente no entiende lo que están diciendo; en mis pruebas no permito que lo hagan. Me parecieron brillantes. Son jóvenes. La caminata de Nacha tiene que ver con la experiencia, y eso lo tienen ustedes también. Me gustó mucho", indicó Pepe Cibrián (9).

En ese momento, De Brito anunció que Marcelo Tinelli había tuiteado a favor de lo que acababa de expresar Cibrián. "No me gusta la música cantada en inglés", escribió el fundador de LaFlia. Nacha Guevara también estuvo de acuerdo: "El español es una lengua maravillosa que permite ser más melodiosa".

Por último, Moria Casán, dueña durante esta ronda del voto secreto, expresó: "Los chicos tienen muy buena energía, todavía no están contaminados por el afuera. Me encantó Bruno. Hubo un momento de una fallita cuando quisiste acompañarla. Cantan mejor que Adele en un concierto, porque siempre falla en vivo".