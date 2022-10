El sincericidio del Chino Leunis al hablar de los participantes de El hotel de los famosos 2: “Algunos son cualquiera, otros no tanto”

escuchar

Con una primera temporada exitosa y mucha polémica alrededor del programa, la productora BoxFish y eltrece decidieron ir por una segunda vuelta de El hotel de los famosos. Con el objetivo de salir a la cancha en el verano, la labor está centrada en este momento en elegir a los participantes. Así, mientras el Chino Leunis, conductor del envío junto con Pampita Ardohain, adelantó que habrá algunos “muy famosos y otros no tanto” , en Intrusos en el Espectáculo revelaron los nombres de quienes ya firmaron contrato.

“Se viene la segunda parte”, adelantó Leunis en una nota con Alejandro Guatti. Consultado sobre la competencia de realities que va a haber gracias al regreso también de Gran Hermano a la pantalla de Telefe, el conductor se mostró confiado. “ Creo que nos levanta la vara a todos el hecho de que tengamos dos realities creo que nos obliga a pensar, a ser creativos para tener una segunda versión que sea todavía mejor. Confío en que va a ser así ”, aseguró.

Pampita y el Chino Leunis vuelven a ponerse al frente de El hotel de los famosos Hernan Zenteno - LA NACION

“ Ya tenemos prácticamente cerrada la lista de los famosos que van a venir. Ya se van a enterar. Algunos están dando vuelta. Algunos son cualquiera, otros no tanto ”, aseguró sobre los participantes que animarán este segundo encierro. “¿Charlotte Cannigia?”, aventuró el movilero de Intrusos. “Puede ser”, le respondió Leunis, y no quiso decir más.

A la pregunta sobre si va a haber nuevos ingredientes en el programa, o algún participante de la primera edición que forme parte de este regreso, Leunis aseguró que no va a volver nadie que haya pasado ya por el hotel, pero no descartó modificaciones. “ Va a haber algunos cambios en el reglamento. Para evitar cosas que pasaron, pero también porque queremos que los participantes no vengan con que ya saben todo cómo va a ser porque vieron la primera edición ”, señaló. Además, Leunis explicó que los cambios van a generar “cierta inestabilidad” y que eso está bueno porque de eso se trata el reality.

Tras descartar que en Gran Hermano hayan copiado cosas de El hotel de los famosos, Leunis explicó que los realities son muy desafiantes, que lo que pasa allí tiene mucho que ver con los participantes y la convivencia, y que si bien los concursantes pueden tener una estrategia o una táctica, una vez que arranca el show son ellos mismos. “Me parece que va a estar muy bueno”, aseveró. “Nadie copia a nadie. Todos estamos tratando de hacer un contenido que atraiga a la gente, que llame la atención y ojalá que lo podamos lograr”.

La lista

Tras la victoria de su hermano en la primera temporada, Charlotte Caniggia sería de la partida

“Estoy intrigada con el casting”, disparó Florencia de la V apenas terminó la nota con Leunis. Maite Peñoñori, atenta y de inmediato, levantó el guante y amplió la información. “Les estuvo costando mucho conseguir… Hasta este momento les falta uno o dos participantes por cerrar”, agregó, y reveló que costó mucho convencer a varios por las polémicas que se generaron durante el primer envío en torno a si era editado o no y cómo se mostraba lo que pasaba en el hotel.

Luego de la aclaración, la panelista compartió los nombres: Charlotte Caniggia, la ex participante de Gran Hermano 2015 Marian Farjat, el actor venezolano Fernando Carrillo, el conductor de TV Emiliano Rella, la cantante Erica García, la conductora Delfina Gerez Bosco, el actor Federico Barón, la actriz y bailarina uruguaya Abigail Pereyra, la influencer Flor Moyano, el actor Alejo Ortiz, el integrante de la obra Sex Bauti Araneo y Martín Coggi, el hijo de Látigo Coggi. Además, Peñoñori contó que le ofrecieron formar parte del show a Nai Awada, pero dijo que no.

Según publicó LA NACION, además de los nuevos participantes, la lista de especialistas tendrá un nombre nuevo: el hijo de Tusam, Leonardo. En tanto, Gabriel Oliveri seguirá de gerente; el chef Christian Petersen volverá a tener la cocina bajo su dirección, Juan Miceli hará lo propio con los jardines del predio y José María Muscari será otra vez quien los ayude a lidiar a los participantes con “sus egos de artistas”.

La idea de la productora Boxfish es que las grabaciones empiecen el lunes 31 de octubre, así que tienen aún varias semanas para cerrar sus candidatos al gran premio en pesos, que entrega esta particular competencia.

