La furia de Karina, la Princesita: "Esta es mi forma de decir 'basta'"

Karina, la Princesita anoche protagonizó un incómodo cruce con la coach de la dupla formada por Ivanna Rossi y Ariel Puchetta, Natalia Cociuffo, a quien acusó de faltarle el respeto. El malestar comenzó a raíz de una publicación que hizo en redes la actriz de comedia musical, en donde mandó a estudiar a la cantante de cumbia y a "respetar a los profesionales". Tras calificar con un 1 la performance de la pareja, la Princesita disparó contra la coach, el jurado y el líder de Ráfaga.

"Yo vengo acá y le pongo toda la onda, más allá de los problemas que todos tenemos en nuestra casa, pero a veces me entristezco y me pongo como hoy que tengo ganas de llorar", comentó Karina al terminar la gala en una nota con Los ángeles de la mañana. Enojada por la falta de respeto que vivió, la jurado explicó el motivo de su baja puntuación. "Pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero siempre en mis devoluciones soy muy respetuosa. Soy muy sincera, les puede gustar o no pero me parece que no me merezco que me falten el respeto. Esta es mi forma de decir 'basta'", indicó.

El cruce de Karina La Princesita y Nati Cociuffo

Asimismo Karina hizo referencia al posteo de Instagram publicado por Cociuffo. "Que sea una gran cantante y profesional no quita que sea una atrevida y me haya faltado el respeto. Me jode que diga que fue un impulso. Bueno, mi 1 también fue un impulso. Me parece que hay gente que no le gusta que le den de su propia medicina. Es lo que le falta a muchos", disparó furiosa. "Yo me sentí agredida y reaccioné como reaccioné. Si hablamos de respetar al profesional, yo también soy una y me parece que hay que respetar. Esta es mi forma de decir 'basta'. Córtenla conmigo. ¡Basta!", lanzó mirando a cámara.

Sin embargo, su enojo no fue solo con la coach de Rossi y Puchetta. La reacción de sus compañeros de jurado que no salieron a apoyarla fue una de las cosas que más le molestó. "La falta de empatía de mis compañeros también me entristece porque yo los apoyo mucho cada vez que hay una falta de respeto", expresó dolida.

Ariel Puchetta contra Karina La Princesita

En cuanto a ese tema, apuntó contra Oscar Mediavilla. "Hay veces que está bueno guardarse la opinión cuando no hablan desde el ejemplo. Oscar me viene a decir que no hay que mezclar con el equipo cuando viene de ponerle un cero a Alex [Caniggia] y Melina cantó excelente. Si hiciste lo mismo, mínimo no hables. Una cosa es el show, otra el juego y otra la falta de respeto. Si quieren empiezo a decir qué cosas de mis compañeros me parecen una falta de respeto porque hay cosas graves también. Que no sean falsos. Claramente hay un tema conmigo", dijo.

La falta de empatía de mis compañeros también me entristece porque yo los apoyo mucho cada vez que hay una falta de respeto Karina La Princesita

Por último, la jurado habló del líder de Ráfaga, que aseguró sentirse ninguneado por la jurado en más de una oportunidad. "Lo lamento, ojalá lo pongan a él de jurado que se lo merece más. Ahora voy a hablar con la producción a ver si le dan el reconocimiento que merece", chicaneó. "Acá no es cuestión de descalificar y ningunear, yo no me siento más que él. A mí me ofrecieron un trabajo, lo acepté y estoy muy agradecida ¿Qué quieren que le haga? Si me ofrecían de participante y a él de jurado hubiera venido igual. Hay gente que le gusta buscar el quilombo donde no lo hay como hizo con [Rodrigo] Tapari", disparó sin filtro.

La palabra de Natalia Cociuffo

Como era de esperarse, Cociuffo no se quedó callada y volvió a hablar de lo sucedido en la pista. "Sabía que esto era inevitable porque cuando escribí eso en Instagram sabía que iba a traer cola, estaba preparada para esto", comentó. Mientras asegura que sigue pensando lo mismo que escribió en su historia, la coach explicó las razones por las cuales decidió borrarlo. "Cuando me empezaron a llegar tantas agresiones de sus fans, lo borré. No quería que se arme algo que no tenía ganas. Fue impulsivo. Me voy a tener que hacer cargo y está bien, lo sigo sosteniendo", indicó sin retractarse por sus dichos.

"Me esperaba el cara a cara, es una situación tensa para todos. Pero no me esperaba el 1 porque no tiene que ver algo personal con el trabajo que hacemos como equipo. Ahí se ve la calidad de persona y artista que es. Los hechos hablan solos. Las cosas no se mezclan, no tiene nada que ver. Aparte ellos están reemplazando a mi equipo titular", remató furiosa.

"Ponerte un 1 es una falta de respeto"

Quién también se sumó a la lista de enemigos de la Princesita fue Ariel Puchetta. Enojado por la baja puntuación de la jurado, expresó: "Es raro porque estábamos muy contentos desde que empezamos a ensayar. No sé si se juzga al equipo acá. Da mucha bronca".

Y si bien no quiso meterse en la polémica entre su coach y su colega, el referente de la movida tropical considera que fue injusto que ellos como pareja tengan que sufrir las consecuencias del enfrentamiento. "Nos vamos fastidiosos. Si llega a haber sentencia, ella no puede venir [en referencia a Rossi] porque tiene otros compromisos. Si lo hubiéramos hecho mal bueno pero no fue así. Estoy desilusionado, fue injusto. Pusimos todo y nos pone un 1. Si hubiéramos errado la letra o desafinado lo entiendo, pero no. Creemos que lo hicimos bien", lanzó.

Puchetta también dejó entrever cierto malestar con su colega que viene arrastrando desde hace algunas galas atrás. "La vez pasada también me molestó. Siempre le dice a Ivana que estuvo genial, pasando por arriba mío. Yo tengo muchos años en el escenario y merezco respeto. No me da celos porque ella es una talentosa y la admiro, pero me parece una falta de respeto. Ponerte un 1 es una falta de respeto", concluyó indignado.