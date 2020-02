Llega la nueva temporada de Bake off

La televisión argentina no descansa en la configuración de su grilla, y ahora está poniendo su mirada en el fin del verano. Por lo tanto, ya hay algunas novedades respecto a lo que desembarca en la TV local en marzo, desde las cenas y almuerzos de Mirtha Legrand hasta la esperada segunda temporada del exitoso reality Bake Off.

*BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

El adelanto de Bake Off, segunda temporada - Fuente: Instagram 00:35

Telefe pondrá al aire, a partir del 1° de marzo, la segunda temporada de Bake Off Argentina, el gran pastelero, el reality coproducido por la compañía de ViacomCBS Networks Americas y Turner Latin America, basado en el exitoso formato británico, The Great Bake Off distribuido por la BBC. Todos los domingos, a partir de las 22.15, Paula Chaves presentará los nuevos desafíos culinarios a los que se enfrentarán 14 reposteros aficionados de todas las edades que aspirarán a convertirse en el mejor pastelero amateur del país. Dichos desafíos serán evaluados por el jurado de la primera temporada, integrado por Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betular. Bake Off consta de 17 episodios, de 75 minutos, en los cuales los obstáculos a la hora de concebir grandes ejemplos de pastelería serán moneda corriente.

*PH: PODEMOS HABLAR

Vuelve PH: Podemos Hablar - Fuente: Instagram 00:33

Con una breve promo en la que vemos a Andy Kusnetzoff con diferentes invitados de emisiones pasadas, Telefe presentó el inminente regreso de PH: Podemos Hablar, el programa nocturno que comanda Kusnetzoff y que se ganó un lugar en el prime time de los fines de semana de la TV argentina gracias a su fiel audiencia.

Desde lo que se animaban a contar las figuras en "el punto de encuentro", hasta las charlas distendidas que se generaban en la mesa, el ciclo tuvo también una fuerte repercusión en las redes por la diversidad de invitados y las historias personales que han compartido. Si bien no hay fecha confirmada, la idea es regresar con la cuarta temporada de PH: Podemos Hablar el sábado 7 marzo, pero si la producción se demora saldrá el 14.

PH: Podemos Hablar se emitirá todos los sábados, a las 22, por Telefe.

* LEGRAND Y SU REGRESO

Mirtha Legrand prepara su regreso a la TV y ya sabe de lo que no quiere hablar este año - Fuente: eltrece 04:04

Si hablamos de la pantalla chica y de Kusnetzoff, indefectiblemente tenemos que hablar de Mirtha Legrand, nada menos que su gran "competencia televisiva" los sábados por la noche. La diva, que se tomó un descanso en el verano, volvería el sábado 7 de marzo o, a más tardar, el 14, con La noche de Mirtha. Y al día siguiente, como ya es clásico, regresará también Almorzando... Recientemente, al salir del teatro tras ver la obra de Moria Casán y Nacha Guevara, La Gran Depresión, la conductora habló sobre cómo, en su nueva temporada televisiva, el eje político no será tan predominante. "Vuelvo el 7 o el 14 de marzo, no sé bien porque están terminando el decorado. Lo que sí, voy a hacer menos política este año", dijo.

La noche de Mirtha y Almorzando... se emitirán, por eltrece, todos los sábados y domingos, desde marzo.

*LA PEÑA DE MORFI

La Peña de Morfi regresa a la pantalla

Otro clásico de los domingos es La peña de morfi, el programa para toda la familia que conducen Gerardo Rozin y Jésica Cirio por la pantalla de Telefe. Uno de los grandes aciertos del ciclo es no solo abordar la veta culinaria sino también ahondar en el aspecto musical, con la presencia tanto de músicos consagrados como de bandas prometedoras que hallan en La Peña... el escenario ideal para presentarse. ¿Cuándo volverá el programa? El domingo 8 de marzo, pero si se retrasa algo de la producción, debutarán en 2020 una semana después de esta fecha.

La peña de morfi se emitirá todos los domingos, por Telefe, a las 11.

*¿Y TÚ QUIÉN ERES?: UNA ATRAPANTE NOVELA TURCA

Promo de ¿Y tú quién eres?, novela imperdible - Fuente: Telefe 00:38

Una de las novelas turcas más atractivas de los últimos años, ¿Y tú quién eres?, llegará a la pantalla de Telefe, en marzo. Beren Gökyildiz interpreta a Öykü, una niña de ocho años que vive feliz con su tía hasta ella desaparece y le da el nombre de su padre. La pequeña logra localizarlo y descubre que es un estafador llamado Demir (Bugra Gülsoy), que se encuentra en la cárcel y usa la aparición de su hija para lograr la liberación. Cuando se encariña con ella, la realidad los golpea: Öykü sufre de una amnesia que hará que ella se olvide por completo de su padre.

¿Y tú quién eres? Se emitirá de lunes a viernes, en el prime time, de Telefe, desde marzo.

*MAMUSHKA: MARIANA FABBIANI VUELVE A LA TV

Mariana Fabbiani vuelve a la TV con Mamushka Crédito: Mandarina - Sol Abadi

Tras siete años al frente de El diario de Mariana, la conductora Mariana Fabbiani da un giro de timón en su carrera con Mamushka, un ciclo de entretenimientos que llegará a eltrece en las últimas semanas de marzo, según pudo saber este medio. "Este nuevo programa va a ser alegría, es para toda la familia. Nunca hice un formato de juegos, dentro de otros ciclos sí, pero no enteramente, así que me tiene súper entusiasmada. Lo que puedo decir por ahora es que son mamushkas que dan plata, y que es un programa que me tiene muy contenta, además amo a las mamushkas, así que fue una linda coincidencia", le contaba Fabbiani a LA NACION sobre el flamante proyecto que está en pleno desarrollo.

En estas semanas están trabajando intensamente para terminar la escenografía del nuevo programa de Fabbiani, que arrancará en las últimas semanas de marzo, de lunes a viernes, por la tarde.

Mamushka se emitirá por el trece, a fines de marzo.

AMÉRICA RELANZA SU GRILLA CON NOVARESIO, FANTINO y ANDINO

Luis Novaresio al frente del renovado Animales sueltos

La pantalla de América también se renueva. Una de las principales propuestas en debutar es el magazine Informados de todo, conducido por Guillermo Andino, que se aleja del mundo del noticiero para probarse dentro de otro formato. Según pudo saber LA NACIÓN, el ciclo debutará el lunes 2 de marzo de 11 a 13.30, y el equipo que rodeará al conductor está integrado por Pía Shaw, Débora Plager, Mauro Federico, Mariano Yezza, Nora Briozzo y una especialista en redes.

Animales sueltos, el relanzamiento. Luis Novaresio "toma la posta" de Alejandro Fantino y se pone al frente de uno de los programas insignias del canal. Recientemente, el periodista reveló quiénes lo van a estar acompañando. "Vuelve Jorge Asís, tenemos a Romina Manguel, a Maxi Montenegro, a Javier Calvo, y hay nombres que ya todo el mundo conoce y que no hacen falta presentarlos, pero una gran incorporación, que para mí es un orgullo y se va a sentar con nosotros en la mesa, es Beatriz Sarlo", añadió. El debut, al igual que Informados de todo, será el lunes 2.

Luis Novaresio, preparándose para @animalesueltosok - Fuente: America TV 00:08

Por otro lado, a mediados de marzo vuelve La cornisa con Luis Majul a la cabeza, y los domingos lo tendrán en pantalla a Antonio Laje con un programa político/informativo. Respecto a Alejandro Fantino, el conductor comandará un late night show que abordará temas de actualidad, política y espectáculos.

ELNUEVE: MARINA CALABRÓ PASA AL FRENTE

Marina Calabró llega a elnueve Crédito: Gerardo Viercovich

En cuanto a elnueve, según pudo saber LA NACION, en marzo habrá algunas novedades en su grilla y determinados ciclos ya afianzados en las tardes del canal cambiarán de horario: Hay que ver pasará a emitirse a las 15 (precedido por El show del problema), Todas las tardes de 17.30 a 19, y luego el noticiero. El objetivo es que esos enroques se realicen a partir del lunes 9 de marzo.

Pero la principal novedad del canal para marzo es que Confrontados tendrá nuevo horario y conductora: Marina Calabró. El ciclo que comandaron hasta ahora Rodrigo Lussich y Carla Conte, pasa a manos de la expanelista de El diario de Mariana, que estará acompañada por Gustavo Mendez, Augusto Tartúfoli, Carlos Monti y Sebastian "Pampito" Perelló Aciar. Los confrontados estarán en pantalla de 14.30 a 16.