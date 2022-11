Las primeras palabras del padre de Thiago de Gran Hermano tras ser liberado

escuchar

El domingo 30 de octubre Julio Ricardo Medina, padrastro de Thiago Medina, participante del reality Gran Hermano 2022, fue detenido luego de ser denunciado por violencia de género e intrafamiliar por atacar a una de sus hijas. El caso generó cierta sorpresa porque la familia se mostró unida en varias entrevistas luego del ingreso del jugador a la casa.

Una de las hermanas de Thiago, Camila Ayelén Deniz, de 28 años, contó la fuerte historia de vida y, días después, denunció a su padrastro por llegar ebrio a su domicilio y tener actitudes violentas con su propia familia.

Ayer, tras dos semanas encarcelado, Medina recuperó la libertad, rompió el silencio y sus declaraciones se viralizaron en las redes. Fue el periodista de policiales de Telefe y radio La Red Mauro Szeta, quién publicó un video en sus redes sociales y confirmó que el hombre fue liberado. “Hola, soy Julio Medina, acabo de salir en libertad y quiero aclarar que quiero estar bien con mi familia”, dice en el unicio de la grabaciín. Además, agregó: “Quiero reunir a mi familia. No soy un hombre violento, quiero dejar bien en claro eso”. Además, el periodista sumó una información importante: “Salió con una restricción perimetral y no podrá acercarse a las medias hermanas del participante del reality”.

Cabe recordar que el joven de La Matanza generó gran incomodidad al enviarle un saludo en vivo a su padre por el día de su cumpleaños, justamente la jornada en la que quedó preso. “Queríamos comunicarles a todos ustedes que la producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente que se da en estos casos. Estamos en contacto permanentemente con la familia, dándole el apoyo y el seguimiento apropiado para esta situación tan delicada”, explicó el conductor del reality, Santiago del Moro, en aquella velada.

La denuncia y la causa

Aquella tarde del 30 de octubre según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, Medina había sido detenido luego de que su hijastra, iniciará una denuncia en su contra. La causa quedó caratulada por lesiones y amenazas, después de que la joven diera detalles de un supuesto ataque del hombre contra sus otros dos hermanos: Brisa, de 19 años, y Lautaro, de 16 años.

En el parte policial al que tuvo acceso este medio, se dejó constancia de los detalles que la joven dio a las autoridades. De acuerdo al testimonio de Deniz, Medina agredió a sus hermanos hasta que los vecinos intervinieron.

La mujer aseguró que su padrastro trató de ahorcar a su hermano, situación en la que intervinieron los vecinos. “Agregó, además, que [Medina] registra denuncias anteriores por violencia de género”, se advirtió en el parte policial.

Tras la denuncia, un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y una ambulancia del SAME se hicieron presentes en el lugar de los hechos. “Logran dar con el imputado a quien se debe aplicar un sedante y ser trasladado al Hospital Km 32 donde queda en observación”, informaron.

La causa quedó en manos de Silvana María Breggia, la agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº1, especializada en conflictos sociales. La letrada dispuso la aprehensión del imputado, además de solicitar muestras sanguíneas.

¿Quién es Thiago Medina, participante de Gran Hermano?

En la primera gala se conoció un poco de la historia de cada jugador proveniente de distintos puntos del país como Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Salta, entre otros. Los participantes se presentaron frente a cámara, y describieron su personalidad y a qué se dedicaban. Uno de los que sorprendió fue Thiago Medina, quien con su conmovedora historia emocionó a Santiago del Moro y al público.

“Mi mamá me dijo ‘vergüenza tenés que tener si salís a robar’, le hice caso y nunca salí a robar (...). Trabajo en el Mercado Central y armo, reposito y carreteo lo que me den para hacer”, señaló el joven de 19 años nacido en González Catán. Luego agregó: “Cuando no trabajo en el Mercado Central, agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda, para llevar plata para mi casa”.

“A los ocho años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Lo primero que haría si gano el premio es arreglar toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad”, explicó. Tras su presentación, el abrazo con su ahora detenido padre sensibilizó a los televidentes: “Hijo, te deseo lo mejor. No te quiero ver hasta dentro de cuatro meses. Te amo”, le manifestó con lágrimas en los ojos.

