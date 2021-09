Rating: la segunda semifinal de La Voz Argentina vs. la Selección Nacional, ¿quién tuvo más audiencia?

La programación televisiva del jueves contó con tres tanques: la segunda semifinal de La Voz Argentina (Telefe), la imbatible ficción turca Doctor milagro (Telefe) y la transmisión que llevó a cabo la TV Pública del partido disputado por la Selección Nacional contra su par de Venezuela en Caracas, en el marco de las Eliminatorias con vistas al mundial de fútbol de Qatar.

En cuanto a los números del rating, el liderazgo del día se lo llevó La Voz Argentina con un promedio de 18,4 puntos y un pico de 20,9 puntos. El certamen de canto conducido por Marley, si bien fue lo más visto del día, bajó 3 puntos con respecto al miércoles debido a que, durante la primera media hora, se enfrentó a la fuerte competencia de la TV Pública con la mencionada transmisión deportiva. El segundo puesto lo ocupó la ficción turca protagonizada por Taner Ölmez que tuvo un promedio de 13,8 puntos y un máximo de 15,2 puntos, también algo por debajo de sus números habituales.

La transmisión del partido disputado por la Selección Nacional hizo un promedio de 13,4 puntos y llegó a un pico de 17,2 puntos, números por encima de los valores habituales de la TV Pública, emisora a la que le rinden siempre los encuentros deportivos de este tipo.

El mayor encendido del día se lo llevó la segunda semifinal de La Voz Argentina con el 73,1% a las 23.30, polarizando el consumo televisivo en esa franja con un número récord.

En distintos horarios, dos espacios también lograron muy buenos números: Telefe Noticias (Telefe) llegó a los 9,8 puntos y tuvo un pico de 10,7 puntos, mientras que 100 argentinos dicen (eltrece) tocó los 9,2 puntos de promedio y un máximo de 9,4 puntos. El imbatible programa conducido por Darío Barassi ayer se posicionó como lo más visto de su canal (no es la primera vez que sucede), superando a los números a los que llegó eltrece en el prime time. Ayer, este canal no emitió ShowMatch para no hacerlo competir contra la transmisión deportiva de la TV Pública. En lugar del formato conducido por Marcelo Tinelli, se exhibió el film La venganza de Jane que promedió 2,5 puntos, muy por debajo de lo que logra el certamen “La Academia” de ShowMatch.

En elnueve, el habitual liderazgo no fue de Bendita, también afectado por la competencia del fútbol. El programa conducido por Beto Casella promedió 3,2 puntos, pero los más vistos de este canal fueron Tele 9 al mediodía y Tele 9 Central con 4,4 puntos de promedio en ambos casos.

En América, lo más visto se dio por la mañana. Buenos días, América Extra, el noticiero conducido por Antonio Laje logró 2,6 puntos de promedio, en el segmento que se inicia a partir de las 9. El número máximo alcanzado por este espacio fue de 3,3 puntos, muy buena marca para el canal. También en América, Intrusos logró 2,4 puntos de promedio y le fue bien a A la tarde con 2,3 puntos. En Net TV, lo más visto fue Betty, la fea con 1,1 en su promedio.

Momentos destacados

En La Voz Argentina se llevó a cabo la segunda semifinal para definir a los dos concursantes restantes que pasarán a la instancia decisiva del certamen. Por el denominado Team Soledad, Francisco Benítez logró la mayor cantidad de votos del público y así se ganó su lugar en el programa del próximo domingo.

Luz Gaggi, representante del Team Mau y Ricky, también contó con el apoyo de la gente y así se convirtió en la cuarta concursante en acceder a la final de La Voz Argentina, instancia en la que se enfrentará a Francisco Benítez, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza.

En 100 argentinos dicen, el conductor Darío Barassi suele apelar a su histrionismo para jugar con los participantes, más allá de la dinámica del formato. Ayer, emuló una de las más recordadas escenas de la película Titanic, generando un gran momento de humor en el programa de eltrece más visto del día.

En Los ángeles de la mañana, la periodista Pía Shaw se refirió a los enojos de Luciana Salazar debido a que salieron a la luz algunos detalles de su vínculo con su expareja Martín Redrado. Ante el descargo de Shaw, la panelista Yanina Latorre reaccionó efusivamente. El programa, conducido por Ángel de Brito, logró un promedio de 4,4 puntos y un pico de 5,1 en su segmento final.

En Los Mammones estuvo de visita la excelsa Claudia Lapacó, quien recibió el caluroso aplauso de los presentes en el estudio de América. La charla con Jey Mammon repasó anécdotas y el recuerdo de momentos trascendentes de la carrera de la actriz, quien comentó que se niega a utilizar telefonía celular.

Beto Casella presentó en Bendita un jugoso informe sobre el enfrentamiento que mantienen Marcela Tinayre y Laura Ubfal. El conflicto comenzó porque la conductora de Las rubias termina su programa fuera de horario, restándole minutos a Gossip, el ciclo de espectáculos de Ubfal. Si bien, hace unos días “hicieron las paces al aire”, nuevamente Tinayre extendió su programa más de lo debido y la periodista mostró su enojo. Bendita le sacó el jugo a esta riña doméstica del canal KZO.

Los 10 más vistos

1. La Voz Argentina (Telefe) 18,4 puntos de rating

2. Doctor milagro (Telefe) 13,8 puntos

3. Eliminatorias 20222 / Argentina Vs. Venezuela (TV Pública) 13,4 puntos

4. Telefe Noticias (Telefe) 9,8 puntos

5. 100 argentinos dicen (eltrece) 9,2 puntos

6. Guerra de rosas (Telefe) 9,1 puntos

7. Zuleyha (Telefe) 9 puntos

8. Dulce ambición (Telefe) 8,7 puntos

9. Pasapalabra (Telefe) 8,6 puntos

10. El noticiero de la gente (Telefe) 8,4 puntos

Fuente: Kantar Ibope Media