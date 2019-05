Rating: ¿Quién quiere ser millonario?, lo más visto; ShowMatch, cuarto

Santiago del Moro va noche tras noche haciéndose protagonista del prime time Crédito: Telefe

Año tras año, el rating de la tevé va mermando y ya los números que refleja la pantalla no son los que eran tiempo atrás, pero también es verdad que los televidentes ahora tienen otras opciones para ver los programas de aire en diferido (como por ejemplo los sitios de los señales o sus versiones en YouTube) y todo ese interés no está reflejado en la planilla de Ibope de los programas más vistos del día. Pero, hecha esta salvedad, de todas maneras la televisión actual se maneja con los números de Ibope y con ellos se establecen ganadores y perdedores. Anoche, el top five tuvo un nuevo dueño: Santiago del Moro y su atrayente programa de entretenimientos ¿Quién quiere ser millonario? y Marcelo Tinelli quedó muy lejos del primer lugar.

Diego, el mecánico que emocionó a todos en ¿Quién quiere ser millonario?

Del Moro con otra historia de vida que buscó emocionar a los televidentes logró un promedio de 13,6 puntos de rating dejando en segundo lugar a la novela de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza , que consiguió 12,2 puntos al contar cómo Raquel (la China Suárez) comenzó a alejarse de su amado Aldo (Gonzalo Heredia), luego de enterarse que él se había casado con Alicia (Mercedes Funes).

El tercer lugar tampoco fue para Marcelo Tinelli y su nuevo segmento "Genios de la Argentina", ya que la novela turca, Mi vida eres tu, logró imponerse con 11,1 puntos de rating. Con estos números, la gran figura de eltrece se tuvo que conformar con el cuarto puesto al promediar 10,3 puntos. Ninguno de los participantes de su programa logró cautivar a la audiencia de forma tal de impulsar el envío a los primeros puestos del top five. Ni siquiera la presencia nuevamente de Guillermina Valdes en el jurado sirvió para atraer televidentes.

El quinto lugar de los programas más vistos del día quedó en manos de Telefe noticias que obtuvo 9,9 puntos de rating.

Agustina Espina, con tan solo 10 años, sorprendió con su enorme voz

¿Llamado de atención? La semana pasada, con la expectativa del estreno de "Genios de la Argentina", el segmento funcionó bastante bien para los números que maneja la televisión: el jueves promedió 14,7 puntos de rating mientras que el viernes logró 14,4 puntos. Razón por la cual llama la atención el descenso de cuatro puntos de anoche, aunque el partido de Boca-Atlético Paranaensepuede ser una de las razones de la caída en la audiencia. Habrá que esperar qué números consigue esta nueva propuesta hoy y en las próximas semanas para evaluar el real interés de los televidentes y si los productores pueden relajarse o ya tienen que empezar a preocuparse -y ocuparse- en un plan B.

En las otras señales

Los programas más vistos de América fueron Intrusos y Pamela a la tarde, que consiguieron ambos promediar 3,9 puntos de rating mientras que en elnueve lo que mejor rindió fue el noticiero Tele 9 central con 4,5 puntos.

En tanto, en la TV Pública sigue pisando fuerte en su grilla el ciclo Cocineros argentinos (1,2 puntos) y en Net TV los programas Como todo y Cuestión de peso fueron los que mejor performance tuvieron con 0,7 puntos.