Series de junio: qué hay de nuevo en Fox, AMC, Disney Channel, HBO y Flow

¿Hay vida después de Game of Thrones? ¿Encontraré otra comedia que me haga reír como The Big Bang Theory o Veep? ¿Qué pasará cuando llegue el último episodio de Chernobyl ? ¡Nada de qué preocuparse! En esta nueva era de oro de las series, las opciones son muchas y el abanico de géneros y plataforma es casi infinito. En este junio, elegimos una treintena de títulos que incluyen thrillers, ciencia ficción, aventura, reality shows y mucho más.

ESTRENOS

NOS4A2: la eterna lucha del bien contra el mal

Zachary Quinto se pone en la piel de Charlie Manx, un villano sobrenatural que secuestra niños y los lleva a su nefasta tierra, Christmasland, en donde la felicidad es un decreto. Pero su plan se verá obstruido por la aparición de Vic McQueen, la joven con la habilidad sobrenatural de encontrar cosas perdidas y quien hallará a estas pobres almas. Basada en la novela homónima de Joe Hill, NOS4A2 se puede disfrutar los lunes, a las 22, por AMC, y luego on demand por Flow.

Black Mirror: tres nuevas pesadillas

Regresa "Black Mirror" con una quinta temporada de sólo tres episodios 01:37

Tras el estreno el año pasado del film interactivo Bandersnatch, Charlie Brooker regresa con su icónica serie, en su formato original: sólo tres episodios, pero contundentes. Se trata de "Smithereens", "Rachel, Jack and Ashley Too" y "Striking Vipers", que incluyen actuaciones de Miley Cyrus y Anthony Mackie, entre otros. La quinta temporada de Black Mirror está disponible desde esta semana en Netflix.

Big Little Lies: más mentiras piadosas

Algunas mentiras tienen las patas demasiado cortas: HBO estrena la segunda temporada de "Big Little Lies" 01:59

La serie que trató con dureza y sin concesiones el universo femenino de la clase acomodada de los Estados Unidos regresa con un nuevo año y con una gran incorporación. Ya sin su marido, Celeste ( Nicole Kidman ) intenta rearmar su vida pero la llegada de su suegra (interpretada nada menos que por Meryl Streep ) complica sus planes... ¿será que la mujer descubrirá el verdadero motivo de la muerte de su hijo? Sus nuevas aliadas tratarán de mantener el secreto, pero deberán enfrentar ellas mismas sus problemas dentro y fuera de sus casas. El segundo año de Big Little Lies debuta el 9 de junio, a las 22, con nuevos episodios cada domingo por HBO, que luego está disponible en HBO Go y Flow.

El jardín de bronce: encontrarse para perderse

Joaquín Furriel regresa a "El jardín de bronce" 01:04

La primera temporada de este thriller policial protagonizado por Joaquín Furriel mostraba la frenética búsqueda de su hija, desaparecida una década atrás. En el último episodio se daba, finalmente, el reencuentro pero nadie sospechaba que ése era el comienzo de un nuevo camino: en este flamante año, Fabián Danubio terminará involucrado con el rastro de otro niño perdido. La segunda temporada de El jardín de bronce se podrá ver desde el 9 de junio, todos los domingos, a las 21, por HBO y al día siguiente cada episodio estará disponible en HBO GO y en Flow.

Cóndor: solo contra todos

Inspirado en el thriller político Three Days of the Condor de Sydney Pollack, esta serie protagonizada por el británico Max Irons sigue los pasos de un oficial de la CIA que queda bajo la mirada de las autoridades luego de que un caso termina matando a todos sus compañeros salvo a él. Como único sobreviviente, deberá huir para poder encontrar a los verdaderos culpables y vengar a los caídos. Con un elenco que completan William Hurt y Mia Sorvino, Cóndor estrena episodios cada viernes, a las 21, por Fox Premium, mientras que la primera temporada se encuentra completa en la app de la señal.

Los bastardos de Pizzofalcone: combatiendo el crimen

Una de las series policiales más exitosas de Italia llega al cable básico con las aventuras de un grupo de oficiales que deben formar un equipo para reemplazar a unos colegas acusados de participar en un negocio de drogas. Y su primer caso demuestra no ser nada sencillo: el asesinato de la esposa de un dignatario de Nápoles. Los bastardos de Pizzofalcone llega a la señal Europa Europa con nuevos episodios cada martes, a las 22, que luego estarán disponibles al día siguiente en on demand por Flow.

What we do in the shadows: sustos que dan gusto

Inspirada en la película homónima, que se convirtió en un clásico de culto para amantes del terror y la comedia, esta flamante serie retoma los conflictos de convivencia entre cuatro vampiros que comparten un hogar en Staten Island desde hace cientos de años. Rodada como si fuese un documental, los protagonistas discutirán por la limpieza, los problemas del mundo contemporáneo y qué sucede cuando se comparan con los actores de Crepúsculo. What we do in the shadows se podrá ver los martes, a las 23.30, por Fox Premium Series.

Calle 101 Dálmatas: ya se escuchan los ladridos

Regresa la historia que escribió Dodie Smith y que Walt Disney inmortalizó en una producción de 1961, con numerosas reencarnaciones: las aventuras de los dálmatas Dylan y Dolly, sus padres Dalila y Doug y su familia ensamblada de 97 hermanos menores. En esta versión animada, la acción transcurre en la Londres actual y los perritos mayores deben cuidar de los más chicos mientras sus padres están en el trabajo. Calle 101 Dálmatas se puede ver de lunes a viernes, a las 11, por Disney Channel, junto con el estreno semanal de cortos especiales en el canal oficial de la señal en YouTube.

Los mejores postres del mundo: dulce tentación

Para muchos, los almuerzos y las cenas no son más que excusas para lo que llega al terminarlos: ¡los postres! La flamante propuesta de la señal El Gourmet tiene a la joven pastelera Andrea Dopico como la encargada de enseñar recetas fundamentales de la repostería mundial, desde la India a Turquía, pasando por Australia y Japón. Los mejores postres del mundo se puede ver en la pantalla de El Gourmet en junio los lunes, a las 16.30.

Renovaciones en Chicago: nueva vida a viejas casas

Los diseñadores de interiores Alison Victoria y Donovan Eckhardt recorren la ciudad de Chicago buscando casas antiguas abandonadas para comprar y restaurar. Al hacerlo, su objetivo es revalorizar barrios históricos que han quedado marginados y que ahora tendrán una modernización. No es una tarea fácil: siempre hay costosos daños estructurales, demoras en los permisos e inspecciones fallidas. Renovaciones en Chicago se podrá ver desde el 6 de junio, los jueves a las 23.45, por la señal Discovery Home & Health.

Los favoritos de Petersen: viaje al corazón de Mendoza

Los hermanos Christian y Roberto Petersen invitan a un tour gastronómico por una de las provincias más sabrosas de todas. En este ciclo, recorrerán Mendoza en búsqueda de nuevos productos, propuestas y, por supuesto, recetas de cocina. Los favoritos de los Petersen: Mendoza debuta en la pantalla de El Gourmet el viernes 7 a las 18, con nuevos episodios cada semana

The enemy within: el enemigo está muy cerca

En este thriller psicológico una ex agente de la CIA, famosa por ser una de las traidoras más destacadas de la historia de los Estados Unidos, es la única que puede ayudar a un agente del FBI para rastrear y atrapar a un peligroso criminal, a quien ella conoce muy bien pero... ¿podrá ser una fuente confiable? The Enemy Within debuta el 14 de junio, a las 23.50, por la pantalla de Fox Premium Series, con nuevos episodios cada viernes, mientras que la primera temporada completa ya está disponible en la app de la señal.

Euphoria: los chicos sólo quieren divertirse

Producida y protagonizada por la ascendente Zendaya, la nueva miniserie de HBO muestra la vida cotidiana de un grupo de adolescentes que lidian con la realidad actual, entre drogas, redes sociales, vínculos amorosos y problemas en el colegio. Con la promesa de ser un retrato duro de una generación en construcción , los ocho episodios de Euphoria podrán verse desde el 16 de junio, los domingos a las 23, por HBO y cada capítulo estará disponible al día siguiente en HBO GO y Flow.

Bolívar: una lucha admirable

Con el foco puesto en la vida personal de uno de los próceres más importantes del continente, esta serie biográfica tiene a los actores José Ramón Barreto y Luis Gerónimo Abreu en el rol de Bolívar en diferentes momentos de su vida, además de un elenco con los mejores actores y actrices colombianos. La miniserie Bolívar: una lucha admirable se podrá disfrutar desde el 21 de junio por Netflix .

Bia: amor, música y redes sociales

Isabela Souza es la protagonista de "Bia", lo nuevo de Disney Channel 00:38

Tras los sucesos de Violetta y Soy Luna, Disney Channel estrena el que posiblemente sea su próximo gran éxito, Bia. En este caso, una joven brasileña intenta olvidar una tragedia familiar en la que perdió a su hermana ingresando en una academia para jóvenes creadores de contenidos para redes sociales. Allí conocerá amigos de todo el continente, pero también irá descubriendo algunos secretos que cambiarán su vida para siempre. De la mano de un elenco internacional y diverso, una banda de sonido pegadiza y una fuerte presencia en redes , Bia se estrena el 24 de junio en Disney Channel y su debut podrá verse gratis en el canal de YouTube de la señal.

Los Simpson: 30 años no son nada

Homero y su familia regresan para vivir la trigésima temporada de "Los Simpson" 00:23

La fiebre amarilla no para y sigue rompiendo récords: Marge, Homero, Lisa, Bart y Maggie regresan con la trigésima temporada de sus aventuras, en un Springfield que no da respiro. Se trata de la consolidación de un romance de los personajes amarillos con la audiencia global pero especialmente con los televidentes argentinos. Los flamantes 23 nuevos episodios de este año de Los Simpson -que tienen de invitados a celebridades como RuPaul, Emily Deschanel, Gal Gadot y Guillermo del Toro - se podrán ver los domingos, a las 20, por Fox Channel.

Ripper Street: cómo defender a Londres del inframundo

Los protectores de las calles más peligrosas del East End londoniense vuelven a juntarse. En el verano de 1897, cuando la Reina Victoria celebra su Jubileo de Diamantes, Matthew Macfadyen, Jerome Flynn y Adam Rothenberg regresan para trabajar a la par una vez más. La temporada final de Ripper Street se puede ver los martes, a las 22, por Film & Arts o por la plataforma Flow.

Río héroes: luchar por el honor

Basada en hechos reales, esta serie brasileña sigue los pasos de un exluchador marcial que sueña con devolverle a la actividad su "autenticidad", en una competencia que hoy tiene corrupción, fraudes y arreglos. La segunda temporada de Río héroes se puede disfrutar los sábados a la medianoche por FOX Premium Series y todos los episodios ya están disponibles en la plataforma Flow y en canal 1 de Cablevisión HD.

Pokémon: ¡atrapalos ya!

Mucho antes de los juegos para celulares y las películas con Ryan Reynolds, Pokémon era una franquicia inspirada en títulos de Gameboy que explotó gracias a una serie animada. Estos dibujos animados ahora estrenan nada menos que su temporada 22, siempre con el joven Ash a la cabeza. Los nuevos episodios de Pokémon se pueden ver de lunes a viernes, a las 16, por Cartoon Network.

The 100: todo vuelve a empezar

Luego de que la Tierra fuera destruida en una guerra nuclear, los sobrevivientes vagan por el espacio tratando de superar amenazas externas y problemas internos. Esta nueva temporada arranca con un salto temporal de 125 años, cuando Jordan, el hijo de Monty y Harper, despierta a Clarke y Bellamy porque se ven forzados a bajar de la nave nodriza para explorar el nuevo y misterioso planeta. El sexto año de The 100 está en la pantalla de Warner Channel los martes, a las 00.40.

Vívala o véndala: transformando una casa en un hogar

Familias de Vancouver, Canadá, se enfrentan al dilema de qué hacer cuando la casa en la que viven tiene demasiadas roturas y problemas: ¿invertir en arreglarlas o directamente mudarse a otro sitio? En cada episodio, dos anfitriones expertos, la diseñadora Jillian Harris y el agente de bienes raíces Todd Talbot, ayudan a tomar esta decisión definitiva. La quinta temporada de Vívala o véndala se podrá ver todos los jueves, a las 21, por Discovery Channel Home & Health.

America's Got Talent: año nuevo, vida nueva

En "America's Got Talent" la emoción y la sorpresa muchas veces se dan de la mano 08:17

¡Adiós Heidi Klum , Mel B y Tyra Banks , llegan nuevos jueces y conductor para uno de los reality shows más longevos de la TV. Terry Crews, Julianne Hough y Gabrielle Union forman parte de la renovación de este show de talentos que tiene como siempre a los malvados Simon Cowell y Howie Mandel para descubrir a los verdaderos diamantes en bruto en el escenario. La temporada 14 de America's Got Talent se podrá disfrutar los jueves de cada semana, a las 22, por Canal Sony.

Big Top Academy: aprender en las alturas

Ambientada en un exclusivo internado para artistas de circo, Big Top Academy muestra la vida de un grupo de artistas y atletas jóvenes en plena formación, en donde aprenden no sólo los secretos de cada arte, sino también a trabajar en equipo, en medio de riesgos, rivalidades y muchos obstáculos. La flamante nueva temporada de Big Top Academy comienza el 10 de junio, con capítulos estrenos cada lunes, a las 21.30, por Discovery Kids.

El rey del sándwich: una corona deliciosa

Algunos sienten pasión por un equipo de fútbol y otros lo hacen por un modelo de autos. En el caso de Jeff Mauro, lo suyo son los sándwiches, una comida que es más que dos panes con relleno en el medio. En este ciclo, demostrará por qué dice que todas las comidas se pueden convertir en sándwiches y todos los sándwiches en comidas. El cuarto año de El rey del sándwich debuta el 12 de junio, a las 22, por la pantalla de la señal Food Network.

Supervivencia al desnudo: sin ropa pero con coraje e ingenio

Un hombre y una mujer sin nada (¡ni ropa!) deben sobrevivir en una selva 00:30

La premisa de este reality show es tan extrema como televisiva: un hombre y una mujer que no se conocen entre sí se encuentran aislados en un lugar remoto y salvaje totalmente desnudos. Sin alimentos, agua ni ropa deberán sobrevivir 21 días con dos objetos prácticos. La quinta temporada de Supervivencia al desnudo llega a la pantalla de Discovery Channel el 20 de junio, con nuevos episodios cada jueves, a las 21.

Dark: postales del apocalipsis

En Dark, pasado, presente y futuro se dan de la mano 00:44

La gran serie alemana que conquistó millones de televidentes en todo el globo regresa con su fórmula de ciencia ficción oscura y una trama que funciona como un reloj de precisión, obligando a ver una y otra vez ciertas escenas para tratar de entender qué está pasando. Los detalles del fin del mundo que llegará en el año 2052 se conocerán cuando se estrene la segunda temporada de Dark el 21 de junio por Netflix.

La reina de España: realidad y ficción

Penélope Cruz se pone en la piel de Macarena Granada, una actriz española que triunfó en la década del 50 en América y que regresa a su país natal para protagonizar una película sobre Isabel la Católica. Pero cuando el director de cine Blas Fontiveros se entera, también decide volver a su tierra después de 18 años para reencontrarse con viejos amigos y compañeros, lo que desata una serie de acontecimientos que ponen a prueba el rodaje de la película. La reina de España se podrá ver por Europa Europa desde el 21 de junio, todos los viernes, a las 22.

4 Blocks: mafias musulmanas en Berlín

En las calles de Berlín suceden más cosas de lo que se puede ver a primera vista: cuando los turistas y quienes visitan la ciudad en busca de arte e historia se van a dormir, las mafias son parte de un escenario oculto, peligroso y dominado por bandas de inmigrantes. En medio de intrigas, alianzas y traiciones, el crimen llega a donde nadie lo espera. La segunda temporada de 4 Blocks comienza el sábado 22, con nuevos capítulos cada semana, a las 23, por TNT Series.