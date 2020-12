"Yo me voy del programa": la inesperada frase de Jimena Monteverde a Juana Viale

La cocinera y la conductora protagonizaron un divertido intercambio Crédito: Instagram Mirtha Legrand

"Me tienen que aprovechar porque ella se viene otra vez, vuelve la mano dura y se j... todos", dijo entre risas Juana Viale a los televidentes y a los invitados de la mesaza de domingo: Marcela Morelo, Claribel Medina, El Bahiano y Conrado Estol.

La actriz hizo alusión, con dicha broma, al inminente regreso a la TV de su abuela, Mirtha Legrand, y a cómo ambas tienen estilos muy diferentes a la hora de conducir.

Tras dicha "advertencia", la cocinera Jimena Monteverde hizo su ingreso al estudio para describir los platos del almuerzo, y retomó inesperadamente la frase de Juana para hacer una acotación. "Yo me voy del programa; sí, a mí me echan", lanzó, lo cual derivó en risas generalizadas. "Podemos hacer un programa juntas, les va a salir caro", propuso una sonriente Viale, quien suele tener intercambios cómicos con la cocinera para descontracturar la mesa, por lo cual siempre especula, con tono jocoso, con la posibilidad de que con Mirtha no pueda lograr la misma química. Se trata de un chiste recurrente en los ciclos de eltrece -Almorzando y La noche de Mirtha- a los que Juana puso su impronta.

Recientemente, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina, Monteverde reveló: "Me da un miedo Mirtha, porque vuelve ahora el 19. Veremos qué pasa... Nacho me ha dicho que se divierte mucho con nosotras", manifestó la cocinera, en relación al vínculo que se generó con Juana en estos meses en los que estuvo reemplazando a su abuela.

"Es algo que se dio naturalmente. Sabe que todo lo que le digo se lo digo con cariño y en chiste. Nunca hubo un roce y ella me dice cualquier cosa, también. Tenemos como ese código de todo el tiempo redoblar la apuesta. Justamente, en tiempos de pandemia, lo que necesita la gente es reírse", expresó Monteverde.

El regreso de Mirtha a la TV

La conductora volverá con un programa especial de La noche de Mirtha, junto a su nieta, el sábado 19 de diciembre. Si bien había trascendido erróneamente que se trataba de un regreso definitivo, lo cierto es que Mirtha, debido al contexto de pandemia, regresará por única vez, a la pantalla de eltrece, a modo de despedida del año.

En StoryLab -la compañía que produce el programa comandada por Nacho Viale, nieto de Legrand, y su socio Diego Palacio-, se están resguardando los detalles de la vuelta. Según pudo saber LA NACION, se estarían preparando algunas sorpresas para la diva para la anteúltima emisión de una temporada atípica de sus programas que concluirá el domingo 27 de diciembre.

