Todos los nominados a los Globos de Oro 2026
La celebración de uno de los premios más importantes de las producciones audiovisuales tiene fecha para el 11 de enero de 2026
- 6 minutos de lectura'
Ya se conocen los nominados para la 83° edición de los Globo de Oro. Este evento tan importante para el mundo del espectáculo se llevará a cabo el 11 de enero del 2026 y se trasmitirá por algunas plataformas.
La lista de todos los nominados a los Globo de Oro 2026
Ya se anunció la lista de los nominados a las distintas categorías de los Globo de Oro.
La políticamente cargada Una batalla tras otra lidera con 9 nominaciones la contienda por los premios que serán entregados el 11 de enero, seguida del drama noruego Valor sentimental, con 8, y la cinta de terror de época Pecadores, con 7.
Según se anunció, Sarah Jessica Parker será la sexta ganadora del Premio Carol Burnett de los Globos de Oro, que se entregará en una ceremonia televisada por CBS el 8 de enero. Parker ha recibido cuatro Globos de Oro, todos como actriz principal de comedia por Sex and the City, y este galardón sella su trayectoria.
Cine
Mejor película dramática
- Frankenstein
- Hamnet
- Un simple accidente
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor película musical o de comedia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Una batalla tras otra
Mejor actor, drama
- Joel Edgerton – Sueños de trenes
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – La máquina: The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Mejor actriz, drama
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Mátate, amor
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Julia Roberts – Cacería de brujas
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Lo siento, cariño
Mejor actor, musical o comedia
- Timothée Chalamet – Marty Supremo
- George Clooney – Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Lee Byung-Hun – No Other Choice
- Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actriz, musical o comedia
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo – Wicked: For Good
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried – El testimonio de Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor de reparto
- Benicio Del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt – La máquina: The Smashing Machine
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – La hora de la desaparición
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor director
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Pecadores
- Guillermo Del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – Un simple accidente
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor película en idioma no inglés
- Un simple accidente – Francia
- No Other Choice – Corea del Sur
- El agente secreto – Brasil
- Valor sentimental – Noruega
- Sirat. Trance en el desierto – España
- La voz de Hind Rajab – Túnez
Mejor logro cinematográfico o taquillero
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Las guerreras k-pop
- Misión imposible: Sentencia final
- Pecadores
- La hora de la desaparición
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Mejor película animada
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie Or The Character Of Rain
- Zootopia 2
Televisión
Mejor serie dramática
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Caballos lentos
- The White Lotus
Mejor actor dramático
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Gary Oldman – Caballos lentos
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Severance
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz dramática
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Severance
- Helen Mirren – Mobland
- Bella Ramsey – The Last Of Us
- Keri Russell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor serie musical o de comedia
- Primaria Abbott
- El oso
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- The Studio
Mejor actor musical o de comedia
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Steve Martin – Only Murders In The Building
- Glen Powell – Chad Powers
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Only Murders In The Building
- Jeremy Allen White – El oso
Mejor actriz musical o de comedia
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Ayo Edebiri – El oso
- Selena Gomez – Only Murders In The Building
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Merlina
- Jean Smart – Hacks
Mejor miniserie o película para televisión
- Adolescencia
- All Her Fault
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying For Sex
- The Girlfriend
Mejor actor de miniserie o película para TV
- Jacob Elordi – The Narrow Road To The Deep North
- Paul Giamatti – Black Mirror
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruos: La historia de Ed Gein
- Jude Law – Black Rabbit
- Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor actriz de miniserie o película para TV
- Claire Danes – La bestia en mí
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – Long Bright River
- Sarah Snook – All Her Fault
- Michelle Williams – Dying For Sex
- Robin Wright – The Girlfriend
Películas con más nominaciones
- Una batalla tras otra - 9
- Valor sentimental - 8
- Pecadores - 7
- Hamnet - 6
- Frankestein - 5
Cuándo son los Globo de Oro 2026
La fecha establecida para la edición 83 de los Globo de Oro 2026 es el 11 de enero. Así lo anunció la organización, en conjunto con el listado de nominados y otros detalles del evento que premiará los mejores trabajos y producciones de la pantalla grande y chica.
Dónde se podrán ver los Globo de Oro 2026
Según anunciaron, oficialmente el evento se transmitirá en vivo por la emisora norteamericana CBS, que tendrá disponible una emisión en vivo a través de Internet, en su canal de YouTube. Además, la noche se podrá ver a través de otra trasmisión en vivo en Paramount+.
- 1
Teatro Colón: una gala de excelencia musical para celebrar los 100 años de su Coro y Orquesta Estable
- 2
La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
- 3
Las fotos del emotivo encuentro entre Luisana Lopilato con el Papa León XIV en el Vaticano
- 4
Quién ganó el Martín Fierro de Oro del Cine 2025