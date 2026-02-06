De villano a amuleto: Draco Malfoy de Harry Potter protagoniza las decoraciones del Año Nuevo Chino 2026

Uno de los rostros de las películas de Harry Potter ha cobrado relevancia en China, ya que es usado como imagen del Año Nuevo Chino, que este 2026 será regido por el ciclo del Caballo de Fuego. Las celebraciones comienzan este 17 de febrero, por lo que la foto del personaje ya circula como parte de las decoraciones para los festejos.

El personaje de Harry Potter que fue “adoptado” por el Año Nuevo Chino

El Año del Caballo está a punto de iniciar y en China el símbolo de fortuna es Draco Malfoy, el villano de la saga cinematográfica de Harry Potter (Warner Bros.), de acuerdo con CNN.

El némesis del personaje principal de los libros escritos por J.K. Rowling es considerado símbolo de buena fortuna para este Año Nuevo Chino, debido a la traducción de la palabra “Malfoy” al mandarín “Ma Er Fu”.

La traducción de “Ma” del mandarín hace referencia a “caballo” (马), mientras que las últimas letras “Fu” hacen referencia a la buena fortuna (福), por lo que en conjunto la palabra se podría entender como “caballos que traen buena suerte”.

Draco Malfoy es la imagen adoptada en China para conmemorar el inicio del Año Nuevo Chino (@ShangqiuZhenghonghui)

En diferentes redes sociales del país asiático se han compartido videos que muestran la cara de Draco Malfoy como parte de la decoración de las casas que se preparan para recibir el nuevo ciclo.

Además, junto a las tradicionales decoraciones con carteles rojos y mensajes de buenos deseos, también aparecen frases de riqueza y salud acompañadas por la característica sonrisa del villano de cabello rubio.

En China, la franquicia de Harry Potter ha sido todo un éxito, ya que se vendieron casi diez millones de ejemplares traducidos, además de que se reunieron más de US$27 millones en el estreno de la versión remasterizada de la primera película.

El apellido de Malfoy puede transcribirse en china como una oración que significa "caballo de la buena suerte" (@Kalisosweet/ Douyin)

Draco Malfoy es interpretado por Tom Felton, quien declaró que se trata de su papel más famoso, e incluso compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparece una pancarta gigante de su rostro colgada en el atrio de un centro comercial chino.

Cuándo comienza y cómo se celebra el Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino 2026, dedicado al Caballo de Fuego, tendrá lugar el próximo martes 17 de febrero y se encuentra relacionado con el inicio del Año Nuevo Lunar, además de ser celebrado en diferentes partes del mundo.

Los nacidos bajo el signo del Caballo de Fuego del horóscopo chino se caracterizan por su elegancia y magnetismo (Archivo)

San Francisco es una de las principales ciudades en Estados Unidos que tienen celebraciones en honor a esta fecha, las cuales comienzan desde varios días antes y se prolongan semanas después.

Por ejemplo, el espectacular desfile del Año del Caballo de Fuego está previsto para la víspera del sábado 7 de marzo de 2026, en la esquina de la calle 2 y Market.

Desde inicios de febrero y hasta mediados de marzo, se exhiben estatuas de caballos en Thrive City, 1725 Third St., San Francisco, y en Lucky Supermarket, 1515 Sloat Blvd., San Francisco.

Qué significa el Caballo de Fuego en el horóscopo chino

El Caballo de Fuego es el séptimo signo del horóscopo chino y está relacionado con la intensidad y una conexión interna que da paso a nuevos movimientos y cambios importantes.

Cada Año Nuevo Chino se rige por la energía de un animal dominante, que representa lo que ocurrirá durante los próximos meses. En el caso del caballo, también se espera un ambiente de aventura, expansión, luz y velocidad.

Se espera que el ciclo, que concluirá hasta el 5 de febrero de 2027, esté impulsado por magnetismo y renovación, que, sumado con la energía del fuego, incrementará el sentido de fuerza, libertad y elegancia.

El ambiente también tendrá mucho entusiasmo, pasión, motivación y creatividad, lo que lo convierte en el año perfecto para tomar decisiones riesgosas que traerán consigo impulsos importantes de renovación y crecimiento.