Tom Holland contó cómo es la exigente rutina de entrenamiento que realiza en el gimnasio

Es común que los actores se sometan a transformaciones físicas para interpretar a un personaje. Si bien hay cosas que se arreglan con maquillaje, hay otras que demandan otro tipo de cuidados. Para interpretar al rey Leónidas en 300, Gerard Butler se entrenó con militares, jugadores de fútbol americano y hasta profesionales de Artes Marciales Mixtas, mientras que para ponerse en la piel del científico Robert J. Oppenheimer, Cillian Murphy solo comía “una almendra al día”. Pero hay veces que los cambios están relacionados con hábitos saludables y no solamente con un proyecto laboral. Ahora fue el actor Tom Holland quien detalló en que consiste el intenso entrenamiento que realiza para mantenerse en forma y estar en condiciones para practicar los deportes que lo apasionan.

Tras probar distintos tipos de ejercitaciones, el protagonista de Spider-Man: regreso a casa (Spider-Man: Homecoming) encontró el tipo de entrenamiento que mejor se adapta a su rutina, a su día a día y a sus necesidades y le permite trabajar todo el cuerpo. “Hago un entrenamiento de CrossFit llamado ‘Cindy’. Consiste en cinco dominadas, diez flexiones y 15 sentadillas”, le reveló a la revista Men’s Health. Según detalla la publicación, se trata de completar, en 20 minutos, la mayor cantidad de repeticiones posibles e incrementar, con paciencia, tiempo, de manera gradual y con conciencia, la cantidad de rondas. “Creo que mi récord es de 27 rondas”, reveló el actor y comentó que usa un chaleco lastrado (con peso) para aumentar el nivel de dificultad.

Holland realiza un entrenamiento de CrossFit llamado Cindy, que consiste en 5 dominadas, 10 flexiones y 15 sentadillas @tomholland2013 / Instagram

Además de entrenar, el británico de 29 años es fanático de los deportes y suele asistir a varios eventos internacionales. Este mes dijo presente en Wimbledon y conversó con Carlos Alcaraz no solo de tenias, sino también de golf, otro deporte que el actor domina. “Tom, te vi jugando al golf también, tenés buen swing”, le dijo el tenista y Holland le dijo “deberíamos jugar. Escribime y jugamos”. “Sin duda”, le respondió el español. Asimismo, el 6 de julio, asistió al Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Además de alentar al equipo Williams, la exescudería de Franco Colapinto, tuvo la oportunidad de visitar los boxes y subirse a un monoplaza. Además, es un hábil jugador de pádel.

Tom Holland con Carlos Alcaraz en Wimbledon (Foto: Instagram @carlitosalcarazz)

Tom Holland es, indiscutidamente, uno de los actores jóvenes más queridos de Hollywood y se convirtió en una inspiración para las estrellas emergentes. Owen Cooper, protagonista de la serie de Netflix Adolescencia (Adolescence), reveló que se sintió tan inspirado cuando lo vio en Lo imposible (The Impossible) de 2012, que empezó a estudiar actuación. Pero, no solo lo admiran por su talento en la pantalla grande, que además de El diablo a todas las horas (The Devil All the Time), Uncharted: Fuera del mapa (Uncharted) y todas las películas de Spider-Man, próximamente incluirá también La Odisea (The Odyssey) de Christopher Nolan, o por su relación con Zendaya, si no también por la sensibilidad y honestidad que tiene detrás de cámara.

Tom Holland y Carlos Alcaraz

Por ejemplo, en agosto de 2022, comunicó vía Instagram que iba a tomarse un descanso de las redes sociales por su salud mental. Expresó que estas eran “demasiado estimulantes y abrumadoras” y dijo: “Me quedo atrapado y entro en un espiral cuando leo cosas sobre mí en línea. Y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”. Volvió a postear dos meses después. En la actualidad se mantiene activo y acumula 63.2 millones de seguidores.