Valu Cervantes llegó a Londres y mostró cómo la recibió Enzo Fernández

A pocos días de haber explicado los motivos por los que abandonó MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes emprendió su regreso a Londres, donde vive junto a Enzo Fernández y sus dos hijos. Al llegar, recurrió a sus redes sociales para mostrar cómo la recibió el futbolista.

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @valucervantes)

Tras una serie de fotografías en las que compartió detalles de lo que fue el cumpleaños número dos de Benjamín, el menor de los dos niños, la modelo dejó ver el momento en el que el pequeño exploró el espacio de la cabina del avión, mientras con una sonrisa pícara se movía de un lado a otro. Las imágenes no tardaron en deslumbrar a sus tres millones de seguidores, quienes siguen cada paso de la influencer.

Valentina Cervantes compartió el momento en el que estaba en el avión de vuelta a Londres

Minutos más tarde, subió otro clip con el que generó más ternura. En medio de su travesía desde las alturas, Benja comenzó a cantar el “Feliz cumpleaños” con el rostro repleto de restos de comida. “Por si algún pasajero del avión hoy cumple años”, agregó Cervantes.

Valentina Cervantes mostró el momento en el que Benja cantó el "Feliz cumpleaños" en pleno vuelo y causó ternura entre sus seguidores

Sin embargo, eso no fue todo. Al arribar a la capital de Inglaterra, publicó otra postal, la cual acaparó aún más la atención: dos bolsas de regalos con un ramo de flores y varios globos dorados y nude alrededor. “Así nos recibe”, escribió la joven junto a un emoji de la cara de emoción y un corazón rojo.

Enzo Fernández recibió a Valentina Cervantes con regalos, flores y globos (Foto: Captura Instagram/@valucervantes)

Cabe destacar que Valentina regresó al Viejo Continente para instalarse definitivamente allí debido a que su pareja y padre de sus hijos se desempeña como futbolista en el Chelsea F. C. de la Premier League. La decisión, la cual la llevó a abandonar el reality de cocina que conduce Wanda Nara, generó polémica entre el público, ya que muchos sostienen que fue Fernández quien no dejó que ella continuara con sus compromisos laborales en Argentina.

No obstante, días atrás, la joven de 25 años dialogó con A la Barbarossa (Telefe), donde reveló que el verdadero motivo de abandonar MasterChef fue por Olivia, su hija mayor. “¿Es verdad que es verdad que te vas?“, le preguntaron las integrantes del programa conducido por Georgina Barbarossa. “Sí, es verdad que me voy. Me voy porque mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada ya en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola. Mis hijos son nenes que no están acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama dentro”, explicó.

Valu aclaró su vínculo con Wanda y los rumores que involucraban a Enzo

“La llevo yo al colegio, la baño y ese tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada. Él capaz concentra, tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera”, aseveró. En ese sentido, la joven modelo afirmó que no vuelve a Inglaterra por un pedido de Enzo, como había trascendido. “Enzo me extraña, a los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá. Y yo, ante todo, siempre digo, soy mamá”, aseveró.

Asimismo, fue consultada sobre la posibilidad de que su salida esté motivada por Wanda Nara, a quien señalan de haberle escrito al futbolista. “Se habló mucho tu salida de MasterChef relacionado con el tema de Wanda. ¿Eso es real? ¿Le mandó mensajes?“, indagaron. ”No le mandó mensajes a Enzo. No fue por eso la salida ni nunca sería por eso. Por lo menos yo no lo sé. No me enteré de nada, yo hablé con Enzo", señaló.