Estefi Berardi habló de su abrupta salida de LAM y fulminó a Yanina Latorre: “Me molestaron las difamaciones”

escuchar

Días después de que trascendiera que ni Estefi Berardi ni Andrea Taboada continuarían en LAM (América) a partir de julio, la primera angelita decidió adelantarse y se fue el miércoles por la noche, cuando abandonó el estudio en pleno programa y decidió nunca más volver. Luego de esa abrupta salida que no dio tiempo a que organizaran una despedida desde la producción, la panelista habló en Mañanísima (Ciudad Magazine) del por qué de esta brusca decisión.

Estefi Berardi habló de su abrupta salida de LAM y fulminó a Yanina Latorre

El miércoles por la noche, en el magazine conducido por Ángel de Brito volvieron a hablar de la escandalosa separación de Fede Bal quien, a comienzos del 2023, le puso un final a su relación con Sofía Aldrey en medio de acusaciones de infidelidad contra él. La noticia desató un gran revuelo en los medios, especialmente cuando empezaron a filtrarse capturas de los incendiarios mensajes que el actor intercambiaba con algunas de las terceras en discordia, muchas de las cuales formaban parte del ambiente del espectáculo.

Una de las señaladas fue Estefi Berardi quien, tras negar la veracidad de dichos chats, inició acciones legales no solo contra Aldrey sino también contra Yanina Latorre, otra de las angelitas y con quien, a lo largo de sus meses trabajando juntas, protagonizó múltiples peleas.

Estefi Berardi fue una de las supuestas famosas con quienes Fede Bal se vinculó sexualmente durante su noviazgo con Sofía Aldrey

A varios meses del estallido de la polémica, en LAM hicieron eco de los avances de la querella iniciada por la ex Combate. Antes de que debatieran el tema, ella pidió retirarse del estudio ya que, a pedido de su abogado, no podía opinar y no quería estar presente si no podía defenderse. Dicho eso, agarró el termo y el mate y se fue a sentar al camarín mientras continuaba el programa.

Indignadas por su actitud, el resto de las panelistas la criticaron duramente y la cuestionaron por no hacerse cargo de haber apuntado en contra de una de sus compañeras. Fue en ese punto cuando Latorre disparó: “Esto es un show patético, se escapó como una rata porque no puede dar la cara. Busca prensa. Nunca en la vida tomó mate en el estudio, es penoso”.

Yanina Latorre y Estefi Berardi se pelearon en múltiples oportunidades (Captura video)

Aunque esa noche la intención de Berardi era volver, habló con la producción y decidió adelantar su salida del magazine, la cual estaba programada para el 30 de junio.“Mi intención era salir un rato, así ellos podían hablar del tema, y después volvía. Pero después me enteré de las cosas que se dijeron al aire y dije ‘no vuelvo ni en pedo’”, explicó en el ciclo matutino conducido por Carmen Barbieri, en donde continúa como panelista.

Y aclaró: “Yo no estaba viendo, como estaba en el camarín no escuchaba nada, después me lo contaron las personas que lo estaban viendo. Le mandé todo a mis abogados. Yo no pienso repetirlo, no quiero ni escucharlo. Son todas difamaciones y no me voy a dejar difamar por nadie, así que todo eso lo tiene Martín Leguizamón (su representante legal)”.

Estefi Berardi abandonó el estudio de LAM y Yanina Latorre la fulminó: “Se escapó como una rata”

Finalmente, reveló el motivo real de su salida: “A mí no me ofende que me relacionen con Fede Bal. A mí lo que me ofende son las difamaciones, la agresión y la violencia. Las difamaciones de Yanina Latorre, por eso inicié acciones legales y me voy de LAM”.

No obstante, destacó su vínculo con el conductor y remarcó que nunca tuvo problemas con él. “Con Ángel todo re bien, me despedí del programa y agradecí todo lo que aprendí. Yo me quedo con lo bueno, después el otro tema es otra cosa. Ángel siempre me dio muy buenos consejos, siempre me ayudó. Aprendí un montón viéndolo trabajar”, concluyó.

Con esta imagen y ese mensaje, Ángel de Brito anunció que Estefi ya no volverá al aire de LAM

En cuanto a qué le depara su futuro laboral, según pudo saber LA NACION, Estefi Berardi se sumaría a la nueva edición de Pasaplatos Famosos, que iniciará el rodaje de su segunda temporada este jueves. En esta ocasión, Paula Chaves ya no continuará como conductora del ciclo y ocupará su lugar Carina Zampini en su versión de celebridades.

LA NACION