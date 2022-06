Yanina Latorre reveló el difícil camino que recorrió para ser mamá: “Eran 10 inyecciones diarias”

En Los Ángeles de la Mañana (LAM), conducido por Ángel De Brito, se dio a conocer la triste noticia del resultado negativo sobre el tratamiento de fertilidad que atravesó Rocío Marengo. Mientras cada panelista daba su parecer, y se mostraba apenado por este hecho, Yanina Latorre tomó la palabra y sorprendió a los presentes con su historia de vida, en un episodio similar al que atravesó la modelo. Mientras contaba su testimonio, la esposa del exfutbolista recordó cada estadio de un angustiosa etapa que duró siete años hasta que logró quedar embarazada de Lola.

Todo comenzó 21 años atrás, cuando Latorre se desempeñaba como delantero del Cruz Azul de México y Yanina deseaba ser mamá. “Yo estuve siete años para embarazarme de Lola. Es durísimo, durísimo, dolorosísimo”, comenzó. En medio de su periplo por el territorio azteca, ella decidió armar las valijas y conoció en Argentina a un profesional de la materia para comenzar su tratamiento de fertilidad.

“Vine de México y conocí al doctor (Julio) Colabianchi, uno de los mejores que hay en este tema. Hice todo un tratamiento con él y me operé porque tenía endometriosis”, subrayó la periodista, ante la atónita mirada de sus colegas, que no esperaban el paso a paso de un proceso que marcó su vida personal. Este tipo de trastorno es doloroso y en el cual, el tejido, similar al que normalmente recubre el interior del útero -el endometrio-, crece afuera del útero.

A medida que pasaba el tiempo, la desesperación y la ansiedad crecía. Tras un período prolongado, Latorre se sometió a una intervención quirúrgica para dar un paso adelante en cuanto a su deseo: “Hacía siete años que estaba casada y no quedaba embarazada bajo ningún punto de vista, y yo era sana y Diego también. Nos hicimos todos los estudios y me descubrieron en endometriosis. Una vez que te operan, tenés que quedar embarazada en menos de un año, pero yo tenía tanta ansiedad”.

Con un proceso sumamente invasivo, Latorre detalló las instancias que debió superar y una de ellas excedía su composición corporal. El acceso a este tipo de tratamientos incluía un excesivo costo económico, que no era solventado por ninguna cobertura médica: “Hice de todo, yo pasé por todos los tratamientos. Ponés el cuerpo todos los días y son diez inyecciones diarias. Era todo muy caro y no te cubrían nada. Igualmente no era cuestión de dinero porque yo quería ser madre”.

Padres de Lola y Dieguito, la pareja mediática reveló este proceso traumático y Yanina continuó explayándose en el tema: “Yo le dije a Diego que ya no quería quedar embarazada. No busqué nunca más, y no me cuidé y nunca quedé embarazada. Cuando me entero que estoy embarazada de Dieguito, no le digo nada a Diego porque dije ‘lo voy a perder’”.

Para darle un cierre, fiel a sus declaraciones estridentes, confesó que perdió tres embarazos: “Entre Lola y Dieguito perdí tres más. Yo quedaba embarazada y los largaba durmiendo en la cama, con Diego concentrado. Espantoso”.