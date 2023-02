Yanina Latorre reveló que rompió la cuarentena por covid para comer un asado y Marcela Feudale le salió al cruce

escuchar

La noche del viernes, LAM (América) volvió a ser el escenario de un tenso intercambio entre dos de las angelitas. Esta vez, se trató de Yanina Latorre y Marcela Feudale quienes, a pesar de tener un gran vínculo laboral e incluso considerarse amigas, protagonizaron un fuerte cruce cuando la primera reveló que, en plena cuarentena por coronavirus, llevó a tres influencers a su casa para comer un asado.

Yanina Latorre y Marcela Feudale se cruzaron en LAM

A lo largo de las últimas semanas, empezaron a correr rumores que indicarían el inicio de un romance entre dos inesperadas figuras del espectáculo: Santiago Maratea y Guillermina Valdés. Como era de esperarse, en LAM no tardaron en abordar el tema y, mientras debatían sobre la veracidad del vínculo y las panelistas ponían en común la información que lograron obtener, Yanina Latorre recordó los inicios de su amistad con el joven de San Isidro conocido por sus colectas solidarias.

Luego de detallar que se hicieron amigos gracias a las transmisiones en vivo que comenzaron a realizar en Instagram durante la pandemia por coronavirus gracias a la intervención de Lizardo Ponce, se animó a revelar una anécdota que nunca antes había compartido. Así, pasó a contar en detalle el día en el que metió a ambos influencers junto a Martín Cirio dentro del baúl de su camioneta para llevarlos a escondidas a comer un asado a la casa que comparte con el exfutbolista Diego Latorre.

Yanina Latorre habló del origen de su amistad con Santiago Maratea

“Vinieron los tres a comer a casa, digo toda la verdad, aunque me hagan multas, me cancelen, en cuarentena. Los metí en el baúl del auto, los tapé de campera y al de seguridad que te quería revisar el baúl le dije: “¡Wait con acercarse al auto! ¡A mí no me revisa nadie!” y los metí”, dijo, entre risas. Y agregó: “Asado, tapamos todas las ventanas porque encima era la época de los vivos, si los vecinos los veían... y hablábamos bajo. El quincho de casa, hicimos un asadito, nos morimos de la risa”.

Terminado el relato, Andrea Taboada le señaló que había cometido un delito. Molesta, Latorre replicó: “Sí, ¿vos nunca cometiste una contravención?”. Dicho eso, comenzaron a hablar sobre lo sucedido durante el aislamiento, incluyendo los casos de no solo celebridades, sino también funcionarios públicos que rompieron deliberadamente las medidas sanitarias impuestas durante la pandemia por coronavirus.

Marcela Feudale le salió al cruce a Yanina Latorre captura de video

Por su parte, Marcela Feudale no dudó en expresar su opinión y, claramente enojada, disparó: “Estoy pensando cuántos bo**dos nos quedamos encerrados y cuántos estaban derivando por ahí, ¿no?”. Y remató: “Te quiero Yanina Latorre, no me quiero pelear con vos, pero querés que sea frontal, soy frontal”.

Sobre la misma línea, expresó: “Mientras nosotros pensábamos en cómo seguir viviendo, es una pena. Duele. No importa, cada uno sabe cómo regula su vida”. Cuando Ángel de Brito la invitó a que hablara sobre cómo vivió la compleja situación, la locutora manifestó: “El encierro, uno pensaba en cuidarse el uno y al otro, que usar barbijo y estar aislado. Y veo que, por otro lado, había otra frecuencia”. Finalmente, en un intento conciliador, cerró: “Pero está bien, cada uno lo asumió como quiso”.

LA NACION