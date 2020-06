Molesto por los fanáticos que lo rodearon, Yao Cabrera dio una repudiable respuesta a un niño que le contó que es huérfano

Yao Cabrera no deja de acumular acusaciones. El polémico youtuber que días atrás filtró un video íntimo del trapero Duki , y que tiene denuncias por violencia , estafa y abuso sexual, volvió a ser el centro de atención en las últimas horas, luego de que se viralizara un video en el que maltrata a un grupo de fanáticos que lo rodea. El influencer uruguayo fue particularmente cruel con un niño que le contó que no tenía papá.

"No golpees el auto. Quieren foto, me saco foto. Quieren saludo, yo los saludo, pero no falten el respeto", dice el youtuber tras bajarse de un auto que está rodeado de niños y adolescentes que quieren verlo. En principio, las palabras de Cabrera suenan sensatas: el influencer pide espacio y distancia a sus fans. Refiriéndose a uno de esos niños en particular, Cabrera sube el tono: "No le hagas a los demás lo que no te gustan que te hagan. Y si no te lo enseñó tu papá, te lo enseño yo", sostiene en el video. " No tengo papá ", le responde el niño al que se dirigía Cabrera. " Ya veo por qué ", remata el uruguayo.

El video en el que se ve el repudiable gesto del joven se viralizó en las últimas horas y fue compartido también por la hermana del niño que habló con Cabrera. "Ese 'nene' es mi hermano", escribió Anabela Aguirre en Twitter, al citar la publicación viral. "Y no puedo creer que exista gente tan basura como para decir algo así. No sabe nada de lo vivimos con mi papá y de la forma que nos afecta que digan cosas así, y más a él que perdió a su papá a una edad muy temprana", añadió.

Según explicó Anabela a LA NACIÓN , el video se filmó hace dos años en Villa Gesell, donde tanto ella como su hermano residen. Cabrera había ido a hacer una presentación a la ciudad costera, y su hermano Franco y sus amigos, querían sacarse una foto con el youtuber. "Me sorprendí cuando vi el video porque no sabía que esto había pasado, y me enojó porque mi hermano es el más chico de la familia y la muerte de nuestro papá, hace cuatro años, le afectó de otra manera", contó la joven a este medio. "Después, cuando lo hablamos, me contó que ese día se asustó por la reacción de Yao, él solo quería una foto.

Las polémicas alrededor de Yao Cabrera

En noviembre 2019, Cabrera quedó en el centro de una controversia luego de que una de sus colegas, la mexicana Caeli, publicara un video en el que reconstruyó un intento de drogarla y abusar de ella durante un viaje que realizó diez meses atrás. Y en septiembre del mismo año fue noticia por un fuerte cruce que protagonizó con el cantante de trap Duki, por hacer una parodia de uno de sus videos. Con el cantante volvió a tener varios cruces, el último se dio días atrás, cuando viralizó un video íntimo del ex de Brenda Asnicar y lo acusó de "acosar" a una menor por Internet.

Además, el youtuber uruguayo con más de 6 millones de seguidores fue criticado por promocionar "Cryptotab", un navegador que, según promete, "te permite hacer dinero sin moverte de tu casa". Sin embargo, en los comentarios del video se generó polémica ya que varios usuarios dudaban de la veracidad de esta app. Además Cryptotab invita a a compartir un enlace y sumar nuevos usuarios, de forma similar a la de una estafa piramidal al estilo del "telar de la abundancia".